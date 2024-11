ASUS ha svelato oggi la nuova serie ROG Phone 9, un concentrato di potenza e innovazione progettato per ridefinire l’esperienza di gioco su smartphone. Con un design elegante, prestazioni straordinarie e tecnologie AI all’avanguardia, i modelli ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro segnano un passo avanti nell’evoluzione dei dispositivi mobili da gaming.

Il design: eleganza futuristica e personalizzazione unica

La serie ROG Phone 9 non è solo un dispositivo, ma un’icona per i gamer. Il design premium combina una finitura opaca con una nano-texture cristallizzata, resistente alle impronte e piacevole al tatto. Il display secondario AniMe Vision rappresenta la vera novità: nel modello Pro, offre 648 mini-LED programmabili per animazioni personalizzabili che si adattano alle interazioni del dispositivo. Questa tecnologia non solo arricchisce l’estetica, ma introduce AniMe Play, una piattaforma che unisce il fascino del retrogaming con la modernità.

Prestazioni senza compromessi

Al cuore del ROG Phone 9 batte il Qualcomm Snapdragon 8 Elite Mobile, realizzato con tecnologia a 3 nm, affiancato dal sistema di raffreddamento ROG GameCool 9. Questo avanzato sistema di dissipazione mantiene le temperature sotto controllo anche durante sessioni di gioco intense, supportato dall’innovativo AeroActive Cooler X Pro, un accessorio che migliora il raffreddamento e aggiunge funzionalità audio con un subwoofer integrato.

Grazie alla sinergia tra CPU Oryon™, GPU Adreno™ e NPU Hexagon, ogni titolo, anche il più esigente, gira alla perfezione con grafica al massimo dettaglio e frame rate stabili.

Intelligenza artificiale: il futuro del gaming

La serie introduce una suite AI proprietaria di ROG, pensata per migliorare ogni aspetto del gioco:

X Sense 3.0: riconosce eventi chiave e raccoglie automaticamente oggetti.

riconosce eventi chiave e raccoglie automaticamente oggetti. X Capture 2.0: registra in autonomia i momenti salienti, dai combattimenti epici alle vittorie.

registra in autonomia i momenti salienti, dai combattimenti epici alle vittorie. AI Grabber 2.0: traduce in tempo reale per una comunicazione globale.

traduce in tempo reale per una comunicazione globale. AI Noise Cancellation: garantisce audio cristallino eliminando i rumori indesiderati.

SPECIFICHE:

Serie ASUS ROG Phone 9

Dimensions / Weight 163.8 x 76.8 x 8.9mm / 227g Color ROG Phone 8 Pro Edition & Pro: Phantom BlackROG Phone 9: Storm White & Phantom Black Rear Camera Main: 50MP 6-axis Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, 1/1.56”, f/1.9Wide: 13MP, f/2.2, Free-form LensTele: 32MP, f/2.4, OIS, 3X optical zoom, pixel binning 1.4μm(Actual output photo: 8MP) Front Camera 32MP RGBW,pixel binning 1.4 μm(Actual output photo: 8MP) Screen 6.78″ flexible AMOLED, FHD+, up to 185Hz refresh rate, LTPO 1~120Hz, peak brightness 2500 nits Battery / Charging 5,800mAh (typical), Wired 65W HyperCharge, Wireless 15W Qi-certified charging Memory 12GB + 256GB / 16GB + 512GB / 24GB + 1TB Frequency 5G SA&NSA: n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n18 / n20 / n25 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n77 / n78 / n794G FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B18 / B19 / B20 / B25 / B26 / B28 / B32 / B664G TDD-LTE: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 / B42 / B43 / B48WCDMA: 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100MHzGSM: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz Others Accelerator, E-Compass, Proximity, Ambient light sensor, Fingerprint on Display, Gyro (supports ARCore), AirTrigger, Wi-Fi 7 ready, Bluetooth®5.4, GPS / GNSS / GLONASS / Galileo / Beidou / QZSS / NavIC, 3.5 mm headset, NFC

Esperienza console, sempre con te

Gli AirTrigger, già celebri tra i fan della serie, offrono un controllo tattile avanzato, con gesti personalizzabili come Dual Action e Gyroscope Aiming. Il ROG Phone 9 si trasforma in una vera console portatile grazie agli accessori come il controller mobile ROG Tessen, progettato per un comfort ottimale anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Audio e video di livello superiore

Il display AMOLED E6 da 6,78 pollici supporta una frequenza di aggiornamento fino a 185 Hz, assicurando immagini fluide e dettagliate. Il comparto audio è altrettanto impressionante, con Audio Redirect per un suono coinvolgente e il supporto al subwoofer integrato del raffreddatore AeroActive Cooler X Pro.

Per i creator, la serie ROG Phone 9 offre un sistema fotografico avanzato a tre fotocamere e tecnologie come OZO Audio, che garantisce registrazioni nitide e audio 3D immersivo.

Conclusioni

Con la serie ROG Phone 9, ASUS Republic of Gamers alza ulteriormente l’asticella per i dispositivi gaming. Non solo uno smartphone, ma una piattaforma completa per chi vive il gaming come una passione e uno stile di vita.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ROG Phone 9 (12/256 Black) sarà disponibilea 1099€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su Eshop.

sarà disponibilea in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su ROG Phone 9 (12/512 White) sarà disponibilea 1149€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio Eshop e Gold Store

sarà disponibilea 1149€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio ROG Phone 9 (12/512 Black) sarà disponibilea 1149€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio in esclusiva Amazon.

sarà disponibilea 1149€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio in ROG Phone 9 Pro sarà disponibilea 1299€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su Eshop, Gold Store e Amazon .

sarà disponibilea 1299€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su . ROG Phone 9 Pro Edition sarà disponibilea 1499€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su Eshop, Gold Store e Amazon .

sarà disponibilea 1499€ in pre-order dal 19/11 e arriverà a scaffale da metà gennaio su . Promozione Early Bird:

Nel periodo dal 19/11 al 19/12, saràinclusoAeroActive Cooler Xcon l’acquisto di ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro su ASUS ESHOP.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!