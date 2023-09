ASUS Republic of Gamers annuncia la disponibilità di Raikiri e Raikiri Pro, due straordinari controller progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori più appassionati e esigenti. Il Raikiri Pro, in particolare, si presenta come il primo controller per PC certificato Xbox ad essere dotato di un display OLED e connettività tri-mode, rappresentando una pietra miliare nell’evoluzione dell’esperienza di gioco su PC.

Questo eccezionale controller offre ai giocatori una vasta gamma di opzioni di personalizzazione, mettendo il massimo controllo nelle loro mani. Il display OLED integrato non solo consente di visualizzare animazioni personalizzate e indicatori di stato, ma permette anche di modificare rapidamente il profilo di gioco durante l’azione, senza dover interrompere la partita. Grazie alla connettività tri-mode, il Raikiri Pro può essere utilizzato in modalità wireless tramite Bluetooth o RF a 2,4 GHz a bassa latenza, oppure tramite cavo USB-C per garantire la massima compatibilità con desktop PC, notebook e la console Xbox di ultima generazione.

I controlli intuitivi di questo controller sono un vero punto di forza. Con quattro pulsanti posteriori programmabili, i giocatori possono assegnare comandi di gioco o regolare la sensibilità del joystick in tempo reale. Inoltre, i grilletti a corsa ridotta o piena possono essere personalizzati per adattarsi alle preferenze individuali o ai diversi tipi di giochi.

L’esperienza audio è di altissimo livello grazie al jack audio da 3,5 mm e al DAC ESS integrato, che garantiscono un audio in-game realistico e premium. Inoltre, il controller offre un pratico pulsante per attivare o silenziare il microfono e la chat durante il gioco, permettendo una comunicazione fluida con i compagni di squadra.

Ma le opzioni di personalizzazione non finiscono qui. Il software Armoury Crate consente ai giocatori di rimappare i pulsanti, regolare le impostazioni del display OLED (disponibile nella versione Pro), personalizzare gli effetti di luce RGB (presenti su entrambe le versioni) e selezionare i profili del controller. Inoltre, è possibile impostare gli avvisi di batteria scarica per la modalità wireless e regolare la forza delle vibrazioni del controller e le curve di risposta del joystick, offrendo così un livello di adattabilità senza precedenti.

Il design del Raikiri e del Raikiri Pro è inconfondibilmente ROG, con un tocco “cyberpunk” che si ispira alla fantascienza. Le impugnature ergonomiche e la forma ad arco piatto garantiscono comfort e versatilità per giocatori di tutte le dimensioni e stili. Il design asimmetrico, le texture elaborate e la striscia LED RGB personalizzabile sottolineano l’attenzione ai dettagli e l’impegno a distinguersi nel mondo del gaming. Non sorprende quindi che il ROG Raikiri Pro abbia ricevuto importanti riconoscimenti internazionali, tra cui l’iF Design Award 2022 e il Red Dot Design Award.

In conclusione, con Raikiri e Raikiri Pro, ASUS Republic of Gamers ha creato dei controller che incarnano l’essenza dell’innovazione tecnologica nel mondo del gaming. Con le loro caratteristiche avanzate, l’eccezionale personalizzazione e il design distintivo, questi controller sono destinati a diventare il punto di riferimento per i giocatori più appassionati in cerca dell’esperienza di gioco definitiva.

PREZZI E DISPONIBILITÀ

ROG RaikirieROG Raikiri Prosono già disponibili sull’eShop ASUSpresso gliASUS Gold Store, i rivenditori aderenti al ProgrammaPowered by ASUSe i principali Partner commerciali ASUS ad un prezzo consigliato al pubblico rispettivamente di119,00 €e169,00 € IVA inclusa.

