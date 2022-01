ASUS annuncia le nuove versioni delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3050 e GeForce RTX 3080 12 GB. Le nuove RTX 3050sfruttano l’architettura NVIDIA Ampere e sono dotate di 8 GB di VRAM, raffreddamento affidabile e robustezza eccezionale.

I nuovi modelli ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB e ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB sono pronti per aggiornare le piattaforme gaming del più ampio target di gamer. Le nuove schede grafiche NVIDIA GeForce RTX 3080 da 12 GB vantano invece 2 GB di VRAM in più rispetto ai precedenti modelli. Queste ultime sono firmate ROG e TUF Gaming e sono tra i componenti più ambiti per gli amanti del PC “fai-da-te”, capaci di elevare il livello della propria build grazie anche alla VRAM aggiuntiva.

I NUOVI MODELLI NVIDIA GEFORCE RTX 3050

Ogni gamer che prenda in considerazione quello che le GPU GeForce RTX serie 30 hanno da offrire, rimarrà sorpreso dagli aggiornamenti che possono offrire i nuovi modelli RTX 3050: ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB e ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB.

ROG Strix: la scelta dell’eccellenza

Sviluppata dallo stesso DNA dell’architettura NVIDIA Ampere dei “compagni di scuderia” che l’hanno preceduta, la ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB offre eccellenti prestazioni gaming, senza rinunciare ad assicurare temperature sotto controllo e livelli di rumore contenutissimi, anche durante le sessioni di gioco più intense. Intagli cesellati, linee spigolose e inserti metallici conferiscono alla scheda un aspetto di grande impatto estetico, mentre il logo ROG RGB indirizzabile sulla piastra posteriore e una striscia LED luminosa che percorre tutta la lunghezza della scheda consentono agli utenti di personalizzare e coordinare l’aspetto della loro build attraverso il sistema Aura Sync.

Il rivestimento dallo stile aggressivo avvolge un robusto dissipatore di calore da 2,7 slot costruito per smaltire velocemente il calore dalle are più critiche attraverso una piastra base che sfrutta la nostra tecnologia MaxContact. Questa finitura migliora il contatto con il chip stesso della GPU, aumentando il trasferimento di calore attraverso gli heatpipe e la fila di alette sovrastanti. La piastra posteriore copre anche i moduli di memoria GDDR6 della scheda, per consentirne il funzionamento a temperature ottimali.

Un trio di ventole Axial-tech a nove pale mantiene un flusso costante di aria di raffreddamento che si muove attraverso la fila di alette ad ampia superficie in modo che la GPU possa garantire il suo massimo livello di prestazioni durante l’intera sessione di gioco. Per ridurre al minimo la turbolenza e concentrare il flusso d’aria sui componenti che producono maggiormente calore, le ventole laterali inoltre ruotano in senso antiorario.

ROG Strix GeForce RTX 3050 è stata progettata da zero per mantenere un alto livello di prestazioni a lungo termine. I condensatori SAP II di eccezionale durata sono pronti per resistere ai più ingenti picchi e carichi di lavoro, in tandem con induttanze e MOSFET premium. La tecnologia di produzione Auto-Extreme utilizzata nella gamma ASUS GeForce RTX 3050, preleva, posiziona e salda ogni componente al PCB della scheda senza alcuna interazione umana, per ottenere il più elevato livello di precisione e affidabilità.

ASUS Dual e Phoenix: schede compatte per prestazioni fuori misura

La soluzione di raffreddamento a tripla ventola della ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB è sinonimo di suprema potenza di raffreddamento, ma un case microATX o Mini-ITX potrebbe non avere le dimensioni sufficienti per alloggiarla. Per le build più compatte, ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB e ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB pertanto racchiudono le capacità gaming della piattaforma GeForce RTX™ serie 30 e grandi prestazioni di raffreddamento in formati snelli e contenuti.

Asus Dual Geforce 3050 8GB

La nuova ASUS Dual GeForce RTX 3050 8GB sfrutta una coppia di ventole con il collaudato design ASUS Axial-tech per mantenere il flusso d’aria orientato sulla fitta serie di heatpipe e alette. La funzione a 0dB consente alle ventole di passare al funzionamento ultra-silenzioso ogni volta che i carichi di lavoro e le temperature lo consentono. Sottili inserti illuminati ed un design minimalista rendono questa scheda grafica una scelta sicuramente elegante ma discreta, adatta per qualsiasi build.

Qualora sia necessario affidarsi a una soluzione ancora più compatta, ASUS Phoenix GeForce RTX 3050 8GB offre la potenza dell’architettura NVIDIA Ampere nel formato ideale anche per le build dalle dimensioni più contenute. Dotata di una robusta piastra posteriore in alluminio e di una ventola Axial-tech, questa scheda grafica combina prestazioni di alto livello con un raffreddamento ugualmente efficace, il tutto racchiuso in un formato particolarmente snello, ma solido.

Come ROG Strix GeForce RTX 3050 8GB, anche le schede ASUS Dual e ASUS Phoenix utilizzano la tecnologia di produzione ASUS Auto-Extreme per garantire la più elevata affidabilità a lungo termine. Uno speciale rivestimento protettivo sui PCB delle schede Phoenix consente di ottenere un’ulteriore protezione da eventuali cortocircuiti causati da umidità, polvere o frammenti. ASUS inoltre sottopone queste schede grafiche ad un estenuante processo di convalida di 144 ore per garantire che ciascuna scheda sia costruita per durare a lungo nel tempo.

I NUOVI MODELLI NVIDIA GEFORCE RTX 3080 12GB

Come il modello precedente, anche questa è dotata di un generoso dissipatore di calore da 2,9 slot integrato in un rivestimento angolare con una striscia luminosa di LED che percorre tutta la lunghezza della scheda lungo il bordo sinistro. Un foro di raffreddamento sul robusto backplate metallico che riveste la scheda per tutta la sua lunghezza aiuta a dissipare il calore, sfruttando il percorso naturale del flusso d’aria all’interno del case.

Tre ventole Axial-tech disposte secondo uno schema contro rotante forniscono un flusso d’aria costante che attraversa una fitta serie di alette ad ampia superficie. Grazie ad un numero di pale più elevato, queste ventole offrono sia una maggiore pressione statica, sia un migliore flusso d’aria, pur mantenendo un funzionamento estremante silenzioso. Le ventole esterne utilizzano anelli barriera dentellati per controllare più efficacemente la turbolenza, mentre la ventola centrale ha un anello barriera piatto per garantire un flusso d’aria diretto vero le parti più calde del dissipatore.

Per assicurare il funzionamento quotidiano con livelli di rumore al minimo e in presenza di carichi leggeri, le ventole scalano automaticamente in modalità a 0dB. Gli header FanConnect II consentono alle ventole del case di fornire una ventata di aria fresca proprio quando è necessario.

L’architettura NVIDIA Ampere offre enormi miglioramenti delle prestazioni a ogni passaggio generazionale, ma un tale aggiornamento implica anche un maggiore assorbimento di potenza. Il dissipatore di calore e il PCB ROG Strix ridisegnati consentono alla scheda di garantire prestazioni tanto elevate mentre vengono assorbite grandi quantità di energia. Per massimizzare lo spazio di manovra per l’overclocking e, insieme, la stabilità del sistema, tre connettori di alimentazione PCI Express a otto pin assorbono corrente direttamente dall’alimentatore, in modo da ridurre lo stress sulla scheda madre, mentre un circuito di rilevamento dei transistor ad alta risoluzione monitora il flusso di alimentazione per rilevare cali di tensione che possano causare un impatto negativo sulla stabilità del sistema.

TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB: prestazioni eccellenti, stile sobrio

La nuova TUF Gaming GeForce RTX 3080 12GB è senza dubbio la soluzione adatta a coloro che cercano una scheda grafica minimalista, ma ad alte prestazioni per rinnovare la propria build o crearne una nuova. La superficie in alluminio brunito del rivestimento del sistema di raffreddamento di questa potente scheda grafica le conferisce uno stile essenziale, che si coordina facilmente con un’ampia gamma di componenti, in particolare tutte le proposte appartenenti alla TUF Gaming Alliance.

Il rivestimento della scheda ospita un trio di ventole Axial-tech poste al di sopra di un generoso dissipatore di calore da 2,7 slot. Come con le ventole sulla scheda ROG Strix, queste possono operare in una modalità a 0dB (al minimo) per un funzionamento ultra-silenzioso. Un varco nella piastra posteriore in alluminio che riveste la scheda per tutta la sua lunghezza aiuta a smaltire il calore, sfruttando il percorso naturale del flusso d’aria nel case. Senza smentire la sobrietà della scheda, è presente tuttavia un elemento LED Aura RGB che riproduce il nuovo logo stilizzato TUF Gaming e che può essere sincronizzato con altri dispositivi Aura Sync per aggiungere una inconfondibile nota di stile.

Come la scheda TUF Gaming GeForce RTX 3080 originale, la nuova proposta con memoria aggiuntiva è costruita dentro e fuori per offrire prestazioni robuste ed affidabili. La tecnologia di assemblaggio Auto-Extreme, posiziona e salda con precisione i singoli componenti per aumentare affidabilità e qualità costruttiva, il tutto senza l’intervento umano. Inoltre, i condensatori extra-robusti a lunga durata nel sottosistema di erogazione dell’energia possono resistere a condizioni estenuanti, come testimonia il regime di test di 144 ore eseguito in fabbrica e che garantisce che ogni scheda sia pronta per funzionare a lungo e sempre al meglio.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

Le nuove schede video ASUS GeForce RTX™ 3050 e GeForce RTX™ 3080 12GB sono disponibili a partire dal 27 Gennaio presso gli ASUS Gold Store i principali Partner commerciali aderenti al Programma Powered by ASUS, con prezzi suggeriti al pubblico a partire da 499 €.

