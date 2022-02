ASUS annuncia che a partire da oggi potremo acquistare anche in Italia il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300), il primo portatile Windows 2-in-1 da 13,3 pollici al mondo che vanta un display display OLED.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED

Il nuovo ASUS VivoBook 13 Slate OLED ha una tastiera full-size rimovibile e una cover con stand in grado di ruotare di 170°. Troviamo anche il supporto per l’ASUS Pen 2.0 che è posizionata in un pratico supporto magnetico, così da essere sempre salda e a portata di mano.

Questo laptop è equipaggiato con Windows 11 Home S e grazie alla sua natura 2-in-1 è comodamente utilizzabile sia in orizzontale sia in verticale, con o senza tastiera, appoggiato o in mano.

Tutte le componenti di ASUS Vivobook 13 Slate OLED sono pensate e integrate nel portatile per offrire la miglior esperienza di utilizzo: batteria di lunga durata con ricarica USB-C, tecnologia Intel Bridge per una facile connessione a tutti i contenuti Android, tastiera rimovibile, sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, doppia fotocamera (fronte/retro) e TouchPad ampliato, oltre che un meraviglioso display OLED.

La tecnologia Intel Bridge permette a qualsiasi app Android di funzionare su Windows 11, offrendo un nuovo mondo di produttività e intrattenimento.

SPECIFICHE TECNICHE ASUS Vivobook 13 Slate OLED (T3300KA)

CPU Intel Pentium Silver N6000 Processor 1.1 GHz (4M Cache, up to 3.3 GHz, 4 cores)

GPU Intel UHD Graphics

Display 13.3” FHD OLED (1920×1080), 16:9, 550 nits, 100% DCI-P3; Dolby Vision

Sistema operativo Windows 11 Home

Memoria principale 4GB LPDDR4X on-board, Memoria RAM massima:8GB

Memoria eMMC: 128 GB

ConnettivitàWiFi 6 (802.11 ax) con ASUS WiFi Master

Bluetooth ® 5.2

Fotocamera Frontale: 5M Posteriore: 13M

Porte I/O

2 x USB 3.2 Gen 2 Type-C supporto display/Power delivery

1 x Jack Audio da 3,5 mm combo

Lettore schede Micro SD

Touchpad Touchpad ultra-liscio

Dimensioni 309.9 x 190 x 7.9 mm

Peso 785 g

Oltre al suo design sottile troviamo la protezione del Gorilla Glass di Corning mentre il chipset al suo interno è un processore Intel quad-core da 3.3 GHz, insieme a una SSD PCIe Gen 3.0 x4 128GB eMMC e 4GB di RAM LPDDR4X.

Nonostante le dimensioni compatte, ASUS VivoBook 13 Slate OLED è equipaggiato con due porte USB- C con Power Delivery e DisplayPort, un jack audio da 3,5 mm e un lettore di schede microSD. Inoltre, per un accesso veloce e sicuro allo stesso tempo, c’è un sensore di impronte digitali opzionale sul pulsante di accensione.















L’autonomia è assicurata dalla potente batteria da 50 Wh che permette lunghe sessioni di studio, gioco e intrattenimento ininterrotte, e al termine sarà possibile ricaricarla con USB-C Easy Charge. Il dispositivo può essere caricato da una power bank o da qualsiasi caricabatterie USB-C, con una carica fino al 60% in appena 39 minuti , così da poter godere al meglio della portabilità del nuovo ASUS Vivobook 13 Slate OLED senza la preoccupazione di rimanere senza carica.



Grazie al suo ampio touchscreen OLED Dolby Vision da 13,3 pollici, capace di visualizzare 1,07 miliardi di colori, questo brillante display in Corning Gorilla Glass ha un rapporto widescreen 16:9, in grado di fornire un’esperienza visiva a tutto schermo quando si guardano film e spettacoli televisivi. Lo schermo è inoltre PANTONE Validated, con una gamma cinematografica DCI-P3 al 100% per colori accurati e vividi, ed è certificato DisplayHDR True Black 500, per neri profondi e dettagli brillanti. Unite all’incredibile rapporto di contrasto 1.000.000:1, queste caratteristiche garantiscono la resa perfetta di ogni dettaglio, anche nelle scene più scure.

A completare l’esaltante esperienza di intrattenimento è il sistema audio Dolby Atmos a quattro altoparlanti, che utilizza una tecnologia di amplificazione intelligente per portare in modo sicuro i quattro altoparlanti ad ampia gamma al massimo volume possibile senza distorsioni – fino a 3,5 volte più forte che con un amplificatore standard 3 – per un audio ricco e chiaro.

ASUS Vivobook 13 Slate OLED è poi equipaggiato con due fotocamere – una da 5 MP nella parte anteriore per videochiamate nitide, e una fotocamera posteriore da 13 MP per scattare foto o registrare video.

DISPONIBILITÀ E PREZZI

ASUS Vivobook 13 Slate OLED è disponibile in Italia sull’estore ufficiale di ASUS e presso numerosi retailer e negozi di elettronica, con un prezzo consigliato al pubblico di 699€ che include la tastiera, un comodo stand e l’ASUS Pen 2.0.

