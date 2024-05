In occasione della presentazione della nuova ROG Ally X, ASUS Republic of Gamers (ROG) ha organizzato il ROG X Festival, offrendo una serie di promozioni esclusive sui prodotti ASUS.

In attesa dell’imminente evento di lancio di ROG Ally X, ASUS ROG presenta il ROG X Festival, un evento con offerte esclusive su gamepad, auricolari, monitor, router, supporti di storage esterno e abbigliamento, valide fino al 9 giugno. Ecco una selezione dei dispositivi acquistabili:

ASUS ROG RAIKIRI e RAIKIRI PRO – i controller evoluti

Il ROG Raikiri è il gamepad di ASUS con opzioni di personalizzazione complete, tra cui sensibilità e curva di risposta, ideale per giocare su PC, laptop o console. Il modello PRO offre ulteriori opzioni di personalizzazione, come animazioni, indicatori di stato e cambiamento dei profili sul display OLED integrato. Il Raikiri Pro dispone inoltre di una connettività tri-mode versatile. Il modello classico è disponibile a €89,99, mentre il modello PRO a €129,99.

ASUS ROG Cetra TW e ROG Cetra TW SpeedNova – gli auricolari con audio cristallino

ROG Cetra True Wireless: Dotate di tecnologia ANC ibrida e connessione Bluetooth a bassa latenza, le ASUS ROG Cetra garantiscono un audio di altissima qualità grazie agli equalizzatori e ai driver ASUS Essence da 10 mm. Offrono fino a 27 ore di ascolto.

ROG Cetra True Wireless SpeedNova: Progettate per i videogiocatori più esigenti, grazie alla tecnologia wireless ROG SpeedNova garantiscono una bassissima latenza e una connessione affidabile, sia tramite Bluetooth che wireless 2,4 GHz. Offrono un audio ad alta risoluzione e microfoni AI a conduzione ossea per una comunicazione cristallina.

Le ROG CETRA TRUE WIRELESS sono in promozione durante il ROG X FESTIVAL a €74,99, mentre il modello ROG CETRA TWS SPEEDNOVA è disponibile al prezzo di €129,99.

ZenScreen MB16QHG – il monitor per lavorare in comodità

Questo monitor portatile da 16 pollici, con display IPS WQXGA (2560 x 1600) e frequenza di aggiornamento SmoothMotion a 120 Hz, è ideale per estendere lo spazio di lavoro e aumentare la produttività.

Il suo profilo ultrasottile e il design leggero lo rendono perfetto per chi lavora da casa o in viaggio. È disponibile in sconto a €299.

ASUS TUF Gaming VG279Q1A – il monitor gaming super veloce

Questo monitor da 27 pollici Full HD con frequenza di aggiornamento a 165 Hz è progettato per i giocatori professionisti. Il pannello IPS Full HD (1920 x 1080) offre immagini mozzafiato da tutte le angolazioni con ampi angoli di visione a 178 gradi, garantendo minima distorsione e spostamento del colore. È disponibile al prezzo scontato di €175.

Per seguire il lancio di ROG Ally X potete fare riferimento a questo link.

Prodotti in offerta

Di seguito, un elenco di tutti i prodotti in offerta sull’e-shop di ASUS:

GT6(B-2-PK): da €550.00 a €489.00

GT6(W-2-PK): da €550.00 a €489.00

GT-AX11000 PRO: da €455.00 a €399.00

TUF Gaming A1: da €49.90a €38.90

ROG Strix Arion: da €59.90 a €49.90

ROG RAIKIRI PRO/BK/WW//6 IN 1: da €169.99 a €129.99

ROG RAIKIRI/BK/WW//: da €119.99 a €89.99

t-shirt ROG COSMIC WAVE/WH/M-L-XL//WW: da €39.99 a €34.99

t-shirt ROG 8BTPIXEL VERSE/BK/M-L-XL//WW: da € 39.99 a €34.99

ROG CETRA TRUE WIRELESS/BLK/WHT: da €129.99 a €74.99

ROG CETRA TWS SPEEDNOVA/ BLK/WHT: da €229.99 a €129.99

ZenScreen MB16AHG: da €329 a €299

ASUS TUF Gaming VG279Q1A: da €289 a €175

VG27AQ: da €369 a€279

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!