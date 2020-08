ASUS ZenFone 7 e 7 Pro sono ufficiali con flip camera – [Prezzo, Specifiche, Foto]

Dopo alcune settimane di indiscrezioni che ruotavano principalmente intorno al setup fotografico con flip camera di questo Zenfone 7 & 7 Pro, ecco che finalmente ASUS ha ufficialmente svelato la nuova famiglia Zenfone 7.

La flip camera è un’eredità che si porta appresso dallo Zenfone 6 ma questa volta è stata migliorata sotto molti aspetti.

Zenfone 7 & 7 Pro – Specifiche tecniche

Sia il modello standard, che quello Pro, sono dotati di chipset di fascia alta, nello specifico stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 865 e Snapdragon 865 Plus per Asus 7 Pro.

Identico anche il quantitativo di RAM, infatti entrambi hanno 8GB di RAM LPDDR5. Per quanto riguarda lo storage interno abbiamo invece 128GB per il modello base mentre quello Plus arriva a 256GB.

La batteria resta sempre da 5000mAh con ricarica rapida a 30W, in grado di assicurare un’autonomia di quasi due giorni. Manca il jack per le cuffie e non c’è la certificazione IP per utilizzare lo smartphone in acqua.

Il design è caratterizzato da cornici molto sottili, grazie alla presenza della Flip Camera che può essere utilizzata anche come fotocamera frontale.

Per entrambi i modelli e il display è un pannello AMOLED NanoEdge da 6,67” con risoluzione FHD+ e refresh rate da 90Hz. Non ci sono fori o notch per la telecamera frontale ovviamente, infatti la flip camera funzionare automaticamente anche per i selfie o video-chiamate : la camera principale è anche una selfie camera.

Al lancio, entrambi i device avranno a bordo Android 10, sotto interfaccia utente ZenUI 7.

Asus Zenfone 7 – La tripla flip-camera

La Flip Camera è senza dubbio il cavallo di battaglia di questo smartphone: il modulo racchiude tre sensori fotografici per entrambi i modelli, ma i singoli sensori differiscono leggermente tra i due smartphone.

Asus Zenfone 7 Pro ha un sensore principale da 64MP, affiancato a uno grandangolare da 12MP e un’altro sensore da 8MP con zoom ottico 3X.

Asus Zenfone 7 è molto simile ma la fotocamera principale e quella per lo zoom non godono di stabilizzazione ottica, presente invece sul fratello maggiore. I video vengono girati a massima risoluzione 8K a 30 fps.

La Flip Camera è testata per replicare il proprio movimento per più di 200.000 volte senza rompersi.

Prezzo e data di uscita Zenfone 7 e Zenfone 7 Pro

Al momento sono stati svelati i prezzi solo per il mercato Asiatico. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare comunicazione ufficiale anche per il nostro mercato per quanto riguarda prezzo e disponibilità. Aggiorneremo l’articolo con le nuove informazioni non appena disponibili.