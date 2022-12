Quando si parla di Akira Toriyama è facile associarlo immediatamente a Dragon Ball ma non tutti conoscono i progetti precedenti del mangaka come Sand Land.

Oggi Bandai Namco Entertainment, in collaborazione con Bandai Namco Filmworks Inc. e Shueisha Inc., ha lanciato il progetto SAND LAND, basato sull’omonimo capolavoro di Akira Toriyama, SAND LAND.

Il progetto SAND LAND vedrà la collaborazione di vari partner per creare una vasta gamma di contenuti e trasformare SAND LAND in una IP completa. Il progetto inizierà con la co-produzione di una serie d’animazione da parte di Sunrise Studio di Bandai Namco Filmworks, in collaborazione con Kamikage Douga Co., Ltd. e ANIMA Inc.

La storia di Sand Land

Il manga segue le avventure di Belzebubù, principe dei demoni, del ladro Shif che lo accompagna e l’anziano sceriffo Rao. In un mondo futuro conosciuto come Sand Land, l’unico fiume che fornisce a tutto il mondo l’acqua si è arrestato in seguito alle guerre umane e l’unica fonte d’acqua sono le costose bottiglie d’acqua del Re. In questo arido mondo, lo sceriffo Rao si reca nel villaggio dei demoni in cerca di aiuto per cercare la sorgente fantasma situata oltre il deserto, un’oasi non di proprietà del re. Belzebubù parte insieme a Rao portando con sé un altro demone, Shif.

Lungo il tragitto, il gruppo si scontrerà più volte con l’esercito del re, intenzionato a detenere il monopolio dell’acqua, e verrà a conoscenza di importanti segreti riguardanti il loro mondo.

Non resta quindi che attendere il nuovo anno per avere nuovi sviluppi su questo interessante progetto che dopo tanti anni potrebbe portare a conoscere Sand Land ad un pubblico sempre più ampio.

