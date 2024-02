Beghelli arricchisce la sua linea di prodotti Salvalavita con un dispositivo mobile innovativo: il telefono SLV30-GPS Altavoce.

Il Salvalavita Phone Altavoce SLV30 non è solo un dispositivo per la vita quotidiana o per il tempo trascorso in casa guardando la TV, ma rappresenta anche un importante supporto per la sicurezza. Premendo a lungo il tasto “Salvalavita”, il telefono invia chiamate di emergenza a una serie di numeri preimpostati, chiamandoli uno dopo l’altro fino a quando qualcuno risponde, inviando inoltre SMS con la posizione dell’utente. Quando la chiamata viene accettata, il telefono passa automaticamente alla modalità vivavoce. La posizione dell’utente viene inviata tramite un link che fornisce la localizzazione su mappa, mentre le persone autorizzate possono verificare la posizione del telefono in qualsiasi momento.

Facile da utilizzare e dotato di tasti retroilluminati di grandi dimensioni sulla parte anteriore e del tasto “Salvalavita” sul retro, il telefono Altavoce è un dispositivo GSM con una funzione particolarmente utile: amplifica i suoni ambientali attraverso gli auricolari inclusi. Questa caratteristica migliora l’esperienza dell’utente sia durante le chiamate che nell’ascolto degli altri suoni circostanti, consentendo loro di percepire meglio ciò che accade intorno a loro, sia all’interno che all’esterno della propria abitazione, riducendo così il senso di isolamento dovuto a problemi uditivi.

Luca Beghelli, Direttore Marketing del Gruppo Beghelli ha dichiarato:

“Secondo i dati ISTAT, oltre il 24% della popolazione italiana ha più di 65 anni”, “La sicurezza delle persone anziane e il rischio di incidenti domestici sono problemi seri. Beghelli, consapevole del proprio ruolo sociale, sviluppa prodotti innovativi per contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. I nuovi telefoni cellulari della linea Salvalavita incarnano questa missione”.

Il Salvalavita Phone SLV30-GPS Altavoce vanta un display da 2,8 pollici e include una base di ricarica, localizzazione GPS e Wi-Fi, sensore di caduta, fotocamera, vivavoce, vibrazione, volume potenziato, funzione SMS, torcia, radio FM e calcolatrice.

In abbinamento al telefono Altavoce Beghelli, è disponibile il bracciale Salvalavita Phone Band Plus, resistente all’acqua, che consente di richiedere aiuto con la semplice pressione di un tasto, anche in assenza del telefono, ad esempio sotto la doccia.

È inoltre possibile attivare un abbonamento ai Servizi Centro Salvalavita, operativo 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. Gli operatori Beghelli gestiscono gli allarmi ricevuti, individuando la provenienza e la natura dell’emergenza, e seguendo le procedure concordate.

Prezzo e disponibilità

Il telefono Salvalavita Beghelli è disponibile presso i principali rivenditori di elettronica, nei negozi specializzati di telefonia mobile, sullo store online di Beghelli e sulle principali piattaforme di e-commerce, al prezzo di €109,00.

