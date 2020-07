BigBen Just Green: arriva la linea di accessori ecosostenibile in riso, soia, carota e bamboo!

BigBen ha appena presentato un’iniziativa davvero interessante che farà felici sia i consumatori più attenti all’impatto ambientale sia il nostro stesso pianeta. Stiamo parlando della nuova linea BigBen Just Green che introduce una serie di accessori per i nostri smartphone totalmente green.

I prodotti BigBen Just Green sono infatti made in Europa, favoriscono l’economia di prossimità e contribuiscono alla riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, dispongono di un packaging ridotto all’essenziale, 100% compostabile e biodegradabile.

Ma non abbiate paura: ecologico infatti non significa fragile e poco sicuro. Anzi, l’involucro in cartone tagliato a vivo, e certificato FSC, è infatti integrato da un sistema di sicurezza che garantisce la completa protezione del prodotto.

L’impegno di Bigben sul fronte ambientale non finisce qui infatti con l’acquisto delle cover JustGreen verrà donato dona il 5% del proprio fatturato per sostenere varie cause ecologiste e sociali: tutela delle api, salvaguardia di oceani e foreste, ospedali, e molte altre.

La gamma JustGreen di BigBen si divide in due categorie principali: la gamma biodegradabile e la gamma riciclabile.

Le Cover Biodegradabili JustGreen

La gamma biodegradabile è costituita da due tipologie di cover – rossa o nera –

realizzate interamente con materiali vegetali (riso, soia, grano, carote, cipolla e bambù), che le rendono 100% compostabili!

Ciò significa che, alla fine del suo ciclo vitale, basterà gettare il prodotto nel contenitore del compost. Oltre ad essere interamente bio-sourced, questo guscio protettivo ha anche il vantaggio di avere un design leggero e flessibile ma allo stesso tempo resistente, grazie alla particolare tecnica di lavorazione dei materiali.

Le cover bio sono disponibili presso i rivenditori autorizzati al prezzo consigliato di

24,99€.

La gamma riciclabile per smartphone e Airpods

Just Green propone un altro modello di cover per smartphone, composta esclusivamente da TPU e completamente riciclabile, nel nome di un’economia circolare.

La cover Just Green trasparente può essere acquistata presso i rivenditori autorizzati al

prezzo consigliato di 19,99€.

Prossimamente sarà anche disponibile il guscio protettivo in silicone per custodire le

Airpods di Apple! Comodo ed eco-friendly, al modico prezzo consigliato di 9,99€.

Bigben Interactive BTLSUNICORN Speaker Bluetooth Luminoso, Unicorno, Transparente € 44.9

€ 54.99 [-18%] Vedi l'offerta venduto da

Anche i cavi diventano green!

I cavi green offrono tutti i tipi di compatibilità nelle due lunghezze di 1,2m o 2m, mentre i

caricatori, sia per casa che per auto, dispongono di porta USB A e USB tipo -C a 5,4A.

L’intera gamma infatti, assicura una riduzione del consumo energetico grazie al sistema

di ricarica smart integrata, che fornisce la giusta quantità di energia e si arresta

automaticamente.

Inoltre, consci dei problemi oggettivi legati allo smaltimento, Bigben ha pensato di avviare un servizio che garantisca un recupero totale di cavi e caricatori. Nella confezione è infatti compresa una busta preaffrancata, da impiegare per spedire gratuitamente in Francia i cavi e gli adattatori che non funzionano più.

I cavi ‘eco’ e i caricatori della gamma energy sono disponibili presso i rivenditori

autorizzati a partire da 19,99 €.