Dreame Technology presenta il suo ultimo aspirapolvere senza fili Dreame Z30: Questo dispositivo non è solo un semplice aspirapolvere, ma un vero e proprio compagno affidabile per mantenere gli ambienti domestici immacolati con la massima comodità ed efficienza.

Potenza Impareggiabile, Pulizia Impeccabile

Il Dreame Z30 si distingue per la sua straordinaria potenza di aspirazione di 310AW, frutto del motore TurboMotor all’avanguardia e di un sistema di aspirazione ottimizzato. Questo concentrato di potenza non lascia scampo a polvere, detriti e sporco ostinato, garantendo una pulizia profonda e completa in ogni angolo della casa.

Ma la vera forza del Dreame Z30 risiede nella sua avanzata filtrazione HEPA H14, in grado di catturare il 99,99% delle particelle fino a 0,1 micrometri. Questo significa che non solo rimuove efficacemente polvere e allergeni dall’ambiente domestico, ma blocca anche batteri e virus con un’efficienza del 99,9%, contribuendo a mantenere l’aria interna pulita e salubre.

Precisione Assoluta grazie all’AI e CelesTect

Il Dreame Z30 non si limita a una potenza bruta, ma sfrutta l’intelligenza artificiale per offrire una pulizia mirata e precisa. Le spazzole integrate con la tecnologia CelesTect rivelano la polvere nascosta durante la pulizia, migliorando l’efficacia dell’aspirazione e garantendo una pulizia completa in ogni passaggio, anche negli angoli più difficili.

Inoltre, grazie ai sensori a infrarossi per il rilevamento intelligente dello sporco, il Dreame Z30 regola automaticamente la potenza di aspirazione in base alle dimensioni e alla quantità delle particelle, ottimizzando l’efficienza energetica e offrendo una pulizia personalizzata per ogni tipo di superficie.

Autonomia, Resistenza e Comfort Senza Compromessi

Con una singola carica della batteria da 8 x 3.200mAh, il Dreame Z30 offre un’autonomia massima di 90 minuti in modalità eco, coprendo fino a 300m. Questa lunga durata operativa consente una pulizia continua senza interruzioni, garantendo un ambiente sempre pulito e ordinato.

Progettato per affrontare qualsiasi sfida, il Dreame Z30 è dotato di un pratico strumento per la rimozione dei peli degli animali domestici, semplificando la manutenzione e riducendo i grovigli. Gli accessori inclusi permettono di affrontare efficacemente superfici diverse, angoli stretti e aree delicate, garantendo una pulizia completa e versatile in ogni ambiente domestico.

Con un contenitore della polvere da 0,6L con svuotamento con un solo tocco e componenti lavabili, questo dispositivo assicura un’operatività semplice e una manutenzione senza complicazioni. Questo design intuitivo rende il Dreame Z30 facile da utilizzare e da mantenere, garantendo prestazioni ottimali nel tempo.

Garanzia Triennale e Disponibilità

Il Dreame Z30 rappresenta un notevole avanzamento nell’efficienza della pulizia domestica, grazie alla sua potente aspirazione di 310AW e al motore brushless avanzato, posizionandosi come il modello di punta nella gamma di aspirapolvere Dreame. Questo gioiello tecnologico è coperto da una garanzia di tre anni, a testimonianza della sua qualità e affidabilità.

Il Dreame Z30 è disponibile dal 10 luglio 2024, al prezzo consigliato al pubblico di €599, sullo shop online di Dreame, così come su Amazon e presso Mediaworld.

Per maggiori informazioni e specifiche tecniche dettagliate, consultare la presentazione ufficiale al seguente link:

