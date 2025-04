ECOVACS alza nuovamente l’asticella nel settore della pulizia robotizzata con il lancio di DEEBOT T80 OMNI, un sistema che integra tecnologie all’avanguardia per trasformare radicalmente l’approccio alla manutenzione dei pavimenti domestici.

Il nuovo modello si distingue principalmente per due innovazioni chiave: la tecnologia OZMO ROLLER con sistema di autolavaggio istantaneo, già apprezzata nei modelli X8, e l’evoluzione del sistema antigroviglio ZeroTangle, giunto alla versione 3.0 e certificato TÜV Anti-Tangle.

“DEEBOT T80 OMNI è il prodotto perfetto della nostra esperienza nell’ingegneria strutturale“, ha dichiarato Senthoorran Rajendran, Product Marketing Specialist di ECOVACS. “La rivoluzionaria tecnologia proprietaria di pulizia consente a DEEBOT T80 OMNI di affrontare anche le macchie più ostinate in modo efficace, mentre le capacità di lavaggio del mocio garantiscono che la pulizia non sia mai compromessa. Grazie al sistema ZeroTangle 3.0, dotato dell’esclusiva spazzola laterale anti-groviglio ARClean, e all’aggiornato TruEdge 2.0 con sensore per bordi TruEdge 3D, DEEBOT T80 OMNI non trascura gli angoli evitando nel mentre che i fastidiosi grovigli di capelli influiscano sulle prestazioni. La navigazione basata sull’intelligenza artificiale e i sensori avanzati consentono inoltre al DEEBOT di adattarsi al suo ambiente, rendendolo veramente autonomo e fornendo agli utenti la massima tranquillità“.

Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo combina una potenza di aspirazione di 3.700pa con un rullo che ruota a 200 giri al minuto, mentre la potenza di aspirazione complessiva raggiunge i 18.000 Pa. Durante il funzionamento, un raschietto integrato rimuove costantemente lo sporco dal mocio mentre degli ugelli lo risciacquano, mantenendolo sempre pulito.

Una delle novità più interessanti è la modalità “Carpets First”, che prioritizza l’aspirazione dei tappeti prima del lavaggio, sollevando automaticamente il mocio di 10mm per evitare di bagnare le superfici in tessuto. Il sistema permette anche di personalizzare il trattamento con opzioni come “Solo Aspirazione”, “Zona vietata” e “Solo Passaggio”.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale nel DEEBOT T80 OMNI. Grazie alla tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, il robot “vede” l’ambiente circostante, identificando ostacoli e adattando il percorso in tempo reale. Il sistema “AI Instant Re-Mop 2.0” regola invece la strategia di pulizia in base al livello di sporco rilevato, ottimizzando gli interventi sulle macchie più ostinate.

Anche la stazione di ricarica OMNI è stata riprogettata con dimensioni più compatte ed eleganti. Include un sistema di asciugatura ad aria calda a 45°C e un sistema di erogazione automatica della soluzione detergente che elimina la necessità di pulire la vaschetta per un massimo di 150 giorni.

Dal punto di vista estetico, ECOVACS ha implementato il design “Gravity Field”, caratterizzato da linee curve e smussature che eliminano gli spigoli vivi, donando un aspetto futuristico all’intero sistema.

Disponibilità

DEEBOT T80 OMNIè disponibileda oggi e fino al 30 aprilealprezzo speciale di 899€, invece che1.099€, nellostore Amazon di ECOVACS.

