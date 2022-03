Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà e HONOR ha pensato a una selezionedi sconti imperdibili proprio sull’e-commerce proprietario del brand.

Su Hihonor è infatti possibile approfittare di promozioni pazzesche a partire dal 3 marzo fino al 20 marzo sull’intera gamma di prodotti HONOR: smartphone, smartwatches, PC e accessori saranno infatti disponibili ,con una riduzione di prezzo, che arriverà fino al 50% di sconto. Scopri di seguito le offerte della Festa del Papà attive su Hihonor.com.

HONOR 50

Honor 50 6+128G – al prezzo speciale di €399,90 invece che €529,90 con in regalo una cover fino al 20/03/2022 a a questo link.

Honor 50 8+256G – al prezzo speciale di €499,90 invece che €599,90 con in regalo una cover per PC fino al 20/03/2022 a questo link

HONOR 50 – smartphone flagship del brand – è caratterizzato da un design unico e da una fotocamera all’avanguardia. Grazie ad una main camera posteriore da 108MP e una camera frontale da 32MP in grado di conservare più dettagli, HONOR 50 offre immagini e riprese di altissima qualità, perfette per soddisfare le esigenze di fotografi amatori e professionisti. Dotato della funzione Dual View e di modalità grandangolo e modalità notte, è possibile scattare e registrare video con entrambe le fotocamere anche nelle condizioni meno favorevoli. Inoltre, HONOR 50 è dotato di diverse modalità di ripresa multi– obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori. Durante l’acquisizione di video, gli utenti possono anche applicare varie funzionalità soddisfando tutte le esigenze di un grande Vlog. Il device e dotato della piattaforma mobile Snapdragon 778G 5G di Qualcomm che consente prestazioni e consumo energetico eccellenti.



HONOR 50 Lite

HONOR 50 Lite 6+128G – in offerta al prezzo speciale di €249,90 invece che €299,90 fino al

20/03/2022 a questo link.

HONOR 50 Lite è uno smartphone dotato di una batteria di grande capacità e un display HONOR FullView da 6,67 pollici, che offrirà una velocità di ricarica straordinaria, un’esperienza visiva coinvolgente e funzioni di protezione degli occhi, il tutto a un prezzo incredibile. HONOR 50 Lite racchiude potenti caratteristiche: con una batteria da 4.300mAh e 66W HONOR SuperCharge, che aumenta il dispositivo del 40% in soli 10 minuti, è dotato di una fotocamera quadrupla da 64MP perfetta per gli

aspiranti fotografi che potranno facilmente padroneggiare le loro abilità e catturare ogni momento con dettagli mozzafiato. HONOR 50 Lite offre un rapporto schermo-corpo del 94,4% accanto a un display HONOR FullView da 6,67 pollici, dando agli utenti un’esperienza visiva più ampia e confortevole. Con le soluzioni hardware-Level Eyecare, gli utenti possono proteggere i loro occhi mentre trascorrono lunghi periodi di tempo guardando i loro contenuti video preferiti.



HONOR MAGICBOOK X15 e HONOR MAGICBOOK X14

HONOR MagicBook X15 al prezzo speciale di €499,90 invece che €649,90 con in regalo HONOR Earbuds 2 Lite fino al 20/03/2022 a questo link.

HONOR MagicBook X14al prezzo speciale di€569,90invece che €749,90 fino al 20/03/2022 a questolink.

Dotati di processori Intel CoreTM di decima generazione, questi nuovi PC offrono prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile.

Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata, HONOR MagicBook X 14 e HONOR MagicBook X 15 offrono prestazioni superbe e un’esperienza utente senza interruzioni per permettere agli utenti di passare dal lavoro al gioco in modo fluido.

La serie HONOR MagicBook X 14. Perfetti per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo, HONOR MagicBook X 14 e HONOR MagicBook X 15 sono dotati di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certification e TÜV Rheinland Flicker-free Certification, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio, il lavoro o la visione di programmi televisivi. HONOR MagicBook X 14 e HONOR MagicBook X 15 vantano un design a doppia antenna 2X2 MIMO, raggiungendo una larghezza di banda di 160MHz, e consentendo una velocità di trasferimento wireless fino a 1733Mbps. Fornendo agli utenti download più veloci e fluidi e un accesso rapido e facile a una rete stabile per lo smart-working, gli utenti possono studiare, guardare film o godersi l’intrattenimento online con facilità,

ovunque essi siano.

HONOR MagicWatch 2

MagicWatch 2 Black(46mm) – In sconto a €99,90 invece che €179,90fino al 20/03/2022 al seguente link. Anchein versione Brown al seguente link.

MagicWatch 2 Black(42mm) – In sconto a €99,90 invece che €159,90 fino al 20/03/2022 al seguente link. L versione Gold è disponibile invece al seguente link

Magic Watch 2 coniuga l’esigenza di uno stile impeccabile alla comodità di poter utilizzare il device anche per lungo tempo fuori casa: la durata di batteria, infatti, grazie al Kirin A1 Chipset è pari a 14 giorni. A questo valore si aggiunge la possibilità di accedere a tecnologie di monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, a quadranti personalizzabili e a quattro diversi tipi di cinturini, perfetti sia per lui che per lei. L’ultimo smartwatch di HONOR supporta inoltre 15 modalità di allenamento e ridefinisce il monitoraggio della salute: grazie alla tecnologia Huawei TruSleep 2.0, può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno, con il supporto della tecnologia HUAWEI TruRelax è anche in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando degli esercizi di respirazione da seguire. Disponibile a bordo anche il monitor della SpO2, permettendo agli utenti di monitorare il proprio livello di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno durante gli allenamenti e la funzionalità Female Cycle Tracker per il monitoraggio del ciclo femminile. Infine, grazie a

HUAWEI TruSeen, HONOR MagicWatch 2 può controllare il battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

HONOR Band 6

HONOR Band 6 al prezzo di €49,90 fino al 20/03/2022 al seguente link.

HONOR Band 6 al prezzo di €49,90 fino al 20/03/2022 al seguente link. Regalando un’esperienza visiva chiara e confortevole al polso, HONOR Band 6 vanta un ampio e vivido display AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione di 194 x 368, offrendo un aumento del 148% rispetto al modello precedente dell’area di visualizzazione.

Racchiuso in uno schermo di vetro curvo 2.5D con rivestimento anti-impronta, il dispositivo vanta un design iconico ed elegante, completo di un accattivante logo HONOR sul lato sinistro e un comodo pulsante laterale sulla destra. Inoltre, presenta una vasta

libreria di quadranti ed è progettato per offrire comfort tutto il giorno grazie ai cinturini in gomma di silicone. Disponibile in tre splendidi colori, Meteorite Black, Sandstone Grey e Coral Pink, HONOR Band 6 è un accessorio alla moda che permette agli utenti di esprimere il proprio stile. HONOR Band 6 è progettato per una maggiore durata della batteria che permette agli utenti di utilizzare il device per tutto il giorno. Con una singola carica, HONOR Band 6 può durare fino a 14 giorni in condizioni di utilizzo standard e 10

giorni in situazioni di utilizzo intenso 1 . Dotato di una tecnologia di ricarica rapida, il dispositivo consente agli utenti di godere di un incredibile tempo di utilizzo della durata di 3 giorni con una ricarica rapida di soli 10 minuti. Perfetto per coloro che amano lo sport, ma anche adatto a coloro che desiderano monitorare la propria solute con un agile smartwatch.



HONOR Earbuds 2 Lite

HONOR Earbuds 2 Liteal prezzo di€69,90invece che €99,90 fino al 20/03/2022 al seguentelink.

HONOR Earbuds 2 Lite, dotati di una durata della batteria leader del settore, cancellazione attiva del rumore (ANC) e connettività migliorata, il tutto racchiuso in un comodo design ergonomico, gli HONOR Earbuds 2 Lite offrono la migliore esperienza audio della categoria ad un prezzo accessibile, perfetto per gli appassionati di intrattenimento che desiderano un audio cristallino.

Alimentati da una batteria da 55 mAh, gli HONOR Earbuds 2 Lite offrono prestazioni ed efficienza della batteria leader del settore, fornendo fino a 10 ore di musica continua con una singola carica fino a un totale di 32 ore di riproduzione musicale o 20 ore di chiamate vocali con la custodia di ricarica, facendo in modo che gli utenti non debbano preoccuparsi di poter perdere la loro canzone preferita o di disconnettersi durante una riunione importante.

Dotato di Awareness Mode, gli utenti possono sentire cosa sta succedendo intorno a loro senza dover togliere gli auricolari. È possibile attivare la funzione toccando lo stelo dell’auricolare per alcuni secondi, in questo modo gli utenti potranno sintonizzarsi nell’ambiente circostante di volta in volta e non subire danni per la durata di tutto il giorno. Forniti di driver dinamici ad alta fedeltà da

10 mm con diaframmi compositi polimerici sensibili, gli HONOR Earbuds 2 Lite sono accuratamente sintonizzati per offrire agli utenti un audio autentico ed equilibrato, un suono dettagliato e bassi profondi, perfetti per gli amanti della musica e gli appassionati di giochi che cercano un audio cristallino e un suono stereo eccezionale.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!