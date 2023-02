NVIDIA annuncia oggi la disponibilità dei nuovissimi laptop NVIDIA Studio con GPU GeForce RTX serie 40 ideati per i creator – a partire dallo Stealth 17 Studio di MSI e dal Razer Blade 18 , entrambi dotati di potenti GPU GeForce RTX 4090 per laptop. Questi prodotti vengono lanciati insieme ai nuovi laptop GeForce RTX Serie 40, progettati per i gamer con prestazioni in grado di soddisfare i giocatori e i creator più esigenti, grazie alle partnership con ASUS, GIGABYTE e Lenovo.

Annunciati in occasione del CES 2023, gli utenti potranno finalmente sperimentare questi nuovi laptop creativi che non solo offrono il più grande salto generazionale nelle prestazioni da portatile, ma sono anchei portatili più veloci al mondo per la creazione e il gioco!Ecco alcune delle caratteristiche principali:

Tre volte più efficienti dei laptop di punta della precedente generazione grazie all’architettura NVIDIA Ada Lovelace e alle tecnologie Max-Q di quinta generazione che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo.

e alle che accelerano i carichi di lavoro creativi per ottenere le massime prestazioni in una frazione di tempo. Sono alimentati dalla potente tecnologia NVIDIA RTX , come il DLSS 3, che aumenta di due volte il frame rate.

, come il DLSS 3, che aumenta di due volte il frame rate. Supportati dalla piattaforma NVIDIA Studio , i laptop Studio hanno accesso esclusivo agli strumenti e alle applicazioni per i creator – NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast – e offrono immagini mozzafiato grazie al ray-tracing, in tutte le sue sfaccettature, e alle funzionalità AI che consentono di risparmiare tempo prezioso. Sia l’MSI Stealth 17 Studio che il Razer BLade 18 sono preinstallati con NVIDIA Broadcast.

, i laptop Studio hanno accesso esclusivo agli strumenti e alle applicazioni per i creator – NVIDIA Omniverse, Canvas e Broadcast – e offrono immagini mozzafiato grazie al ray-tracing, in tutte le sue sfaccettature, e alle funzionalità AI che consentono di risparmiare tempo prezioso. Sia l’MSI Stealth 17 Studio che il Razer BLade 18 sono preinstallati con NVIDIA Broadcast. Godono dei regolari aggiornamenti (preinstallati) dei driver NVIDIA Studio: il driver di febbraio è disponibile per il download a partire da oggi.

Durante il CES è stato presentato ancheThe Artists’ Metaversee, questa settimana, la serieIn the NVIDIA Studioesamina i processi che hanno portato alla realizzazione di quest’arte – un viaggio che evidenzia la collaborazione in 3D di sette creatori, attraverso diversi fusi orari, utilizzando diverse app creative– il tutto alimentato daNVIDIA Omniverse. Il gruppo di lavoro è colpito da come Omniverse renda facile la collaborazione in tempo reale da diverse parti del mondo.

Volete iniziare anche voi un viaggio collaborativo in 3D?ScaricateOmniverse oggi stesso! Gratuito per tutti i possessori di GPU NVIDIA e GeForce RTX, compresi i nuovi laptop GeForce RTX Serie 40.

Ulteriori dettagli su questi straordinari artisti sono disponibili all’interno del blogpostIn the NVIDIA Studiodi questa settimana.

Il driver Game Ready per i laptop con GeForce RTX 4090 e 4080 offre tanti aggiornamenti

In aggiunta, NVIDIA rilascia oggi un nuovo GeForce Game Ready Driver che sblocca il pieno potenziale deilaptop GeForce RTX Serie 40, veloci ed efficienti, a partire dai modelli GeForce RTX 4090 e GeForce RTX 4080 lanciati oggi.

Questo driver supporta anche gli aggiornamenti DLSS per Hello Neighbor 2 e PERISH e l’aggiunta di NVIDIA Reflex a World of Warcraft.

I laptop GeForce RTX 4090 e 4080 pronti per il gioco

A partire da oggi, le GPU GeForce RTX Serie 40, basate sulla rivoluzionaria architettura NVIDIA Ada Lovelace, arrivano sui laptop. I primi ad arrivare sono i modelli GeForce RTX 4090 e 4080.

Le recensioni dei laptop con GeForce RTX 4090 e 4080 confermano che si tratta dei laptop più veloci al mondo e consentono agli utenti di giocare con livelli di dettaglio e velocità finora impossibili, eseguendo carichi di lavoro creativi in una frazione di tempo, il tutto con un design sottile e leggero.

Altre novità e aggiornamenti Game Ready

Il Game Ready driver di NVIDIA aggiunge anche altre funzionalità, fra cui:

Ottimizzazioni al day perCompany of Heroes 3.

L’aggiunta di impostazioni ottimali GeForce Experience per 5 nuovi titoli, tra cui: Dead Space Dual Universe Goat Simulator 3 Paragon: The Overprime STALCRAFT

Supporto per 10 nuovi display da gioco compatibili con G-SYNC: AOC PD32M ASUS XG32AQ ASUS XG27AQV IO-Data GCQ271HA Lenovo Y27-30 LG 27GR950 LG 45GR95QE MSI G321Q ViewSonic VX2781-2K-Pro/2 ViewSonic VX2781-4K-Pro



Numero di giochi DLSS 3 che i giocatori possono giocare oggi: 25

A Plague Tale: Requiem Bright Memory: Infinite Conquerors’ Blade Cyberpunk 2077 Dakar Desert Rally Deliver Us Mars Destroy All Humans! 2 – Reprobed Dying Light 2 Stay Human F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch F1 22 HITMAN 3 Jurassic World Evolution 2 Justice Loopmancer Marvel’s Midnight Suns Marvel’s Spider-Man Remastered Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Microsoft Flight Simulator Need for Speed Unbound PERISH Portal with RTX Super People 2 The Witcher 3: Wild Hunt Warhammer 40,000: Darktide WRC Generations

