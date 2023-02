E’ tutto pronto per il debutto Europeo dell’OPPO FIND N2 FLIP, il pieghevole a conchiglia dell’azienda che debutterà anche per il mercato Italiano il prossimo 15 Febbraio.

OPPO ha infatti annunciato l’evento di lancio per il 15 Febbraio 2023 alle ore 14:30 con un evento dedicato che potrà essere seguito anche da casa tramite i canali social di OPPO.

Pete Lau, SVP e Chief Product Officer di OPPO ha commentato:

“Le nostre ricerche sugli smartphone pieghevoli sono iniziate nel 2018 e nel 2021 abbiamo sorpreso i nostri utenti con il lancio del nostro primo foldable, OPPO Find N, caratterizzato da una piega praticamente invisibile e dall’avanzata tecnologia Flexion Hinge. Con OPPO Find N2 Flip vogliamo portare i dispositivi pieghevoli ai limiti dell’avanguardia tecnologica in modo compatto ed elegante e ora siamo finalmente pronti per condividere a livello globale questo nuovo punto di riferimento nel settore”

OPPO sta continuando ad investire molto nella tecnologia degli smartphone pieghevoli e molti di questi sforzi si sono concentrati sulla nuova versione della Flexion Hinge, ovvero il meccanismo di chiusura e apertura del display del dispositivo. La cerniera di Find N2 Flip è infatti più sottile, piccola e resistente rispetto a quella del suo predecessore.

Un’altra grande novità è senza dubbio l’introduzione dello schermo verticale posteriore, accessibile quando il dispositivo è piegato e che permette di avere diverse funzioni utili senza aprire il dispositivo. Potremo infatti controllare notifiche ed inviare risposte rapide, oltre a poter usufruire di widget e di un’anteprima quando stiamo scattando un selfie.

OPPO ha anche confermato le indiscrezioni che volevano un chipset Mediatek all’interno del nuovo pieghevole: OPPO Find N2 Flip utilizzerà infatti un chip Mediatek Dimensity 9000+ appositamente ottimizzato per questo dispositivo.

Continua poi la collaborazione con HASSELBLAD per il comparto fotografico ed una resistenza certificata TÜV Rheinland, questo nuovo smartphone garantisce un’esperienza di livello superiore. Anche la batteria vanta un record: è infatti al momento la più grande tra tutti i dispositivi pieghevoli sum mercato ed ovviamente non manca la tecnologia SUPERVOOC per la ricarica rapida.

Come seguire l’evento di OPPO N2 Flip

Se non volete perdervi il lancio del nuovo foldable a conchiglia di OPPO potete visitare la la pagina dedicata al lancio aquesto linke partecipare all’evento di lancio sul canale YouTube diOPPOGlobalmercoledì 15 febbraioalleore 15:30.

Appuntamento quindi alla prossima settimana per scoprire tutte le novità del FLIP N2 di OPPO che si prepara a dare del filo da torcere alle proposte presenti oggi sul mercato.

