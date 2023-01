Garmin annuncia oggi i navigatori GPS Garmin Camper 895 MT-D e Camper 1095 MT-D, dotati di un chiaro display da 8” e 10” e pensati per lo stile di vita dei camperisti e dei campeggiatori. La serie vanta numerose funzioni rinnovate per aiutare i camperisti a manovrare i veicoli più grandi, offrendo percorsi calcolati in base alle dimensioni e al peso dei veicoli o rimorchi trainabili.

Oltre ai percorsi personalizzati e ai contenuti precaricati, i navigatori GPS possono semplificare l’arrivo a destinazione con le immagini satellitari BirdsEye, che mostrano vaste aeree per la maggior parte degli indirizzi e delle località, compresi campeggi e aree di sosta. I nuovi navigatori includono un’opzione di visualizzazione della schermata divisa che mostra un percorso attivo su un lato e una panoramica del percorso rimanente e delle condizioni meteorologiche imminenti1 sull’altro.

Pianificazione percorsi ancora più customizzata

Gli appassionati possono utilizzare percorsi personalizzati2 in base alle dimensioni e al peso del veicolo o del rimorchio e guidare con una maggiore consapevolezza della strada da percorrere, grazie agli avvisi relativi all’altezza dei ponti, ai limiti di peso, all’approssimarsi di curve strette, zone scolastiche, pendenze ripide e altro ancora. Inoltre, i viaggiatori possono utilizzare lo strumento di pianificazione itinerari per scoprire le migliori soste lungo il percorso e arricchire il loro viaggio con suggerimenti per i luoghi di interesse locale e per percorsi più avventurosi.

Progettato per l’avventura in campeggio

I nuovi Camper 895 MT-D e Camper 1095 MT-D includono diverse funzioni di navigazione fondamentali per migliorare l’esperienza di ogni avventura in campeggio:

Informazioni precaricate per i viaggiatori, tra cui un comodo elenco di aree di sosta per camper, contenuti di ACSI, Campercontact, Trailer’s PARK, valutazioni dei viaggiatori di Tripadvisor e milioni di punti di interesse popolari di Foursquare.

Guida Verde precaricata di MICHELIN, con immagini, descrizioni dettagliate e valutazioni per conoscere tutte le fermate imperdibili.

Environmental Zone Routing, che fornisce indicazioni e avvisi sulle zone a traffico limitato (ZTL) lungo il percorso.

Aggiornamenti gratuiti delle mappe e cartografie complete dell’Europa e dell’Africa meridionale precaricate. Inoltre, accesso al download di mappe aggiuntive tramite Garmin Express per Nord America, Sud America, Australia e Nuova Zelanda, Medio Oriente e Nord Africa.

Pianificazione del viaggio semplice e intuitiva grazie all’applicazione Garmin Drive, che consente ai viaggiatori di tracciare la rotta prima della partenza.

Garmin Voice Assist, che permette all’utente di controllare il navigatore GPS con la voce, mentre la tecnologia Bluetooth integrata consente di effettuare e ricevere chiamate in vivavoce quando il navigatore è abbinato all’app Garmin Drive.

Informazioni sul traffico in tempo reale, meteo e Smart Notifications quando è abbinato all’app Garmin Drive.

Ecosistema Garmin

I viaggiatori possono facilmente utilizzare i nuovi navigatori Camper con una serie di prodotti e servizi Garmin compatibili (venduti separatamente) progettati per migliorare e semplificare il viaggio, tra cui:

Videocamere di retromarcia – le telecamere di retromarcia wireless BC™ 50 o le telecamere cablate di terze parti compatibili3 si abbinano al navigatore satellitare Camper per visualizzare ciò che si trova dietro il veicolo durante la manovra.

Garmin PowerSwitch™ – la digital box che consente di controllare gli accessori a 12 volt del veicolo come luci, ventole e altro ancora, direttamente dal navigatore Garmin o smartphone compatibile.

Prezzo e disponibilità

Il Garmin Camper 895 MT-D ha un prezzo di vendita consigliato di 699,99€, mentre il Camper 1095 MT-D ha un prezzo di listino al pubblico di 899,99€.

