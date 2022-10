Oggi è il World Smile Day e per OPPO sin dal lancio del suo primissimo smartphone “Smiley Face”, infatti, il sorriso e la positive attitude sono sempre stati al centro della sua tecnologia, per generare inclusione e dare agli utenti un motivo in più per sorridere.

Oggi, in occasione del World Smile Day, la OPPO Reno8 Series ci viene in aiuto per immortalare i sorrisi più belli con alcuni tips & tricks.

Ecco quindi i consigli di OPPO:

1. Usa l’AutoFocus Smart Selfie e condividi il tuo vero sorriso

A volte può sembrare una banalità, ma scegliere in autonomia quale sia il punto prioritario della foto fa la differenza nell’ottenere il massimo della nitidezza. In questo, la Reno8 Series ha una marcia in più: con un solo clic sul pulsante di scatto della fotocamera si otterranno automaticamente una maggiore chiarezza e una maggiore naturalezza dei toni della pelle.

Grazie alla funzione Natural Portrait Retouching, inoltre, è possibile eseguire il ritocco automatico dello scatto in base al rilevamento AI, mantenendo i particolari che caratterizzano ciascun volto e sfocando le imperfezioni. Non servirà utilizzare emoji o stickers, con la Reno8 Series ogni smile sarà davvero unico e autentico.

2. Non farti intimorire dal buio, un sorriso a 32 denti è bello anche di notte

A volte può essere difficile trovare il sorriso, a maggior ragione quando il buio ci circonda. Il potere di un gesto così semplice, però, può cambiare l’umore e rendere felici gli altri riportando luce ed energia positiva. E se da solo non brilla abbastanza ci pensa la Reno8 Series, che grazie ai sensori della fotocamera leader del settore e all’algoritmo Turbo RAW aggiornato, è in grado di ridurre il rumore e di illuminare proprio quel sorriso che sembrava impossibile da immortalare. OPPO Reno8 Pro, inoltre, grazie alla NPU proprietaria MariSilicon X può acquisire ritratti ultra-chiari, con colori estremamente fedeli alla realtà, anche nelle scene notturne più impegnative.

3. Cogli l’attimo, senza metterti in posa

Ogni momento è buono per sorridere: durante una corsa, un viaggio in scooter o nel mezzo del divertimento di una festa, l’importante è che si tratti di un sorriso spontaneo. La Reno8 Series riesce ad immortalare la gioia in qualsiasi momento e grazie alle sue funzioni Hyperlapse e 960fps AI Slow-motion aggiunge un effetto cinematografico a qualsiasi momento di gioia. Mantenendo il soggetto al centro dell’inquadratura, infatti, sarà possibile creare dei capolavori in movimento, nei quali il sorriso non è più il solito sorriso di circostanza.

Ricordiamo che potete recuperare la nostra recensione di OPPO Reno 8 Pro a questo indirizzo, mentre qui sotto alcune offerte in tempo reale per acquistare lo smartphone.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!