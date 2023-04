Google ha annunciato l’arrivo di due nuovi dispositivi Pixel: il Fold, il primo smartphone pieghevole Pure Google, e il Pixel 7a, un midrange dalle caratteristiche interessanti. Entrambi i dispositivi saranno presentati in occasione della Google I/O che si terrà il 10 maggio e arriveranno nei negozi a partire dall’11 maggio al prezzo di 499 dollari per il Pixel 7a. Scopriamo insieme le caratteristiche e le date di lancio di questi nuovi prodotti.

Pixel Fold

Il tanto atteso Pixel Fold sta per arrivare sul mercato a giugno, con pre-ordini disponibili dal 10 maggio. Il dispositivo sarà disponibile presso i negozi di terze parti a partire dal 30 maggio e si prevede che arriverà sugli scaffali il 27 giugno. Con un prezzo di $1799, il Pixel Fold è in linea con le proposte simili presenti sul mercato.

Pixel 7a

Il Pixel 7a di Google è uno dei dispositivi più attesi del 2023. La presentazione ufficiale avverrà il prossimo 10 maggio durante il Google I/O, ma già siamo a conoscenza di alcune delle sue caratteristiche principali.

Il prezzo di lancio del Pixel 7a sarà di 499 dollari, ovvero 50 dollari in più rispetto al suo predecessore, il Pixel 6a. In Italia, il prezzo di lancio del Pixel 6a era stato di 459 euro. Questo aumento potrebbe essere giustificato dalla presenza del nuovo processore Tensor G2 proprietario di Google, che garantirà prestazioni superiori rispetto al modello precedente.

Caratteristiche Pixel 7a

Il display del Pixel 7a sarà da 6,1 pollici con una frequenza di aggiornamento a 90Hz. La RAM sarà da 8GB e la memoria interna partirà dai diversi tagli a partire da 128GB. La fotocamera posteriore sarà composta da due sensori Sony da 64MP e 13MP grandangolare, mentre quella anteriore avrà una risoluzione di 10MP.

Un’importante novità riguarderà il sensore della fotocamera principale: infatti, il costo superiore del dispositivo potrebbe essere dovuto proprio all’utilizzo di un nuovo sensore che garantirà foto ancora più nitide e dettagliate rispetto al precedente modello.

Inoltre, si vocifera che il Pixel 7a adotterà Android 13 come sistema operativo. Tuttavia, nuovi dettagli sul dispositivo e su Android 14 potrebbero emergere nelle prossime settimane.

In generale, il Pixel 7a si preannuncia come uno smartphone di fascia media con un comparto hardware di buon livello, supporto software garantito da Google e prezzo competitivo. Tuttavia, sarà necessario attendere la sua presentazione ufficiale per avere maggiori informazioni sul dispositivo e sulla sua effettiva qualità.

Considerazioni

In conclusione, il lancio di Google Pixel 7a e Pixel Fold è un evento molto atteso dagli appassionati di tecnologia. Entrambi i dispositivi sembrano promettere caratteristiche avanzate e innovative, ma il loro successo dipenderà anche dal prezzo e dalla concorrenza sul mercato. Non ci resta che attendere con curiosità la loro uscita a maggio per scoprire se saranno all’altezza delle aspettative.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!