Hearthstone – L’Accademia di Scholomance: come risparmiare sulla nuova espansione con gli Amazon Coins!

L’attesa espansione di Heartstone, “L’Accademia di Scholomance”, è oramai alle porte e Blizzard sta iniziando a mostrare pian piano le nuove carte e le nuove a avventure e oggi vi spieghiamo come risparmiare qualche euro con l’acquisto degli Amazon Coins.

Ricordiamo che l’annuncio ufficiale è stato con una diretta streaming tenutasi il 29 luglio alle 19:00 sul canale Twitch ufficiale del gioco.

Vi ricordiamo che l’espansione L’Accademia di Scholomance verrà pubblicata il prossimo 6 agosto, ed includerà ben 135 nuove carte di cui 40 saranno le nuove carte Bi-classe, ovvero basate su strategie comuni condivise tra le classi, per un totale di 10 diverse combinazioni.

L’espansione, inoltre, includerà una nuova abilità per armi e servitori chiamata “Impulso Magico”, sostanzialmente un effetto che potrà essere attivato una volta sola per carta dopo aver lanciato una magia. E proprio riguardo alle magio vi sarà un nuovo tipo di carte magia, ovvero gli Studi, carte con rinvenimento che abbassano il costo in mana della carta così ottenuta, a patto però che sia dello stesso tipo.

Se sapete già di voler acquistare la nuova espansione allroqa vi farà piacere sapere che c’è un modo molto semplice per risparmiare oltre 10€ grazie agli Amazon Coins.

Tramite gli Amazon Coins infatti potrete acquistare il Mega Pack de L’Accademia di Scholomance al prezzo speciale di soli 69,00€, con un risparmio di ben 11 euro rispetto agli 80,00€ del prezzo originale.

E non è tutto! Perché convertendo il vostro denaro in Amazon Coins avrete sempre e comunque un vantaggio in termini di acquisto per pacchetti ed espansioni del gioco potendo, ad esempio, acquistare la bellezza di 55 pacchetti della nuova espansione in versione preorder a soli 42,50€, invece dei 50,00€ del prezzo proposto da Blizzard!

Guida: come acquistare con gli Amazon Coins su Heartstone