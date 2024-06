Negli ultimi anni abbiamo visto prendere piede i TV con diagonale da 100″ anche tra il pubblico consumer anche se molto spesso il freno principale era imposto proprio dai prezzi elevati di questi mastodontici pannelli.

Oggi Hisense affianca alle sue proposte MiniLED anche il nuovo Hisense 100E7NQ PRO, un TV QLED con filtro Quantum Dot che arriva sul mercato italiano con specifiche di tutto rispetto e con un prezzo non così proibitivo.

Dotato di tecnologia QLED con filtro Quantum Dot, questo TV sfrutta minuscole particelle nel pannello per ampliare notevolmente la gamma cromatica. Il risultato? Colori più intensi e una miriade di sfumature che trasformano ogni immagine in un’esperienza visiva immersiva e realistica.

Le prestazioni visive del 100E7NQ PRO sono ulteriormente potenziate dalla funzione Full Array Local Dimming, che assicura un controllo preciso della retroilluminazione. Questo migliora i contrasti, offrendo neri più profondi e bianchi più brillanti, e contribuisce a una qualità d’immagine che cattura lo spettatore. Con un pannello da 144Hz e una luminosità di 800 nits, ogni dettaglio è riprodotto con chiarezza e fluidità straordinarie, rendendo questo TV una scelta eccellente per qualsiasi tipo di contenuto.

Tecnologia HDR avanzata e compatibilità estesa

Il supporto per Dolby Vision IQ rappresenta un vero punto di forza, poiché adatta automaticamente le immagini HDR alla luce ambientale, garantendo contrasti e luci straordinari, colori ultra-vividi e dettagli mai visti prima. Non da meno, la tecnologia HDR 10+ Adaptive regola dinamicamente i contenuti HDR 10+ in base alla luce ambientale, offrendo sempre la migliore esperienza visiva possibile. Il supporto per HLG garantisce inoltre la compatibilità con i segnali DTT in SDR e HDR, assicurando una qualità visiva eccellente indipendentemente dalla fonte del contenuto.

Perfetto per i gamer più esigenti

Per chi desidera un’esperienza di gioco su uno schermo enorme, il 100E7NQ PRO non delude. La tecnologia HSR 240Hz e AMD FreeSync Premium garantiscono una qualità visiva fluida e senza interruzioni, mentre il supporto per frame rate variabile VRR fino a 144 Hz (e fino a 240 Hz a risoluzione ridotta) offre un vantaggio significativo nei giochi più concitati grazie alla possibilità di adattare automaticamente il frame rate mentre stiamo giocando. Con quattro porte HDMI 2.1 e il supporto AirPlay2, le possibilità di connessione e integrazione con altri dispositivi sono ampie e versatili.

Un audio immersivo e coinvolgente

Non solo immagini: l’audio del 100E7NQ PRO è altrettanto impressionante. Grazie alla tecnologia Dolby Atmos, il televisore offre un suono avvolgente e coinvolgente. Il sistema audio 2.1 CH, con subwoofer integrato, garantisce bassi profondi e dettagli sonori cristallini, elevando ogni scena a un nuovo livello di realismo. Questo mix di caratteristiche avanzate assicura che ogni film, partita, gioco o brano musicale venga riprodotto con una qualità sonora superiore, trasformando l’intrattenimento quotidiano in un’esperienza immersiva.

Il telecomando del 100E7NQ PRO è dotato di ricarica solare e USB-C, eliminando la necessità delle batterie tradizionali, offrendo comfort e praticità. La batteria integrata può essere ricaricata sia con la luce solare che con quella artificiale, garantendo una flessibilità d’uso senza precedenti. Inoltre, una ricarica rapida tramite USB-C in soli 20 minuti garantisce un’autonomia di 100 giorni. Il telecomando è inoltre dotato di un tasto preferiti configurabile e di retroilluminazione automatica, attivata da un sensore di scarsa luminosità nella stanza. La funzione Remote Finder, che permette di localizzare il telecomando ovunque in casa, è un tocco di genialità che risolve uno dei problemi più comuni della vita quotidiana.

Funzionalità smart per una user experience avanzata

Il sistema operativo di questo TV Hisense è VIDAA U7.6 del con un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità: supporta Alexa e VIDAA Voice per il controllo vocale, oltre ad AirPlay2 per la condivisione semplice dei contenuti dai dispositivi Apple.

Inoltre grazie alla partnership con UEFA EURO 2024, il televisore da 100 pollici 100E7NQ PRO diventa il compagno ideale per vivere le partite del campionato europeo con una qualità senza precedenti. Le straordinarie performance visive e sonore di questo dispositivo rendono l’esperienza di visione simile a quella dello stadio, con immagini nitide, colori vividi e un suono avvolgente che amplifica ogni emozione. Prepariamoci a vivere ogni incontro come mai prima d’ora, in un’esperienza unica e coinvolgente.

Prezzo e disponibilità

Il 100” E7NQ PRO è disponibile a partire da oggi presso Euronics , Mediaworld , Unieuro , Expert, Trony al prezzo consigliato di 2.499€. La linea E7N PRO è disponibile anche nei formati 85″, 75″, 65″ e 55″.

