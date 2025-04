Hisense riprende la sua avventura nel mondo dei televisori OLED con il lancio della nuova Serie A85N, un modello che promette di combinare qualità d’immagine superiore, design raffinato e funzionalità avanzate. L’annuncio arriva in un momento strategico, considerando che negli ultimi tre anni la domanda di TV OLED in Italia ha registrato una crescita del 3,3%.

Design che unisce estetica e praticità

La Serie A85N si presenta con un design elegante caratterizzato da cornici sottili e un particolare supporto centrale in metallo con base ottagonale. La caratteristica distintiva è la possibilità di rotazione di 25° a destra e sinistra, una soluzione particolarmente utile in ambienti open space dove la visione può avvenire da diverse angolazioni, come nelle moderne abitazioni con sala da pranzo e cucina integrate.

Prestazioni visive all’avanguardia

Sul fronte tecnico, il televisore è equipaggiato con un pannello OLED a 120Hz che garantisce immagini fluide e dettagliate. La tecnologia è supportata da funzionalità avanzate come il VRR (Variable Refresh Rate) e la compatibilità con HDMI 2.1 con eARC, assicurando una trasmissione del segnale di qualità superiore. Per gli appassionati di gaming, il supporto Nvidia G-Sync riduce significativamente problemi come lag e tearing, offrendo un’esperienza di gioco più reattiva e immersiva.

Connettività e smart features di ultima generazione

La connettività è uno dei punti di forza di questo modello, grazie all’integrazione di Wi-Fi 6 e Bluetooth che garantiscono velocità di connessione elevate e stabilità nel trasferimento dei dati. Il sistema operativo VIDAA U8 rende l’esperienza utente intuitiva e reattiva, mentre il supporto integrato per Alexa e VIDAA Voice permette il controllo vocale del dispositivo. La compatibilità con AirPlay 2 amplia ulteriormente le possibilità di condivisione di contenuti dai dispositivi Apple.

Audio cinematografico

L’esperienza audiovisiva è completata da un sistema audio potente da 60W con supporto Dolby Atmos, progettato per offrire un suono avvolgente e profondo. Il televisore è inoltre certificato WiSA Ready, consentendo una connessione semplice con impianti audio wireless per chi desidera espandere ulteriormente il comparto sonoro.

Disponibilità e prezzi

La Serie A85N sarà disponibile a partire da aprile 2025 nelle dimensioni da 55″ e 65″, con prezzi di listino rispettivamente di 1.299€ e 1.699€. I televisori saranno acquistabili presso i principali retailer italiani, tra cui Mediaworld, Unieuro, Euronics, Expert, Trony e Amazon.

Questo ritorno di Hisense nel segmento OLED rappresenta un’importante novità nel panorama dei televisori premium, offrendo ai consumatori una combinazione di prestazioni elevate e prezzo competitivo, in un momento in cui la domanda per questa tecnologia continua a crescere nel mercato italiano.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!