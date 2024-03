Hisense ha annunciato una nuova partnership con Xbox, un’alleanza destinata a ridefinire l’esperienza di gioco e intrattenimento domestico attraverso l’impiego di tecnologie di proiezione laser all’avanguardia.

Continuando ad investire nel futuro della tecnologia laser, Hisense si pone come pioniere in questo campo. È in questo contesto che si inserisce la collaborazione tra i prodotti Laser display di Hisense e la console di gioco Xbox, promettendo agli appassionati un’esperienza senza precedenti.

Con l’introduzione di schermi da 100 e 120 pollici, i consumatori potranno godere di un’esperienza di gioco immersiva direttamente a casa propria, con colori realistici e una visione progettata per proteggere la vista grazie alla bassa emissione di luce blu.

“Hisense mira non solo a fornire prodotti di qualità superiore, ma anche un’esperienza completa pensata appositamente per il gaming e l’intrattenimento domestico,” ha dichiarato Jerry Liu, Vice Presidente di Hisense International. “La nostra partnership con il programma Designed for Xbox punta a portare l’esperienza di gioco ad un livello superiore, offrendo a persone di tutto il mondo la possibilità di godere di un’esperienza straordinaria con schermi di oltre 100 pollici.”

I consumatori potranno collegare facilmente la propria Xbox ai prodotti Hisense Laser TV ed immergersi in un’esperienza di gioco estremamente fluida che ridefinirà le performance di gioco. Ogni momento risulterà ancora più coinvolgente e ogni dettaglio verrà reso con straordinaria chiarezza e precisione.

La tecnologia Game Mode di Hisense per i Prodotti Laser TV offre un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente grazie all’elevato refresh rate e alla modalità Auto Low Latency.

L’azienda continuerà a offrire ai consumatori performance eccellenti e prodotti sostenibili, con l’obiettivo di trasformare l’intrattenimento domestico e creare esperienze indimenticabili.

