La pizza, un classico intramontabile, continua a conquistare il palato di milioni di persone in tutto il mondo. La sua semplicità e versatilità la rendono un piatto ideale, soprattutto quando preparata in casa con ingredienti freschi. Hisense risponde a questa passione presentando il suo nuovo forno, progettato per portare la qualità di un forno a legna direttamente nella tua cucina.

Tecnologia e Innovazione per una Pizza Perfetta

Il fiore all’occhiello di questo nuovo elettrodomestico è la funzione Pizza Mode Pro, che consente di ottenere una pizza croccante e saporita in tempi record. Grazie a un sistema che raggiunge i 350 gradi il 40% più velocemente rispetto ai concorrenti, il forno permette di cuocere una pizza perfetta in soli 3 minuti e 30 secondi.

L’innovativo vassoio per pizza, posizionato strategicamente sotto i riscaldatori superiori, assicura una distribuzione uniforme del calore, mentre la pala per pizza inclusa facilita la manipolazione senza rischi di scottature.

Un Assaggio del Tradizionale Forno a Legna

Ispirandosi ai tradizionali forni a legna, il nuovo forno Hisense riproduce sapori e consistenze autentiche senza le complicazioni di legna e fumo. La tecnologia Even Bake garantisce una cottura uniforme per ogni tipo di piatto, avvicinando l’esperienza culinaria domestica a quella dei migliori ristoranti.

Funzionalità Smart per una Cucina Moderna

L’integrazione con 22 programmi automatici rende il nuovo forno Hisense un alleato prezioso in cucina. Basta indicare gli ingredienti e il forno si occuperà del resto, semplificando il processo di cottura. La funzione Preheat Assist notifica con segnali luminosi e sonori quando il forno ha raggiunto la temperatura ideale, ottimizzando i tempi di preparazione.

Facilità di Pulizia e Manutenzione

Pulire il forno non è mai stato così facile grazie alla funzione di autopulizia pirolitica. Questo sistema riscalda il forno fino a 480°C, eliminando grasso e residui e lasciando solo un po’ di cenere da rimuovere.

Che si tratti di una pizza, un arrosto, un dolce o un piatto di pesce, il nuovo forno di Hisense è progettato per semplificare la preparazione, permettendo di concentrarsi sul piacere del cibo e della compagnia.

