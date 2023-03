HONOR ha annunciato oggi il lancio dell’HONOR 70 Lite in Italia, dotato di una piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 5G, di un sistema di fotocamere all’avanguardia e di un design elegante, oltre a includere una batteria ad alta capacità da 5000mAh per offrire un’esperienza d’uso fluida per tutto il giorno. Combinando prestazioni equilibrate e un sistema di fotocamere avanzato, HONOR 70 Lite stabilisce un nuovo punto di riferimento per gli smartphone ad un ottimo rapporto qualità prezzo.

Design elegante con un display coinvolgente

Il design a bordi piatti conferisce al dispositivo un aspetto deciso, che si sposa perfettamente con gli angoli arrotondati su tutti e quattro i lati per garantire una presa confortevole, rendendo piacevole l’utilizzo e il trasporto nel palmo della mano di HONOR 70 Lite. Grazie all’impronta digitale montata lateralmente, HONOR 70 Lite offre un modo rapido e sicuro per sbloccare facilmente il telefono.

HONOR 70 Lite ha un display HONOR FullView da 6,5 pollici per garantire agli utenti un’esperienza coinvolgente durante la visione di foto, video, film e altro ancora. Certificato da TÜV Rheinland , lo smartphone è dotato di una tecnologia integrata che riduce efficacemente la luce blu dannosa per gli occhi. Con una frequenza di aggiornamento dello schermo fino a 90Hz – superiore a quella di molti altri dispositivi della sua fascia di prezzo – HONOR 70 Lite offre una visione più fluida per un’esperienza di gioco e di navigazione superiore.

Oltre alla fotocamera frontale da 8MP, HONOR 70 Lite vanta un sistema di tripla fotocamera posteriore da 50MP, leader della categoria, che comprende una fotocamera principale da 50MP, una fotocamera macro da 2MP e una fotocamera di profondità da 2MP. Grazie alle sue straordinarie capacità fotografiche, HONOR 70 Lite consente agli utenti di catturare immagini con dettagli vividi, anche per scatti notturni e selfie.

Consentendo agli utenti di produrre contenuti video accattivanti, HONOR 70 Lite è dotato di registrazione video Dual-View che consente di catturare due prospettive utilizzando contemporaneamente la fotocamera anteriore e quella posteriore, offrendo agli utenti ancora più opzioni e flessibilità per esprimere la propria creatività.

Prestazioni potenti grazie al chipset Qualcomm Snapdragon

HONOR 70 Lite è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G per offrire prestazioni 5G davvero eccezionali. Grazie alla connettività e alla velocità di elaborazione migliorate, HONOR 70 Lite consente agli utenti di comunicare e di essere sempre produttivi. Dotato di HONOR RAM Turbo sul modello da 4 GB di RAM , HONOR 70 Lite converte rispettivamente 3 GB di memoria in RAM, espandendo la RAM per offrire un’esperienza operativa più fluida. HONOR RAM Turbo impedisce che i processi in background vengano terminati quando si passa da un’app all’altra, consentendo agli utenti di eseguire le app più velocemente senza doverle riavviare.

Batteria di lunga durata per una connettività che dura tutto il giorno

HONOR 70 Lite è dotato di una batteria da 5000 mAh che consente agli utenti di affrontare la giornata. Con una sola carica, il dispositivo offre fino a 19 ore di riproduzione video online, 26 ore di streaming musicale.

HONOR 70 Lite alimentato con 22.5W Wired HONOR SuperCharge , con la tecnologia di ricarica rapida e ottimizzazione della batteria di HONOR, per un’intera giornata di utilizzo quotidiano.Caratteristiche incentrate sull’utente per un’esperienza smartphone senza problemi

Grazie all’ampia memoria incorporata, fino a 128 GB , HONOR 70 Lite può conservare localmente sul dispositivo più di 28.000 immagini, 11.000 canzoni o 450 video HD . HONOR 70 Lite supporta anche schede microSD con capacità fino a 1 TB , rendendo estremamente comodo per gli utenti salvare e accedere ai file senza preoccuparsi dello spazio di archiviazione insufficiente.

Prezzo e disponibilità

HONOR 70 Lite è ora disponibile in Italia al prezzo di €269,90 in bundle con le Earbuds 2 Lite sul sito ufficiale.

