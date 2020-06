Honor 9A ufficiale: Specifiche, Prezzo, Foto e disponibilità in Italia

Il nuovo Honor 9A è ufficiale anche in Italia accompagnato dalle nuove cuffie Honor Choice Earbuds. In realtà si tratta di un nuovo debutto solo per il mercato Italiano, infatti Honor 9a lo avevamo già visto a Marzo nel mercato Cinese e successivamente in quello Russo. Nello specifico il modello di Honor 9A che vedremo in Italia è molto più simile al secondo due, infatti vi sono diverse differenze hardware tra la versione Cinese e quella Russa-Italiana come la presenza di 3 fotocamere invece della configurazione a doppia fotocamera vista nel modello Cinese. Si tratta di uno smartphone con display da 6,3″ con chipset Mediatek Helio P22 e 3GB di RAM che sarà commercializzato al prezzo di lancio di 149€ ma con alcune promo per i primi acquisti che lo portano all’interessantissimo prezzo di 129€. Ricordiamo che anche Honor 9A è provvisto di HMS e di conseguenza non troveremo i servizi Google. Vediamo quindi insieme questo Honor 9A.

Honor 9A – Scheda tecnica

Display: 6,3″ FullView con notch a goccia, HD+, 278ppi, 20:9, rapporto schermo-scocca 88,4%

6,3″ FullView con notch a goccia, HD+, 278ppi, 20:9, rapporto schermo-scocca 88,4% OS: Android 10 con HMS (NO GOOGLE) e Magic UI 3.1

Android 10 con HMS (NO GOOGLE) e Magic UI 3.1 processore: MediaTek MT6762R Helio P22 (non indicato nella scheda, ma dovrebbe coincidere con quello della versione russa)

MediaTek MT6762R Helio P22 (non indicato nella scheda, ma dovrebbe coincidere con quello della versione russa) memoria: 3GB di RAM 64GB interna espandibile tramite microSD fino a 512GB

fotocamera anteriore: 8MP, f/2,0

8MP, f/2,0 fotocamere posteriori: 13MP f/1,8 5MP grandangolare 120° con correzione della distorsione, f/2,2 2MP di profondità, f/2,4

batteria: 5.000mAh

5.000mAh connettività: Dual SIM LTE (con 3 slot, uno per la microSD), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, micro USB, GPS, Glonass

Dual SIM LTE (con 3 slot, uno per la microSD), WiFi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, micro USB, GPS, Glonass sensore impronte digitali: posteriore

posteriore altro: radio FM, Huawei Histen 6.0, Modalità Party, Smart PA

radio FM, Huawei Histen 6.0, Modalità Party, Smart PA dimensioni e peso: ​ 159,07×74,06×9,04mm 185 grammi

colorazioni: Midnight Black, Ice Green, Phantom Blue

Il suo cavallo vincente è senza dubbio la capiente batteria da 5.000mAh, capace di garantire un’autonomia fino a 33 ore di chiamate e fino a 35 ore di riproduzione video.

Troviamo anche la ricarica inversa, utile per ricaricare altri dispositivi che necessitano di un po’ di energia quando si è in mobilità. Altrettanto curato è il comparto audio con sistema Smart PA con uscita vocale fino a 88dB, Huawei Histen 6.0 e Party Mode completano la configurazione per un ascolto che, sulla carta, sembra promettere una buona qualità.

Honor 9A – Foto

Honor 9A – Prezzo e disponibilità

Dunque Honor 9A sarà disponibile su HiHonor al prezzo di 149,90 euro a partire dal 1° luglio. Fino al 15 luglio sarà possibile sfruttare il coupon offerto su HiHonor dal valore di 20 euro: lo smartphone potrà così essere acquistato al prezzo scontato di 129,90 euro. HONOR 9A | 149,90 129,90€

HONOR CHOICE

La serie Honor Choice debutta con le True Wireless Earbuds, cuffie senza fili con speaker a diaframma composito da 7mm per la riduzione del rumore ambientale durante le chiamate o l’ascolto della musica. La batteria garantisce fino a 24 di ascolto. Oltre a questo Honor ha annunciato una serie di aggiornamenti e novità che riguardano sia il segmento smartwatch che audio: