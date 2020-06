HONOR: arrivano gli accessori in Limited Edition per MagicBook 14 e MagicWatch 2 per la ArtistWeek!

Honor ha da poco annunciato la disponibilità di bundle esclusivi per i propri MagicBook e MagicWatch in collaborazione con artisti pop e contemporanei d’eccezione.

Sono infatti già disponibili alcune limited edition di accessori creata in collaborazione con artisti rinomati nel mondo del design che rappresentano lo spirito audace e avventuroso del brand, tra cui Jacky Tsai, artista pop contemporaneo in ascesa e Giovanni Ozzola, l’artista italiano noto per la sua pratica artistica multi-media.

Una linea esclusiva di cinturini per HONOR MagicWatch 2 e di custodie abbinate per il nuovissimo HONOR MagicBook 14 sono da oggi disponibili in bundle con l’acquisto dei singoli prodotti in promozione su HiHonor a partire dal 3 al 10 giugno.

Di seguito le promozioni attive con il bundle per celebrare la “Artist Week” di HONOR: