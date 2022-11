HONOR anticipa le offerte del 25 novembre proponendo 72 ore di sconti interessanti e davvero imperdibili. Per l’occasione, a partire dalle 17:00 di oggi, HONOR Pad 8 e HONOR Magic4 Lite potranno essere acquistati su Hihonor.com, l’e-commerce proprietario del brand con una promozione vantaggiosa.

Scopri di seguito i device e accedi a Hihonor.com per approfondire i vantaggi di questi flash sales:

HONOR PAD 8

Per sole 72 ore, HONOR Pad 8 sarà scontato al prezzo di €329,90, al posto di €349,90 disponibile a questo link.

HONOR Pad 8, ultimo arrivato tra i tablet HONOR, offre a studenti e giovani professionisti di tutto il mondo un’esperienza audiovisiva immersiva e funzioni smart a tutto tondo. Caratterizzato da un elegante corpo in alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520g e offre a massima portabilità e flessibilità in movimento. Grazie al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, il device offre un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva.

Dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, il nuovo HONOR Pad 8 offre un’esperienza audio impareggiabile, con effetti sonori più potenti e bilanciati. È inoltre dotato di una batteria extra-large da 7250 mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto per la massima produttività, perfetta per chi ha bisogno di una batteria potenziata per soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento. HONOR Pad 8 possiede l’ultima interfaccia utente HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, che offre una serie di funzioni migliorate e personalizzate per fornire agli utenti una user-experience smart.

HONOR MAGIC4 LITE 4G

Per sole 72 ore, HONOR Magic4 Lite 4G 6+128G, sarà acquistabile al prezzo speciale di €219,90 al posto di €249,90 a questo link.

HONOR Magic4 Lite porta agli utenti una serie di caratteristiche innovative di punta, un’esperienza eccezionale e una qualità straordinaria, il tutto a un prezzo accessibile. HONOR Magic4 Lite è dotato di una batteria di lunga durata da 4800mAh supportata dall’innovativa tecnologia di ricarica rapida di punta di HONOR, 66W HONOR SuperCharge, assicurando agli utenti di poter ricaricare il dispositivo del 48% da piatto in soli 15 minuti e dell’80% in soli 30 minuti.

Gli utenti possono godere di un’esperienza smartphone più veloce ed efficiente con la tecnologia originale di HONOR. Sostenuto dalle principali soluzioni tecniche innovative di HONOR, l’HONOR Magic4 Lite è stato progettato con cornici super-sottili di livello flagship 1.05mm, il 40% più stretto della maggior parte degli smartphone della stessa categoria.

HONOR Magic4 Lite offre un eccezionale rapporto schermo-corpo del 94%, offrendo un’esperienza di intrattenimento davvero coinvolgente per i film, il gioco e la navigazione web ottimizzata. L’HONOR Magic4 Lite è alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, che offre prestazioni superiori pur conservando l’energia per gli utenti. Con HONOR RAM Turbo Technology (8GB+2GB), HONOR Magic4 Lite può aprire simultaneamente più applicazioni senza compromettere l’efficienza, garantendo un’esperienza utente eccezionalmente fluida non importa il compito da svolgere.

