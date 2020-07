HONOR CHOICE True Wireless Earbuds arrivano su Amazon a 34,99€

HONOR ha da poco annunciato il primo prodotto della famiglia HONOR CHOICE ad arrivare da noi e che è già disponibile all’acquisto: stiamo parlando delle HONOR CHOICE True Wireless Earbuds.

Le nuove cuffiette True Wireless Stereo sono dotate di una tecnologia di trasmissione sincrona binaurale e di altoparlanti a diaframma da 7 mm e la batteria arriva a durare 24 ore.

HONOR CHOICE True Wireless Earbuds consentono agli utenti di ascoltare musica in streaming ininterrottamente per un massimo di sei ore e di godere di un tempo di conversazione ininterrotto fino a quattro ore con una sola carica. La leggera custodia di ricarica contiene tre ricariche complete che offrono agli utenti 18 ore di intrattenimento in più. Con una riproduzione audio combinata di 24 ore, gli auricolari HONOR CHOICE True Wireless Earbuds sono l’accessorio perfetto per gli audiofili e per l’uso quotidiano in generale.

Specifiche Tecniche Honor Choice True Wireless

• Design elegante e ergonomico

• 30.9mm*17.5mm*20.3mm (earbuds)

• 60.3mm*28mm*43.3mm (custodia di ricarica)

• Circa 4.4g (earbuds)

• Circa 38.3g (custodia di ricarica)

• Circa 47.1g (peso netto)

• Bluetooth 5.0

• Supporta BLE, HFP, A2DP,AVRCP

Doppio microfono per la riduzione del rumore durante le

chiamate

• Capacità earbud: 55 mAh(Typ.)

• Capacità custodia di ricarica: 500 mAh (Typ.)

• Fino a 6 ore di riproduzione musicale con una sola carica

completa

• Fino a 24 ore di durata della batteria in caso di utilizzo con la

custodia di ricarica

Type-C Port (5V/1A)

• Earbuds completamente carichi in 90 minuti

• Custodia di ricarica completamente carica (con auricolari) in

150 minuti

• Custodia di ricarica completamente carica (senza auricolari)

in 110 minuti

altoparlante a diaframma composito da 7 mm

Resistenza agli spruzzi e alla polvere certificata IP54

• Collegamenti stabili

• Tecnologia di trasmissione a doppio canale

• Controlli tattili intuitivi a portata di mano

• Assistente vocale Quick Awake

Prezzo e disponibilità

Gli auricolari, al prezzo accessibile di €34,90, sono disponibili da oggi in Italia su Amazon.