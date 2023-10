Seguendo il motto “Share your Vibe” di HONOR 90, l’azienda tecnologica di fama mondiale si prepara a sbarcare a Scampia nell’atteso mese di ottobre, per un’entusiasmante collaborazione in occasione dell’evento Red Bull 64 Bars Live. Questo concerto, giunto alla sua seconda edizione, è stato messo in piedi da Red Bull e promette di infiammare il quartiere di Scampia nella serata di sabato 7 ottobre. La scena italiana del rap e della trap vedrà esibirsi i suoi artisti di punta, che porteranno sul palco sia brani tratti dalla serie di Red Bull 64 Bars, sia pezzi del proprio repertorio. HONOR sarà presente come sponsor ufficiale, sottolineando la sua incisiva presenza nel mondo dell’intrattenimento musicale contemporaneo.

L’essenza della serata si intreccia perfettamente con la campagna “Share your Vibe” lanciata da HONOR in occasione del debutto di HONOR 90 lo scorso luglio. Questo smartphone è stato concepito con l’obiettivo di rappresentare una vera e propria quintessenza di innovazione e stile, indirizzato soprattutto alle giovani generazioni per immortalare i momenti più memorabili delle esibizioni dei loro artisti preferiti. Esso non solo cattura la bellezza visiva, ma è in grado di incanalare le emozioni, i sentimenti e l’energia dell’arte musicale, condividendoli con il mondo esterno e gli altri.

La partnership è stata forgiata con la precisa intenzione di far diventare HONOR 90 il compagno ideale per catturare foto e video di alta qualità anche in contesti all’aperto durante le performance degli artisti. Si tratta di un’opportunità straordinaria per dare voce alle proprie “vibes” durante le maratone di parole su basi musicali e beat, permettendo alla creatività e all’unicità di emergere e ispirare il mondo in un viaggio di creazione e condivisione. Una piacevole sorpresa è stata l’aggiunta dell’acclamato artista Marracash, che si esibirà per la prima volta portando sul palco il suo ultimo Red Bull 64 Bars prodotto da thasup.

L’alleanza tra HONOR e Red Bull 64 Bars Live è guidata dalla volontà di gettare luce su Scampia, impegnandosi concretamente nella riqualificazione di uno dei quartieri più noti di Napoli. Questo si traduce in un vero e proprio evento musicale che coinvolge non solo i protagonisti di spicco dell’attuale scena musicale, ma anche talentuosi artisti locali che si esibiranno durante il pre-show. L’evento si inserisce perfettamente nel contesto del progetto “Napoli, Città della Musica”, che mira a dare voce ai talenti emergenti e a celebrare la creatività musicale partenopea.

Per offrire un’esperienza completa a 360 gradi, è prevista un’area appositamente dedicata e brandizzata, in cui gli spettatori potranno rilassarsi e divertirsi tra un’esibizione e l’altra. Qui, avranno l’opportunità di mettere alla prova il sistema a tre fotocamere di HONOR 90, catturando così i momenti più belli della serata.

Inoltre, il live sarà disponibile in streaming e successivamente on demand su Red Bull Droppa, il canale YouTube di Red Bull Droppa completamente dedicato alla nuova musica. Questo promette di portare l’energia e l’ispirazione di questa straordinaria serata a un pubblico globale, confermando il ruolo di HONOR e Red Bull nell’illuminare il panorama musicale contemporaneo.

