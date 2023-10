HONOR ha annunciato che il suo prossimo HONOR Magic6 sarà alimentato dalla rivoluzionaria piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 3. L’azienda ha mostrato la potenza del modello LLM (Large Language Model) su dispositivo con una dimensione di parametro di sette miliardi durante lo Snapdragon Summit 2023 alle Hawaii.

La collaborazione tra HONOR e Qualcomm Technologies sfrutta l’esperienza di entrambe le aziende per supportare l’LLM on-device e creare un ecosistema umano-centrico che consente interazioni intelligenti senza interruzioni su più dispositivi. Durante l’evento, HONOR ha anche presentato diverse funzionalità avanzate di connettività MagicRing per evidenziare gli sforzi di collaborazione tra le due società.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co spiega:

“In HONOR, ci impegniamo a spingere i confini dell’innovazione e creare un’esperienza utente più intelligente e intuitiva. Ci impegniamo a sfruttare la potenza dell’intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia, rendendola più fluida, personalizzata e di impatto nella loro vita, senza compromessi sulla privacy degli utenti. Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies, che condivide la nostra visione di lottare per l’eccellenza incentrata sull’uomo. Continueremo a portare avanti l’innovazione, lavorando con partner in una collaborazione aperta per plasmare un futuro in cui l’intelligenza artificiale potenzia e arricchisce la vita delle persone in tutto il mondo.”

Alex Katouzian, Senior Vice President e General Manager, Mobile ha aggiunto:

“Siamo entusiasti di lavorare con HONOR per guidare i progressi tecnologici con tecnologie all’avanguardia. Non vediamo l’ora di lavorare con HONOR più da vicino per rivoluzionare il modo in cui le persone vivono, lavorano e si connettono, creando esperienze trasformative”.

Aprire le app con lo sguardo – Honor Magic 6

Durante l’intervento dell’amministratore delegato George Zhao, è stato mostrato un breve video che presenta una persona che utilizza uno smartphone con un’app in esecuzione sulla “finestra” intorno alla fotocamera frontale. Quando la persona dirige il proprio sguardo su quell’area, l’app si apre a schermo intero. Questa funzionalità è stata chiamata “Magic Capsule” e sembra essere basata sul tracciamento degli occhi.

Tuttavia, non ci sono molti dettagli disponibili sui casi d’uso o su come funziona esattamente questa funzionalità. Zhao ha dichiarato che lo sguardo è solo uno dei parametri che lo smartphone valuterà per interpretare le intenzioni e i comandi dell’utente, e che naturalmente ci sarà l’intervento dell’intelligenza artificial.

