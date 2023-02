HONOR ha presentato oggi al Mobile World Congress 2023 la disponibilità a livello mondiale di HONOR Magic5 e di HONOR Magic Vs, le ultime novità della linea di successo della serie HONOR Magic, pronte a offrire agli utenti di tutto il mondo una vera esperienza di smartphone flagship.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co ha dichiarato:

“Impegnata a rispondere alle esigenze reali dei clienti, HONOR adotta un approccio umano-centrico all’innovazione dei prodotti, offrendo soluzioni tecnologiche intuitive per migliorare la vita quotidiana di tutti. HONOR Magic5 Pro e HONOR Magic Vs, spingono i parametri di riferimento del settore in ogni aspetto dell’esperienza d’uso degli smartphone, in linea con la nostra visione di consentire un approccio alla vita smart per tutti.”

HONOR Magic5 Pro

Dotato di una serie di aggiornamenti significativi, il flagship HONOR Magic5 Pro vanta progressi impressionanti in termini di design, display, fotografia e prestazioni, superando diversi benchmark del settore per offrire un’esperienza utente ai vertici della categoria.

Aderendo all’iconico design “Eye of Muse”, HONOR Magic5 Pro evolve il concetto, ridisegnando e introducendo il sistema Star Wheel Triple Camera. Rendendo omaggio ad Antoni Gaudì, HONOR Magic5 Pro è caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra strette su entrambi i lati e dal design della Star Wheel Triple Camera che si trova al centro della cover posteriore, fondendo le bellissime curve che si trovano nei paesaggi naturali e nell’architettura moderna nel design del dispositivo all’avanguardia, dimostrando l’armoniosa combinazione di arte e tecnologia.

Un display premium debutta in cima alla classifica DXOMARK

Dotato di un display LTPO da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo, HONOR Magic5 Pro garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, sia che l’utente navighi, giochi o legga. Dotato di un’innovativa tecnologia di miglioramento della luminanza del display, la serie HONOR Magic5 offre una luminosità HDR di picco di 1800 nit, garantendo una visione chiara anche in piena luce solare. Grazie alla calibrazione a doppia luminanza per una luminosità tipica di 120 nits in interni e di 800 nits in esterni, HONOR Magic5 Pro offre una precisione dei colori leader nel settore.

HONOR Magic5 Pro è inoltre dotato di un chipset Discrete Display per migliorare la qualità visiva delle immagini in movimento. Oltre a offrire un effetto HDR (High Dynamic Range) sempre attivo per migliorare la nitidezza dei video, il chipset garantisce una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore per un’esperienza di gioco più fluida e prolungata. Certificato con HDR10+ e IMAX Enhanced, HONOR Magic5 Pro consente agli utenti di godersi video e film con una qualità dell’immagine ottimizzata.

HONOR Magic5 Pro ha ottenuto un’eccellente performance complessiva del display, raggiungendo il 1° posto nella classifica DXOMARK dei display per smartphone con un punteggio massimo di 152.

Un sistema di fotocamere senza rivali al primo posto nella classifica DXOMARK

HONOR Magic5 Pro si è aggiudicato il primo posto nella classifica globale delle fotocamere DXOMARK con un punteggio di 152, diventando così lo smartphone con il punteggio più alto tra quelli testati finora. HONOR Magic5 Pro è dotato di unatripla fotocamera principale che comprende una fotocamera grandangolare da 50MP, una fotocamera ultra larga da 50MP e un teleobiettivo da 50MP. Con un sensore di dimensioni maggiori per prestazioni superiori di rilevamento della luce, il sistema di fotocamere produce foto con dettagli raffinati ogni volta, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione. L’ottica computazionale Ultra Fusion, un algoritmo ottico computazionale che integra il sistema della fotocamera, migliora drasticamente la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x, distinguendo il dispositivo dagli altri smartphone presenti sul mercato.

Dotato del nuovissimo HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro presenta un nuovissimo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con notevole facilità e chiarezza. Gli utenti possono anche riprendere scene in condizioni di scarsa illuminazione in modo chiaro e veloce grazie alla funzione Super Night Capture.

HONOR Magic5 Pro è dotato di IMAX Enhanced Movie Master, che consente agli utenti di girare e modificare video straordinari con il proprio smartphone.

Privacy e sicurezza migliorate per una protezione a tutto tondo

HONOR Magic5 Pro è dotato di un sistema di sicurezza Dual-TEE sviluppato in collaborazione con Qualcomm, che offre una protezione a livello hardware per i dati degli utenti. Dotato di un chipset di sicurezza discreto, la serie HONOR Magic5 offre la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come l’ID del volto e le impronte digitali.

Con l’interessante aggiornamento di AI Privacy Call 2.0, la soluzione innovativa di HONOR contro il sound-leaking, HONOR Magic5 Pro introduce una tecnologia di controllo spaziale dell’energia sonora all’avanguardia nel settore, che genera onde sonore opposte per evitare la dispersione del suono nelle telefonate private. Oltre a migliorare del 100% il volume delle chiamate per un’esperienza di comunicazione più chiara, AI Privacy Call 2.0 garantisce che, anche se l’utente si trova in un ambiente affollato ma silenzioso come un ascensore, le persone vicine non possano percepire chiaramente la voce del chiamante.

Prestazioni da flagship grazie a una tecnologia all’avanguardia

Alimentato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2, HONOR Magic5 Pro offre prestazioni senza pari, consentendo di migliorare la produttività e l’intrattenimento in qualsiasi momento. Grazie alla prima architettura di antenna standalone Wi-Fi e Bluetooth del settore, HONOR Magic5 Pro migliora le prestazioni Wi-Fi del 200% e riduce la latenza Wi-Fi del 30% rispetto alle antenne tradizionali del settore, offrendo agli utenti la massima flessibilità e mobilità per il lavoro e il tempo libero.

Con il supporto di 66W Wired e 50W Wireless HONOR SuperCharge, HONOR Magic5 Pro è dotato di una batteria super capiente da 5100 mAh che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto.

Con l’ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13, HONOR Magic5 Pro offre una serie di funzioni intelligenti, come MagicRing per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, che aiutano gli utenti ad aumentare ulteriormente la loro produttività.

Il telefono pieghevole HONOR Magic Vs sul mercato globale

Primo smartphone pieghevole di HONOR a debuttare al di fuori della Cina, HONOR Magic Vs vanta un design, un display e prestazioni eccezionali, portando l’esperienza degli smartphone pieghevoli a un livello superiore.

HONOR Magic Vs è eccezionalmente sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9 mm quando è ripiegato e un peso di 267 grammi. Nonostante la sua forma compatta, HONOR Magic Vs è dotato di una batteria da 5000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 g oggi disponibili.

A contribuire alla leggerezza di HONOR Magic Vs è la rivoluzionaria cerniera superleggera senza ingranaggi che è stata accuratamente realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4. Grazie alla sua eccezionale durata, la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, come testato da TÜV Rheinland, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il design degli smartphone pieghevoli.

Grazie alla sofisticata struttura della cerniera, HONOR Magic Vs si piega saldamente senza spazi vuoti e ha uno schermo quasi completamente piatto quando è aperto, una caratteristica che i dispositivi pieghevoli concorrenti sul mercato non offrono.

Per aumentare al massimo la produttività, HONOR Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, HONOR Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici extra-large, che consente agli utenti di svolgere più attività e visualizzare contenuti con estrema facilità.

Dotato di soluzioni professionali per il comfort degli occhi, HONOR Magic Vs è dotato di dimmerazione dinamica, visualizzazione notturna circadiana e dimmerazione PWM (Pulse Width Modulation) a 1920 Hz, la frequenza più alta mai raggiunta negli attuali mercati degli smartphone pieghevoli, per ridurre efficacemente gli effetti dell’affaticamento digitale degli occhi.

Configurazioni superiori per una potente esperienza utente

HONOR Magic Vs è dotato di un impressionante sistema di tripla fotocamera posteriore che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale Ultra-Wide & Macro da 50MP e una fotocamera con zoom ottico 3X da 8MP, per offrire un’esperienza fotografica eccezionale, indipendentemente dallo scenario di ripresa.

Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, HONOR Magic Vs offre prestazioni migliorate con una maggiore efficienza energetica per un’esperienza d’uso più veloce e fluida. Grazie ai motori Turbo X di HONOR, si impegna a garantire una maggiore durata della batteria e un’esperienza più fluida.

Colore, prezzi e disponibilità

HONOR Magic Vs esegue l’ultima versione di HONOR MagicOS 7.1 basata su Android 13. Oltre a HONOR Connect per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, l’ammiraglia pieghevole è dotata di Smart Multi-window e APP Extender per supportare il multi-tasking tra le applicazioni e all’interno della stessa applicazione, rispettivamente, aiutando gli utenti a risparmiare tempo e a ottenere di più nella vita.

Progettato per gli spiriti avventurosi, HONOR Magic5 Pro è disponibile in nero e verde prato, mentre HONOR Magic5 è disponibile in nero e blu, tutti ispirati alla meraviglia della natura

HONOR Magic5 Pro sarà disponibile da inizio maggio con un prezzo a partire da €1199,00. (12G+512GB).

Disponibile in due splendide colorazioni, ciano e nero, HONOR Magic Vs avrà un prezzo a partire da €1599,00. La disponibilità sarà annunciata presto.

