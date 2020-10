HONOR Annuncia che anche HONOR MagicBook 14 e 15, aggiornati con il processore AMD Ryzen serie 4000, saranno disponibili all’acquisto in Italia a partire da oggi sul sito ufficiale HiHonor

HONOR MagicBook Pro è stato progettato per aiutare i professionisti della creatività ad aumentare la loro produttività e questi nuovi modelli hanno un chipset AMD Ryzen 5 4600H con Radeon Graphics integrata e 6 core e 12 thread.

Nello specifico HONOR MagicBook Pro è dotato del processore AMD Ryzen 5 4600H e di un display FullView da 16,1 pollici con un fenomenale rapporto schermo/corpo del 90%.

Dispone inoltre di un’unità di archiviazione SSD PCIe NVMe SSD ultra-veloce da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4, MagicBook Pro garantisce una velocità di trasferimento dei dati estremamente elevata durante la lettura e il trasferimento dei file.

HONOR MagicBook Pro ospita una batteria da 56Wh che dura fino a 11 ore con una carica completa. HONOR MagicBook Pro è dotato anche di un caricabatterie veloce da 65W, che in appena mezz’ora porta la batteria da scarica a circa il 50%

Con un peso di soli 1,7 kg e uno spessore di soli 16,9 mm, HONOR MagicBook Pro racchiude le sue potenti caratteristiche in un corpo sottile e leggero che può essere facilmente infilato in uno zaino da portare con sé. Disponibile nel colore Premium Space Gray con un robusto telaio in alluminio sabbiato, HONOR MagicBook Pro è caratterizzato da un design aerodinamico e futuristico “X-Yacht” per creare un senso di raffinatezza, che lo rende una scelta attraente per una clientela attenta al design.

Honor MagicBook 14 e 15

Caratterizzato da un corpo compatto in alluminio dal design minimalista e dai bordi raffinati, HONOR MagicBook 14 e 15 pesano rispettivamente solo 1,38 kg e 1,53 kg, per un’estrema portabilità

Gli HONOR MagicBook 14 e 15 sono inoltre dotati di display certificati TÜV Rheinland, che offrono un elevato rapporto schermo/corpo rispettivamente dell’84% e dell’87% con lunette ultra strette. Insieme ad un sistema di raffreddamento ultra-efficiente, a funzioni di sicurezza potenziate e alla collaborazione multi-schermo, gli HONOR MagicBook 14 e 15 sono i compagni ideali, riuscendo a fondere potenza, stile e funzionalità.

Prezzi e disponibilità

Tutti i modelli sono disponibili da oggi in Italia. Honor MagicBook PRO (7nm, 8+256GB) è disponibile a €749.90 in bundle a scelta 3 delle seguenti opzioni:

Mouse o router 3 OR AM61

Honor backpack

Band 5

Honor Magic Book 14 (7nm, 8+512GB) è disponibile a €749.90 in bundle con a scelta uno dei seguenti prodotti: Mouse o Backpack o AM61 o Router 3 o Band 5

Honor Magic Book 15 (7nm, 8+512GB) è disponibile a €699.90 in bundle con a scelta uno dei seguenti prodotti: Mouse o Backpack o AM61 o Router 3 o Band 5