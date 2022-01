Dopo tante anticipazioni e leak, oggi HONOR ha annunciato il primo pieghevole dell’azienda per il mercato Cinese: stiamo parlando id HONOR Magic V.

E per il suo debutto HONOR sembra non aver badato a compromessi: al suo interno troviamo il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 oltre ad un display con tecnologia waterdrop screen, un display esterno più ampio e l’ultima Magic UI 6.0. Il dispositivo è attualmente in vendita solo per il mercato cinese ad un prezzo di circa 1400€ per il modello base.

George Zhao, CEO di HONOR ha commentato così il debutto di Honor Magic V:

“Siamo davvero entusiasti di lanciare il nostro primo flagship pieghevole 5G, HONOR Magic V, che si fa portavoce della nostra esperienza e delle nostre innovazioni nella progettazione del sistema, nonchè del nostro impegno costante nel fornire un’esperienza utente best-in-class. HONOR ha forti ambizioni, vuole diventare il marchio di smartphone più performante nel mercato foldable premium e siamo sicuri che il nostro primo flagship della categoria sarà molto competitivo rispetto ai modelli esistenti”.

HONOR Magic V

Il primo pieghevole di HONOR è realizzato con una lega di titanio ad alta resistenza, metalli liquidi di zirconio e fibre di carbonio ad alta resistenza che riducono la densità del dispositivo. Per questo HONOR Magic V è estremamente leggero nonostante il form factory più grande.

Il nuovo HONOR Magic V vanta pannello esterno con OLED curvo con rapporto 21,3:9,molto simile a quello degli smartphone che usiamo tutti i giorni. Quando andremo ad aprirlo avremo invece un display senza-piega con una diagonale da 7,9 pollici che lo rende più versatile per la fruizione di contenuti o per l’ambito produttivo grazie al multitasking.

Entrambi gli schermi supportano la gamma colori DCI-P3 al 100% fino a 1,07 miliardi di colori, quello interno ha un refresh rate fino a 90Hz e quello esterno fino a 120Hz inoltre è il primo smartphone pieghevole con certificazione IMAX Enhanced.

HONOR MAGIC V: SCHEDA TECNICA

Display: interno: 7,9″ OLED pieghevole 2272×1984, 381ppi, refresh rate fino 90Hz, DCI-P3, HDR10+ esterno: 6,45″ OLED 2560×1080, 431ppi, refresh rate fino a 120Hz. DCI-P3, HDR10+

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, GPU: Adreno 730

RAM: 12GB

Memoria interna: 256/512GB

Dimensioni: 160,4×141,1×6,7mm (aperto), 160,4×72,7×14,3mm (chiuso)

Peso: 288g (Burnt Orange), 293g (Titanium Silver, Black)

OS: Magic UI 6.0 basato su Android 12

Audio: 2x speaker stereo, ricezione vocale stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo

Connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC

Fotocamere:

anteriore: 42MP, f/2,4

posteriori: 50MP principale, f/1,9, 23mm eq. 50MP ultra grandangolare, f/2,2, 13mm eq. 50MP “spectrum enhanced”, f/2,0, 20mm eq. video: fino a 4K, zoom digitale fino a 10x, EIS, BSI

Batteria: 4.750mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W, 100% in 40 minuti

Sicurezza: doppia sicurezza HTEE+QTEE, chip indipendente per la massima sicurezza per password e dati biometrici

Colori: Titanium Silver, Black, Burnt Orange

HONOR Magic V è inoltre il primo smartphone pieghevole ad utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 15G che affiancato alla GPU Adreno lo rendono un campione di performance, anche in ambito gaming.

HONOR Magic V è anche dotato di 12GB di RAM e 256GB di storage, aumentando la velocità di elaborazione complessiva e la capacità di archiviazione.

Sul lato connettività troviamo le tecnologie LINK Turbo X, che offre prestazioni superiori, inoltre il pieghevole ha un sistema di raffreddamento con grafene di terza generazione e un sistema di gestione termica intelligente AI per raffreddare il telefono in modo più efficace mantenendone l’efficienza.

Per quanto riguarda l’autonomia troviamo un design a doppio circuito, con una capienza di 4,750mAh inoltre, HONOR Magic V supporta 66W HONOR SuperCharge, consentendo alla batteria di essere alimentata fino al 50% in soli 15 minuti.

HONOR Magic V è inoltre dotato di un sistema a doppia sicurezza (HTEE+QTEE) ed ha anche un chip indipendente in grado di offrire la massima sicurezza per le password e i dati biometrici come le impronte digitali.

Anche sul comparto fotografico troviamo ottime caratteristiche tecniche infatti abbiamo un setup con 4 fotocamere supportate dall’AI.

La fotocamera principale posteriore è da 50MP mentre al frontale è da 42MP.

Debutto di HONOR Magic UI 6.0

Con l’ultima HONOR Magic UI 6.0 troviamo il nuovo motore AI di HONOR, Magic Live. Attraverso la consapevolezza del contesto, la previsione del profilo e un ampio grafico di conoscenza, Magic Live dà a HONOR Magic V la capacità di agire come un assistente personale, imparando in modo intelligente le abitudini e i comportamenti dell’utente per fornire output su misura, ad esempio, promemoria di viaggio come gli orari del check-in e gli aggiornamenti dei gate di imbarco. Magic Live diventerà ancora più intelligente in futuro, supportando l’utente in scenari come il lavoro in ufficio, lo studio, la salute e il fitness, i servizi di lifestyle e molto altro.

Inoltre, HONOR Magic V supporta il sistema Multi-Windows, permettendo allo schermo di dividersi in più finestre inoltre grazie al suo sistema AI Smart Intelligent, HONOR Magic V rileva e raccomanda automaticamente i contenuti per Multi-Windows in base all’utilizzo, consentendo una maggiore personalizzazione e un intrattenimento ancora più coinvolgente.



PREZZO E DISPONIBILITÀ

Honor Magic V è disponibile in Cina nelle colorazioni Black, Titanium Silver e Burnt Orange ai seguenti prezzi:

12/256GB: 9.999 yuan, circa 1.385 euro

12/512GB: 10.999 yuan, circa 1.524 euro

In vendita troveremo anche una cover con stand a 299 yuan (circa 41€) ed il supporto con carica per auto a 399 yuan (circa 55€). Al momento non è previsto l’arrivo sul mercato Europeo.

