HONOR annuncia ufficialmente anche per il mercato Italiano l’arrivo di MAGIC VS, il primo pieghevole dell’azienda che si affianca al top gamma HONOR Magic 5 Pro, da oggi presente sullo shop proprietario Hihonor.com con un’offerta nuova e interessante.

HONOR MAGIC VS

HONOR Magic Vs ha uno spessore di soli 12,9 mm quando è ripiegato e un peso di 267 grammi. Nonostante la sua forma compatta, HONOR Magic Vs è dotato di una batteria da 5000 mAh, la più capiente tra gli smartphone pieghevoli di peso inferiore a 270 g oggi disponibili.

A contribuire alla leggerezza di HONOR Magic Vs è la rivoluzionaria cerniera superleggera senza ingranaggi che è stata accuratamente realizzata utilizzando la tecnologia di fusione in un unico pezzo, riducendo il numero di componenti strutturali dai 92 della precedente generazione a soli 4.

Grazie alla sua eccezionale durata, la cerniera è in grado di resistere fino a 400.000 pieghe, come testato da TÜV Rheinland, il che equivale a più di dieci anni di utilizzo con 100 pieghe al giorno, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il design degli smartphone pieghevoli.

Grazie alla sofisticata struttura della cerniera, HONOR Magic Vs si piega saldamente senza spazi vuoti e ha uno schermo quasi completamente piatto quando è aperto, una caratteristica che i dispositivi pieghevoli concorrenti sul mercato non offrono.

SCHEDA TECNICA

display: interno: 7,9″ OLED pieghevole 2272×1984, 381ppi, refresh rate fino 90Hz, DCI-P3, HDR10+ esterno: 6,45″ OLED 2560×1080, 431ppi, refresh rate fino a 120Hz. DCI-P3, HDR10+

piattaforma mobile : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con GPU Adreno 730 memoria : RAM: da 12GB interna: 512GB

: dimensioni : 160,3 x 72,6mm x 12, 9mm (chiuso); 160,3mm x 141,5mm x 6,1mm (aperto)

: 160,3 x 72,6mm x 12, 9mm (chiuso); 160,3mm x 141,5mm x 6,1mm (aperto) peso : 267grammi

: 267grammi audio : 2x speaker stereo, ricezione vocale stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo

: 2x speaker stereo, ricezione vocale stereo 24bit HDR 3-MIC, DTS:X Ultra Algoritmo connettività : 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC

: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5,2, USB-C, NFC fotocamere : anteriori: 16MP, f/2,4 posteriori: 54MP principale, f/1,9, 27mm eq. 50MP macro/ultra grandangolare, f/2,0 8MP teleobiettivo, f/2,4, zoom ottico 3x

: batteria : 5.000mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W

: 5.000mAh, ricarica cablata SuperCharge 66W sicurezza : doppia sicurezza HTEE+QTEE, chip indipendente per la massima sicurezza per password e dati biometrici

: doppia sicurezza HTEE+QTEE, chip indipendente per la massima sicurezza per password e dati biometrici sistema operativo:Android 13 con MagicOS 7.1

Doppio display per un’esperienza di visione eccezionale

Per aumentare al massimo la produttività, HONOR Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto di aspetto 21:9 e un rapporto schermo/corpo del 90%. Quando è aperto, HONOR Magic Vs offre un’esperienza simile a quella di un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici extra-large, che consente agli utenti di svolgere più attività e visualizzare contenuti con estrema facilità.

Dotato di soluzioni professionali per il comfort degli occhi, HONOR Magic Vs è dotato di dimmer dinamico, visualizzazione notturna circadiana e dimmer PWM (Pulse Width Modulation) a 1920 Hz, la frequenza più alta mai raggiunta negli attuali mercati degli smartphone pieghevoli, per ridurre efficacemente gli effetti dell’affaticamento digitale degli occhi.

l comparto fotografico vede l’adozione di una tripla fotocamera posteriore con sensore principale Sony IMX800 da 54 megapixel con apertura f/1.9 affiancato da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3X e apertura f/2.4. C’è poi un terzo da 50 megapixel con ottica ultra grandangolare, un apertura f/2.0 ed un campo visivo da 122 gradi.

Magic Vs è poi dotato di una batteria da 5000 mAh per l’autonomia con ricarica rapida a 66W. Non è presente la ricarica wireless.

HONOR Magic Vs gira con l’ultima versione di HONOR MagicOS 7.1 basata su Android 13. Oltre a HONOR Connect per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, l’ammiraglia pieghevole è dotata di Smart Multi-window e APP Extender per supportare il multi-tasking tra le applicazioni e all’interno della stessa applicazione, rispettivamente, aiutando gli utenti a risparmiare tempo e a ottenere di più nella vita.

Colori e prezzo

Progettato all’insegna dello stile, HONOR Magic Vs è disponibile in due splendidi colori – Cyan e Black.

Il colore Cyan, unico nel suo genere, ricorda le stelle scintillanti di una galassia ed è caratterizzato da un rivestimento lucido che aggiunge profondità al colore e dona un tocco di morbidezza, mentre il colore Black è un classico che non passa mai di moda.

Le colorazioni di HONOR Magic VS, al momento la colorazione arancione non arriverà in Italia

Sarà possibile acquistare HONOR Magic Vs a partire da oggi, 4 maggio 2023, al prezzo di €1.599,00 sull’e-commerce proprietario del brand in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da €200 riscattabile direttamente su Hihonor.com. Honor Magic Vs sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione.

