HONOR ha annunciato oggi di aver ricevuto nove ambiti riconoscimenti al prestigioso iF Design Award 2023: i premi sono stati assegnati a HONOR Magic Vs e a diverse eccezionali funzioni della fotocamera, tra cui il Video Recording in Movie Mode; il Magic Take; More Highlights at One Shot; Solo Cut Mode; e il Multi-Video Recording.

HONOR Magic Vs è il nuovo flagship pieghevole del brand, uno smartphone all’avanguardia che vanta un design, un display e prestazioni eccezionali, portando l’esperienza degli smartphone pieghevoli a un livello superiore. Compagno perfetto per gli imprenditori in viaggio e per coloro che mettono l’intrattenimento mobile al di sopra di ogni altra cosa, il dispositivo offre il massimo mix di stile e sostanza.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co. Ltd ha dichiarato:

“Siamo profondamente onorati di aver ricevuto numerosi iF Design Awards. Questi riconoscimenti convalidano la nostra visione e mettono in evidenza la reale richiesta di innovazioni orientate allo scopo e incentrate sull’uomo, in grado di risolvere i problemi reali degli utenti’. Con l’obiettivo di creare un nuovo mondo smart per tutti, continueremo ad andare oltre i confini della tecnologia e del design, offrendo soluzioni tecnologiche più intuitive grazie al release di nuovi prodotti e servizi”.

È possibile acquistare HONOR Magic Vs al prezzo di €1.599,00 sull’e-commerce proprietario del brand in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da €200 riscattabile direttamente su Hihonor.com. Honor Magic Vs sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione.

HONOR Magic Vs è estremamente sottile e leggero, con uno spessore di soli 12,9 mm quando piegato e un peso di 267 g . Uno dei motivi che giustificano la leggerezza di HONOR Magic Vs è la presenza di una cerniera rivoluzionaria super leggera e senza ingranaggi, realizzata con una tecnologia di lavorazione a fusione in un unico pezzo e un numero di componenti nella struttura di supporto della cerniera ridotto da 92 a 4[3]. Per aiutare gli utenti a incrementare la loro produttività, HONOR Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici con un rapporto schermo corpo 21:9 e uno schermo che copre il 90% del dispositivo , differenziandosi dagli altri dispositivi pieghevoli esistenti che hanno spesso uno schermo lungo e stretto quando sono piegati. HONOR Magic Vs offre diversi approcci e soluzioni professionali.

Tra queste: Dynamic Dimming, Circadian Night Display, e Pulse Width Modulation (PWM) Dimming a 1920 Hz, la frequenza più alta mai raggiunta negli attuali smartphone pieghevoli, perfetta per chi trascorre molte ore davanti allo schermo.

Sono state premiate anche molte altre funzionalità di HONOR, tra cui Al Privacy Call e Earbud Temperature Measurement, che sottolineano l’impegno costante dell’azienda nell’offrire device innovativi e di design, sempre incentrati sull’uomo.

HONOR Magic Vs è dotato di un impressionante sistema a tre fotocamere che comprende una fotocamera principale IMX800 da 54MP, una fotocamera principale di profondità e macro da 50MP e una fotocamera da 8MP con zoom ottico 3X. Grazie alla migliore tecnologia computazionale Ultra Fusion, che potenzia tutte le fotocamere, HONOR Magic Vs offre un’esperienza eccezionale, indipendentemente dallo scenario di ripresa.

HONOR Magic Vs è stato premiato per la sua cerniera e il suo display leader nel settore, oltre che per le fantastiche performance che offre, facilitate dalla nuova funzione di navigazione a schermo diviso e dalla modalità di collaborazione a schermo incrociato. Come riconoscimento per le feature di ripresa fotografica e video di HONOR, sono stati premiati per l’eccellenza del design il Video Recording in Movie Mode, il Magic Take, More Highlights at One Shot; Solo Cut Mode; e il Multi-Video Recording. Rendendo più intuitivo l’uso della fotocamera, queste funzioni aiutano gli utenti a ottenere più facilmente filmati di alta qualità per conservare all’interno di un unico device i loro momenti più belli.

L’iF Design Award 2023 ha riconosciuto anche una serie di altre caratteristiche di HONOR, premiando con il prestigioso riconoscimento del design l’AI Privacy HONOR Call, una soluzione all’avanguardia per le interferenze sonore durante le chiamate, e la funzione Earbud Temperature Measurement fornita in dotazione con HONOR Earbuds 3 Pro.

L’iF Design Award è uno dei tre principali premi di design al mondo, insieme al Red Dot Award e all’International Design Excellence Award (IDEA). Valutato da una giuria di esperti internazionali di design, l’iF Design Award ha ricevuto quasi 11.000 candidature da 56 mercati di tutto il mondo. I partecipanti concorrono in nove diverse discipline e 82 categorie di premi, tra cui Product, Packaging, Communication e Service Design, Architecture e Interior Architecture, Professional Concepts, User Experience (UX) e User Interface (UI).

