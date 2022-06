HONOR ha messo in vendita su Amazon – tramite una promo bundle davvero vantaggiosa – HONOR Magic4 Pro e HONOR Earbuds 3 Pro: a partire dal 1° giugno sarà infatti possibile acquistare su Amazon HONOR Magic4 Pro – nuovo flagship premium del brand – in bundle con HONOR Earbuds 3 Pro al prezzo di €1.099,90 a questo link.

HONOR Magic4 Pro

Dotato della più recente piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e supportato da tecnologie di base tra cui GPU Turbo X e OS Turbo X che massimizzano la capacità del chipset, HONOR Magic4 Pro offre una performance di utilizzo eccezionale.

HONOR Magic4 Pro presenta un design simmetrico, compreso il ritorno dell’esclusivo layout circolare a tripla fotocamera di HONOR, noto anche come “The Eye of The Muse”. Inoltre, HONOR Magic4 Pro fa un enorme balzo in avanti nella fotografia e nella videografia, confezionando un’eccezionale combinazione di tripla fotocamera alimentata dalla fotografia computazionale ultra-fusion per produrre immagini ad alta definizione con una chiarezza sorprendente, ogni volta. Dotata di Magic-Log Movie Master, HONOR Magic4 Pro offre una videografia di livello cinematografico e un’esperienza di ripresa superiore rispetto ai competitors, consentendo ai creatori ancora alle prime armi di portare colori e atmosfere in stile Hollywood ai loro contenuti.

HONOR Earbuds 3 Pro

Gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro rappresentano l’ultima new entry in casa HONOR nella categoria degli accessori: un paio di eleganti auricolari wireless che offrono agli utenti il giusto supporto sonoro per ascoltare la loro musica preferita con una qualità audio senza precedenti.

Questo device vanta il primo design coassiale a doppio driver al mondo, con un potente driver dinamico da 11 mm di diametro e un tweeter piezoelettrico in ceramica che garantisce la naturalità dei bassi e la chiarezza e melodiosità degli alti. Oltre a disporre di un sistema di cancellazione attiva del rumore (Adaptive Active Noise Cancellation, ANC) che riconosce i suoni ambientali e seleziona automaticamente diverse modalità di noise cancellation per un’esperienza coinvolgente e senza interruzioni, gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro sono anche i primi auricolari stereo true wireless (TWS) al mondo a disporre di una tecnologia di ricarica rapida a 5C.

A completare queste offerte speciali, HONOR ha attivato una collaborazione per creare la playlist HONOR & Billboard Global Buzz. La playlist HONOR & Billboard Global Buzz si trova sul profilo Spotify di Billboard ed è composta da brani che possono essere ascoltati al meglio con gli auricolari HONOR Earbuds 3 Pro. La playlist, disponibile dal 31 maggio al 6 giugno, saprà conquistare gli ascoltatori con la sua selezione di brani, soprattutto se ascoltati con gli auricolari.

