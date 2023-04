Fino al 3 maggio sarà possibile acquistare HONOR Magic5 Pro con un’offerta limitata su Hihonor.com. Un dispositivo flagship molto atteso, annunciato per la prima volta durante il Mobile World Congress 2023.

HONOR Magic5 Pro sarà infatti disponibile al prezzo di €1.199,90 in bundle con Earbuds3 Pro e Wireless Charger (fino a esaurimento scorte), Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da €100

A partire dal 4 maggio e fino al 31 maggio sarà possibile acquistare HONOR Magic5 Pro con la seguente promozione su Hihonor.com:

HONOR Magic5 Pro al prezzo di €1.199,90 in bundle con Earbuds3 Pro, Protezione Schermo (6 mesi) e un coupon da €100

Honor Magic5 Pro sarà presto disponibile anche presso i principali rivenditori specializzati della grande distribuzione.

HONOR MAGIC 5 PRO – SPECIFICHE TECNICHE

display : OLED LTPO da 6,81 pollici con frequenza aggiornamento fino a 120 Hz, 1.07 miliardi di colori, DCI-P3, HDR10+, PWM 2160 Hz, luminosità di picco 1.800 nit, risoluzione 1312 x 2848 pixel​, certificato da TÜV Rheinland

: OLED LTPO da 6,81 pollici con frequenza aggiornamento fino a 120 Hz, 1.07 miliardi di colori, DCI-P3, HDR10+, PWM 2160 Hz, luminosità di picco 1.800 nit, risoluzione 1312 x 2848 pixel​, certificato da TÜV Rheinland chip : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nanometri da 3,19 GHz

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 a 4 nanometri da 3,19 GHz memorie : 12 GB di RAM LPDDR5x e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0

: 12 GB di RAM LPDDR5x e 512 GB di spazio di archiviazione UFS 4.0 fotocamere : posteriore grandangolare: 50 MP f/1.6, sensore personalizzato da 1/1,12 pollici, stabilizzazione ottica posteriore ultra wide: 50 MP f/2.0, 122° FOV posteriore teleobiettivo a periscopio: 50 MP f/3.0, zoom ottico 3.5x, zoom digitale 100x, sensore Sony IMX858, stabilizzazione ottica video: fino a 4K@60fps frontale: 12 MP f/2.4, FF + profondità 3D, video in 4K

: connettività : 5G, dual SIM, supporto eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, BLE, NFC, GPS, USB-C, emettitore IR

: 5G, dual SIM, supporto eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.2, BLE, NFC, GPS, USB-C, emettitore IR resistenza IP68

IP68 sblocco : lettore di impronte digitali in display, con volto in 3D

: lettore di impronte digitali in display, con volto in 3D audio : stereo, DTS:X Ultra

: stereo, DTS:X Ultra sistema operativo : Android 13 con Magic UI 7.1

: Android 13 con Magic UI 7.1 batteria : 5.100 mAh

: 5.100 mAh ricarica : SuperCharge a 66 watt via cavo e Wireless SuperCharge 50 watt

: SuperCharge a 66 watt via cavo e Wireless SuperCharge 50 watt dimensioni : 162,9 x 76,7 x 8,8 mm

: 162,9 x 76,7 x 8,8 mm peso : 219 grammi

: 219 grammi altro : sensore messa a fuoco laser dToF, Sistema di sicurezza Dual-TEE (HTEE+QTEE), Discrete Security Chipset

: sensore messa a fuoco laser dToF, Sistema di sicurezza Dual-TEE (HTEE+QTEE), Discrete Security Chipset ​colori: Meadow Green, Black.

Design simmetrico di grande effetto e protezione eccezionale

Rendendo omaggio ad Antoni Gaudì, l’HONOR Magic5 Pro è caratterizzato da cornici simmetriche a doppia curvatura ultra-strette su entrambi i lati e da un design a tripla fotocamera con ruota a stella al centro della cover posteriore, che fonde le bellissime curve presenti nei paesaggi naturali e nell’architettura moderna con il design del dispositivo, dimostrando l’armoniosa combinazione di arte e tecnologia.

HONOR Magic5 Pro ha un peso di soli 219 g e uno spessore di 8,77 mm, caratteristiche che lo rendono perfetto per essere portato con sé tutto il giorno, specialmente considerando i giovani della generazione always-on. Oltre ad avere un aspetto incredibile, HONOR Magic5 Pro è progettato con un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP68, per offrire una protezione efficace contro tutti gli agenti atmosferici e gli imprevisti.

Alimentato dalla più recente piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2. Grazie alla prima architettura di antenna standalone Wi-Fi e Bluetooth del settore, HONOR Magic5 Pro migliora le prestazioni Wi-Fi del 200% e riduce contemporaneamente la latenza Wi-Fi, rispetto al tradizionale design dell’antenna del settore, offrendo agli utenti la massima flessibilità e mobilità per il lavoro e il tempo libero.

Schermo fluttuante quadruplo per un’esperienza di visione immersiva

Dotato di un display LTPO da 6,81 pollici con un esclusivo schermo flottante quad-curvo, HONOR Magic5 Pro garantisce un’esperienza visiva coinvolgente, sia che l’utente navighi, giochi o legga. Dotato di un’innovativa tecnologia di miglioramento della luminosità del display, HONOR Magic5 Pro offre livelli di luminosità HDR di picco fino a 1800 nits , garantendo una visione chiara anche in piena luce solare.

HONOR Magic5 Pro dispone anche di un chipset Discrete Display per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini in movimento. Oltre a offrire un effetto HDR (High Dynamic Range) sempre attivo per migliorare la nitidezza dei video, il chipset garantisce una frequenza di fotogrammi più elevata con un consumo energetico inferiore per un’esperienza di gioco più fluida e prolungata. Certificato con HDR10+ e IMAX Enhanced, HONOR Magic5 Pro consente agli utenti di godersi video e film con una qualità dell’immagine ottimizzata.

Capacità fotografiche e videografiche ineguagliabili

Per un’esperienza fotografica eccezionale, HONOR Magic5 Pro è dotato di un sistema a tripla fotocamera principale che comprende una fotocamera Wide da 50MP, una fotocamera Ultra Wide da 50MP e una fotocamera Telephoto da 50MP . Grazie a un sensore di dimensioni maggiori e a un’apertura più ampia, HONOR Magic5 Pro è dotato di prestazioni superiori di rilevamento della luce, per produrre foto ad alta definizione con dettagli raffinati, indipendentemente dalle condizioni di illuminazione.

Questa volta, l’HONOR Magic5 Pro vanta anche una nuovissima tecnologia Ultra Fusion Computational Optics, un algoritmo ottico computazionale che completa il sistema della fotocamera e migliora drasticamente la nitidezza delle immagini con uno zoom da 3,5x a 100x, distinguendo il dispositivo dagli altri smartphone presenti sul mercato.

Dotato del nuovissimo HONOR Image Engine, HONOR Magic5 Pro presenta un nuovissimo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con notevole velocità e chiarezza. Gli utenti possono anche riprendere scene illuminate in modo chiaro e veloce grazie alla funzione Super Night Capture. Inoltre, HONOR Magic5 Pro vanta l’AI Motion Sensing Capture , che è in grado di rilevare automaticamente il punto più alto di un salto o il momento migliore di una corsa, e di catturare il fotogramma in altissima definizione.

Grazie al supporto di 66W Wired e 50W Wireless HONOR SuperCharge , HONOR Magic5 Pro è dotato di una batteria super capiente da 5100mAh[13] che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto.

Con l’ultima versione di MagicOS 7.1 basata su Android 13, l’HONOR Magic5 Pro offre una serie di funzioni intelligenti, come MagicRing per la collaborazione tra più dispositivi e Magic Text per il riconoscimento intelligente del testo, che aiutano gli utenti ad aumentare ulteriormente la loro produttività.

Per ottimizzare le prestazioni di gioco, MagicOS 7.1 è dotato anche di una GPU Turbo X aggiornata che garantisce una frequenza di fotogrammi più elevata e stabile con un consumo energetico inferiore, soddisfacendo adeguatamente la richiesta dei giocatori di una qualità di gioco elevata e di una grafica fluida. Grazie all’utilizzo di UFS 4.0 per la memoria flash, HONOR Magic5 Pro vanta un’incredibile velocità di archiviazione fino a 4000 Mbps, con un miglioramento del 100% rispetto a UFS 3.1. Inoltre, il dispositivo adotta la più recente memoria ad accesso casuale dinamico (DRAM) LPDDR5X, consentendo agli utenti di recuperare più velocemente i dati dalla memoria.

Colore, prezzi e disponibilità

Progettato per gli spiriti avventurosi, HONOR Magic5 Pro è disponibile in due splendidi colori – Nero e Verde – entrambi ispirati alle meraviglie della natura.

