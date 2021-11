A partire da oggi HONOR annuncia i primi imperdibili sconti dedicati al Black

Friday. Le offerte saranno ricche di incredibili promozioni e regali, l’occasione perfetta per chi desidera iniziare ad acquistare i propri device tecnologici senza dover aspettare la frenesia del weekend di shopping più atteso dell’anno. Tutte le offerte sono disponibili sul sito HiHonor.

Inoltre ogni 500 euro di spesa su tutti i prodotti, HONOR regala 20 euro di sconto su ogni acquisto.

Scopri di seguito le offerte del Black Friday:

Honor 50 6+128G – Prezzo euro 529,90 in regalo Earbuds 2 Lite da 19/11/12 a 30/11/2021 HONOR 50 5G – Qualcomm Snapdragon 778G | Negozio ufficiale HONOR (hihonor.com)

in regalo Earbuds 2 Lite da 19/11/12 a 30/11/2021 HONOR 50 5G – Qualcomm Snapdragon 778G | Negozio ufficiale HONOR (hihonor.com) Honor 50 8+256G – In sconto da € 599.90 a € 569.90 dal 19/11/12 al 30/11/2021 HONOR 50 5G

HONOR 50 è il nuovo smartphone flagship del brand, caratterizzato da un design unico e da una fotocamera all’avanguardia. Grazie ad una maincamera posteriore da 108MPeuna camera frontale da 32MPin grado di conservarepiù dettagli,HONOR50offre immagini e riprese di altissima qualità, perfette per soddisfare le esigenze di fotografi amatori e professionisti.

Dotatodella funzione DualViewedi modalità grandangolo e modalità notte, è possibile scattare e registrare video con entrambe le fotocamere (posteriore e anteriore)anche nelle condizioni meno favorevoli, come in situazioni di poca luce o di movimento, per rendere ogni momento magico e memorabile. Inoltre, HONOR 50 è dotato didiverse modalità di ripresa multi-obiettivo, con combinazioni che utilizzano contemporaneamente le fotocamere anteriori e posteriori.

Durante l’acquisizione di video, gli utenti possono anche applicare varie funzionalità come la modalità bellezza o uno scatto grandangolare soddisfandotutte le esigenze di un grande Vlog.

Dotato di un display curvo da 6,57 pollici da 75° per HONOR 50 e di un display da 6,72 pollici per HONOR 50 Pro,HONOR50possiede uno dei migliori display retinacon 1.07 miliardi di colori del settore, offrendo una riproduzione dei colori migliore per un’esperienza cromatica senza eguali e immagini mozzafiato. Il device è dotato della piattaforma mobileSnapdragon778G 5G di Qualcomm che consente prestazioni e consumo energetico eccellenti. HONOR 50 è compatibile con il sistema Magic UI 4.2 appena aggiornato, che supporta la collaborazione multischermo, aiutando gli utenti a realizzare operazioni cross-device e multipiattaforma per aumentare l’efficienza sia che studino, lavorino in remoto o acquisiscano e condividano contenuti con gli amici e colleghi.

Offerta Cyber Monday

Honor 50 6+128 – Con aggiunta di 19euro hai H50 e MagicWatch 2 a € 548.90 dal 29/11/2021 al 30/11/2021 HONOR 50 5G – Qualcomm Snapdragon 778G

dal 29/11/2021 al 30/11/2021 HONOR 50 5G – Qualcomm Snapdragon 778G Honor 50 8+256G – Con aggiunta di 19euro hai H50 e MagicWatch 2 a €588.90 dal 29/11/2021 al

HONOR 50 LITE



HONOR annuncerà ufficialmente, in questi giorni, la disponibilitàdiHONOR 50 Lite. Si tratta di uno smartphone dotato di una batteria di grande capacità e un display

HONORFullViewda 6,67 pollici, con Android 11 con Google Mobile Services (GMS), HONOR 50 Litesaràinpreordera partire dal 26 novembre2021 sulla piattaforma e-

commerceHONOR.

Offerta Flash

H50 Lite – In preorder a partire dal 26/11/2021, scopri su hihonor.com le prime imperdibili offerte

Magicbook Pro AMD – Solo per il Black Friday, Honor MagicBook Pro AMS in sconto da €899,90 a €699,90 dal 19/11/12 al 30/11/2021 HONOR MagicBook Pro

Preinstallato con Microsoft Window 10, HONOR MagicBook Pro è stato progettato per aiutare i professionisti della creatività ad aumentare la loro produttività. Vantando il processore all’avanguardia AMD Ryzen 5 4600H con RadeonTM Graphics integrato e 6 core e 12 thread, il laptop offre prestazioni fluide anche quando si gestiscono compiti più complessi. Con un’unità di archiviazione SSD PCle NVMw SSD ultraveloce da 512 GB e 16 GB di RAM a doppio canale DDR4, Honor MagicBook Pro garantisce il trasferimento dei dati ad elevate performance.

Oggi gli utenti sono alla ricerca delle più recenti funzionalità moderne e con la serie AMD Ryzen 4000, il laptop è all’altezza di queste aspettative con prestazioni velocissime, una grafica ricca e un’eccellente durata della batteria. Dotato di una batteria da 56Wh che dura fino a 11 ore con una carica completa e un caricabatterie veloce da 65Wh che si ricarica il 50% della batteria in appena mezz’ora, lo rendono perfetto anche durante i

viaggi di lavoro.

Honor MagicBook Pro offre un’esperienza visiva senza precedenti grazie ad un grande display da 16,1 pollici, offrendo un rapporto schermo/corpo del 90% con lunette ultra- strette da 4,9mm. Infine, con un peso di soli 1,7kg e uno spessore di soli 16,9mm può essere facilmente portato ovunque. La gamma di colori sRGB al 100% offre colori vividi e immagini realistiche, mentre la certificazione TUV Rheinland garantisce una visione prova di sfarfallii e allevia l’affaticamento degli occhi, salvaguardando il tuo benessere digitale.

Honor MagicBook X15 -Solo per le scontistiche del Black Friday, MagicBook X15 al prezzo di €649,90 con in regalo HONOR Earbuds 2 lite dal 24/11/2021 al 30/11/2021.

HONOR MagicBook X 15, dotato di processore Intel® Core TM di decima generazione, offre prestazioni aggiornate in un corpo in alluminio premium e sottile. Dotato di una batteria performante da 56Wh, una memoria ad alta velocità a doppio canale, un design a doppia antenna 2X2 MIMO e una ventola di raffreddamento sovradimensionata, HONOR MagicBook X 15 garantisce prestazioni superbe e un’esperienza utente senza interruzioni per permettere agli utenti di passare dal lavoro al gioco in modo fluido. Il dispositivo perfetto per ogni occasione, HONOR MagicBook X 15 è disponibile nei colori premium Mystic Silver e Space Gray.Perfetto per coloro che trascorrono lunghe ore davanti a uno schermo, HONOR MagicBook X 15 è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light Certification e TÜV Rheinland Flicker-free Certification, garantendo una maggiore protezione degli occhi e un’esperienza visiva confortevole durante lo studio, il lavoro o la visione di programmi televisivi.

Offerta Flash

MagicBook X15 – Offerta Flash limitata a un giorno per 20 pezzi, in sconto da €649,90 a €549,90, giorno offerta 24/11/2021.

MagicWatch 2 Black(46mm) – In sconto da €119,90 a €99,90 dal 19/11/2021 al 30/11/2021 HONOR Magic Watch 2 46mm

dal 19/11/2021 al 30/11/2021 HONOR Magic Watch 2 46mm MagicWatch 2 Brown (46mm) – In sconto da €139,90 a €99,90 dal 19/11/2021 al 30/11/2021 HONOR Magic Watch 2 46mm

dal 19/11/2021 al 30/11/2021 HONOR Magic Watch 2 46mm MagicWatch 2 Black(42mm) – In sconto da €129,90 a €99,90 dal 19/11/2021 al 30/11/2021HONOR Magic Watch 2 42mm

30/11/2021HONOR Magic Watch 2 42mm MagicWatch 2 Brown (42mm) – In sconto da €139,90 a €99,90 dal 19/11/2021 al 30/11/2021 HONOR Magic Watch 2 42mm

Magic Watch 2 coniuga l’esigenza di uno stile impeccabile alla comodità di poter utilizzare il device anche per lungo tempo fuori casa: la durata di batteria, infatti, grazie alKirinA1 Chipset è pari a 14 giorni. A questo valore si aggiunge la possibilità di accedere a tecnologie di monitoraggio della salute e dell’attività sportiva, a quadranti personalizzabili e a quattro diversi tipi di cinturini, perfetti sia per lui che per lei.

L’ultimo smartwatch di HONOR supporta inoltre 15 modalità di allenamento e ridefinisce il monitoraggio della salute: grazie alla tecnologia Huawei TruSleep™2.0,può riconoscere e diagnosticare in modo preciso 6 tipi comuni di disturbo del sonno, con il supporto della tecnologiaHUAWEITruRelax™ è anche in grado di rilevare il livello di stress in situazioni di tensione, mostrando degli esercizi di respirazione da seguire. Disponibile a bordo anche il monitor della SpO2, permettendo agli utenti di monitorare il proprio livello di saturazione di ossigeno nel flusso sanguigno durante gli allenamenti e la funzionalità Female Cycle Trackerper il monitoraggio del ciclo femminile. Infine, grazie a HUAWEITruSeen™, HONORMagicWatch2 puòcontrollareil battito cardiaco 24/7 e inviare una segnalazione nel caso in cui andasse sopra o sotto i valori normali.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!