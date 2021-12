In Natale è sempre più vicino e se state cercando un nuovo smartphone o notebook allora le offerte natalizie di Honor potrebbero sicuramente ingolosirvi.

Dal 3 al 31 Dicembre infatti è possibile avere accesso ad offerte esclusive pensate appositamente per in Natale, anche con il nuovo arrivato HONOR 50 Lite che è stato rilasciato proprio in questi giorni.

In particolare l’8 Dicembre e il 17 Dicembre ci saranno anche alcune vendite Flash che si affiancheranno alle offerte tradizionali valide fino al 31 Dicembre.

Le offerte di Natale di HONOR

Tutte le offerte sono valide dal 3 al 31 Dicembre sul sito ufficiale HiHonor.it

HONOR 50 – Dal 3 al 31 dicembre – Honor 50 6+128 5G a 529,90 euro con in regalo Magic Earbuds2 lite Honor 50 8+256 5G in offerta a 549,90 euro invece che 599,90 euro

Honor 50 8+256 5G in offerta a 549,90 euro invece che 599,90 euro

8+256 5G in offerta a 549,90 euro invece che 599,90 euro Honor 50 Lite – Dal 3 al 31 dicembre – a 299,90 euro con in regalo Band 6

– Dal 3 al 31 dicembre – a con in regalo Band 6 HONOR Magic Book X15 in offerta a 569,90 euro invece che 649,90 euro

in offerta a euro invece che 649,90 euro HONOR Magic Book X14 in offerta a 669,90 euro invece che 749,90 euro

Flash Sales dell’ 8 dicembre

Honor 50 6+128 5G a 479,90 euro invece che 529,90 euro in offerta limitata per 1 giorno

