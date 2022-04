HONOR X8 è da oggi acquistabile in Italia e questa uscita segna il primo lancio di prodotti HONOR X Series da quando è diventato un marchio completamente indipendente.

HONOR X8vanta un design elegante, ultrasottile e leggero, un grande schermo con cornici super strette, capacità fotografiche eccezionali e prestazioni potenti che superano le aspettative, il tutto ad un prezzo accessibile. Basato su Android 11 con Google Mobile Services (GMS), HONOR X8 sarà disponibile in Italia a partire da oggi 26 aprile ad un prezzo consigliato al pubblico di € 259,90.

Gli utenti potranno preordinarlo sul sito di hihonor dal 14 aprile, fornendo un acconto di €10 per ricevere inoltre uno sconto extra di 20€ sul nuovo X8 (promo valida dal 14 al 24 aprile 2022).

HONOR X8 è stato progettato con un corpo ultrasottile e leggero, arrivando a soli 7.45mm di spessore e pesando solo 177g. HONOR X8 si presenta con delle cornici super strette che offrono un impressionante rapporto schermo/corpo del 93,6%, il più alto da raggiungere tra gli smartphone della stessa categoria.

HONOR X8 è alimentato dal Qualcomm Snapdragon 680 Mobile Platform, un processore avanzato a 6 nm, progettato per fornire prestazioni superiori pur conservando l’energia.

HONOR X8 ha un display HONOR FullView da 6,7 pollici. La risoluzione dello schermo è di 2388×1080 pixel e supporta 16,7 milioni di colori, migliorando la chiarezza e offrendo un’esperienza visiva realistica, ideale per guardare film, sfogliare foto e giocare.

L’HONOR X8 è anche dotato di funzioni avanzate di protezione degli occhi, tra cui la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, la modalità eBook e la modalità Dark, garantendo un’esperienza di lettura e visualizzazione confortevole, anche dopo lunghi periodi di utilizzo o in ambienti poco illuminati.

Portando un’esperienza fotografica eccezionale, HONOR X8 ha una configurazione Quad Camera, tra cui una fotocamera principale da 64MP, una fotocamera grandangolare da 5MP, una fotocamera macro da 2M e una fotocamera bokeh da 2M.

Perfetto per i fotografi in erba e i creatori che amano catturare contenuti in movimento e registrare momenti speciali con la famiglia e gli amici, la fotocamera ultra nitida da 64MP permette agli utenti di catturare più dettagli e foto vivide. La fotocamera grandangolare da 5MP con un angolo di vista di 120° e un’apertura f/2.2 permette agli utenti di catturare più elementi nell’inquadratura con maggiore facilità e comodità.

L’HONOR X8 è dotato di HONOR RAM Turbo (6G+2G), una tecnologia HONOR che sposta una parte della memoria flash nella RAM, il che significa che 6GB di RAM possono essere aumentati a 8GB di RAM. Questa tecnologia espande la memoria RAM comprimendo le applicazioni in background e impedisce che i processi in background vengano uccisi quando gli utenti passano da un’applicazione all’altra, garantendo che gli utenti possano rispondere a una chiamata e scrivere un messaggio e che le applicazioni siano ancora in

esecuzione in background.

Durata della batteria senza preoccupazioni con 22.5W HONOR SuperCharge

HONOR X8 è dotato di una batteria da 4000mAh, che garantisce agli utenti una lunga durata della batteria, offrendo fino a 13 ore di riproduzione di contenuti video di YouTube, 19 ore di navigazione web o 9,3 ore di gioco. Con 22.5W Wired HONOR SuperCharge, gli utenti possono ricaricare il loro dispositivo con una carica

sufficiente per consentire tre ore di riproduzione video online in soli dieci minuti.



Prezzi e disponibilità

HONOR X8 è disponibile in tre colori sorprendenti: Titanium Silver, Midnight Black e Ocean Blue.

HONOR X8 sarà disponibile in Italia a partire dal 26 aprile con un preorder a partire dal 14 aprile ad un prezzo consigliato al pubblico di €259,90.

