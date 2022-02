L’uscita di Horizon 2 Forbidden West è oramai imminente e per l’occasione il gruppo LEGO ha svelato un nuovo e bellissimo set dedicato proprio ad uno dei nemici più iconici della serie: stiamo parlando del collolungo ( tallneck ) che arriverà sottoforma di set lego a partire dal 1° Maggio 2022.

Il set del gioco Guerilla Games riproduce le caratteristiche autentiche del videogioco Horizon Forbidden West ed è composto da un set di 1.222 pezzi che riproduce l’altissimo collolungo insieme alla piccola figure di Aloy, la protagonista del videogioco.

Il Set LEGO Collolungo

Questo set LEGO condurrà gli appassionati in un mondo pieno di avventura dando vita, mattoncino dopo mattoncino, all‘iconica creatura robotica utilizzata dalla protagonista per mappare le aree del mondo di gioco di Horizon.

Oltre al collolungo che è il protagonista indiscusso del set, troveremo anche un nuovissimo copricapo per Aloy, il suo arco e la lancia in muratura, un Osservatore con diverse opzioni di occhi, blu, gialli o rossi.

Per rendere il set ancora più dettagliato, i fan possono completare la loro costruzione con i particolari del paesaggio originale, come l’albero di betulla in mattoncini, l’erba alta e un semaforo arrugginito, per un risultato finale stupefacente.

Isaac Snyder, Designer del Gruppo LEGO ha commentato così il nuovo set LEGO:

“Fare squadra con Guerrilla è stato veramente eccezionale! Abbiamo conosciuto un team incredibilmente appassionato dell’universo di Horizon Forbidden West, che è stato di grande aiuto nel guidarci nella rappresentazione più autentica del videogioco in formato LEGO. Grazie alla stretta collaborazione, siamo riusciti a inserire riferimenti a tutti gli aspetti più iconici del videogioco: dalle iconiche Macchine, alle rovine misteriose, passando per le tribù più particolari e i paesaggi mozzafiato. C’è stato un’enorme rispetto reciproco e, infatti, tutte le persone coinvolte erano più che entusiaste nel vedere questo modello prendere vita! La nostra speranza è che chiunque costruisca questo fantastico set si diverta tanto quanto noi nel progettarlo”.

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Horizon Forbidden West: Collolungo 76989 misura oltre 34 cm di altezza, 23 cm di larghezza e 17 cm di profondità, e sarà disponibile dal 1° maggio 2022 su LEGO.com, nei LEGO Certified Store e nei principali rivenditori al prezzo di 79,99 EUR

LEGO 10233 - Horizon Express € 633 venduto da

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!