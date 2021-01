HUAWEI AppGallery continua la sua corsa accelerando il passo ogni giorno di più, con centinaia di nuove app aggiunte ogni giorno e con i suoi oltre 530 milioni di utenti attivi a fine 2020.

Il terzo AppStore più utilizzato al mondo si rifà oggi il look grazie ad una nuova interfaccia utente pensata proprio per il mercato Europeo.

Questo refresh estetico mira a rendere HUAWEI APP Gallery ancora più interattiva e intuitiva con contenuti localizzati in base al proprio paese e ai propri gusti, facilitando la scoperta di app e giochi che ci possono interessare.

Sono state aggiunte nuove sezioni come “Consigliati” “Promozioni” e “Regali” oltre ad una nuova visualizzazione a schede per mettere in risalto le app più interessanti. Vediamo insieme le novità della nuova UI di HUAWEI Gallery.

La nuova interfaccia di HUAWEI App Gallery

Huawei ha lavorato per creare una discovery interattiva, che consente alle app di essere presentate attraverso immagini e contenuti digitali complementari, permettendo in questo modo all’utente di fare meno passaggi durante la ricerca delle app preferite.

Inoltre, questa funzione è utile anche a mostrare e promuovere molte più app da parte degli sviluppatori, garantendo al contempo che siano individuabili dal giusto target.

Nella nuova sezione “Consigliati” ad esempio, le app vengono presentate sotto forma di card.

Facendo uno scroll dello schermo dall’alto verso il basso si nota che anche le tab in primo piano sono state aggiornate, mentre gli articoli vengono visualizzati attraverso i nuovi post in evidenza fino ad arrivare a quelli meno recenti, migliorando ulteriormente l’esperienza per l’utente.

Se passiamo ora al tab “Promozioni” troveremo iniziative come il Lucky Draw, Cashback e Challenge e la possibilità di vincere molti premi, generando maggiore interattività tra gli utenti.

La sezione “Regali” consente agli utenti di ottenere reward dai developer in cambio del download o della registrazione alle app da loro sviluppate. Esempio potremo ottenere monete o gemme per scaricare e utilizzare un determinato gioco che utilizza questa valuta in-game per cominciare a giocare con una marcia in più.

Nuovi contenuti editoriali su APPGALLERY

Un’altra importante novità introdotta dal nuovo design di Huawei AppGallery è l’attenzione ai contenuti editoriali: un team dedicato di editor pubblicherà costantemente articoli per ispirare gli utenti, dalle recensioni di app e giochi, a suggerimenti utili e raccolte per offrire spunti interessanti su determinate app e giochi.

La nuova interfaccia è già disponibile per tutti i dispositivi HUAWEI con HMS e AppGallery installata come i più recenti dispositivi della serie Huawei P40 e HUAWEI Mate 40.

