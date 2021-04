Huawei ufficializza oggi la nuova versione della sua smartband della serie HUAWEI Band, HUAWEI Band 6, con sensore SpO2 e la prima smartband dell’azienda con display AMOLED.

HUAWEI Band 6 è la prima smartband Huawei a includere un display AMOLED FullView da 1,47 pollici: il rapporto schermo-corpo del 64% rende possibile visualizzare più informazioni sul quadrante senza rinunciare all’eleganza del design. HUAWEI Band 6, inoltre, eredita dai suoi predecessori la durata della batteria di due settimane.

Il comfort estremo e l’accurato monitoraggio di tutti i parametri personali sono feature essenziali per le smartband, e proprio per questo HUAWEI Band 6 rispetta uno standard estremamente elevato. Con un peso di appena 18g, è il perfetto alleato da indossare per tutto il giorno.

HUAWEI Band 6 non è solo la prima smartband Huawei che supporta il monitoraggio SpO2 24 ore su 24 automaticamente, ma fornisce agli utenti anche una gamma completa di funzioni di monitoraggio della salute come frequenza cardiaca, informazioni sulla qualità del sonno, report dello stress giornaliero e monitoraggio del ciclo mestruale. HUAWEI Band 6 supporta 96 modalità di allenamento oltre all’analisi professionale dei dati di ogni workout, aiutando gli utenti ad allenarsi scientificamente.ù

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia ha commentato così il lancio della Smartband 6:

“HUAWEI Band 6, così come tutta la gamma di band e smartwatch Huawei, non è solo un accessorio alla moda, ma anche un dispositivo intelligente, ormai essenziale per rilevare e mantenere uno stile di vita sano. Lo scopo principale di questi strumenti, infatti, è quello di registrare gli allenamenti degli utenti, monitorare la loro salute e supportarli nel workout.”

Un fitness tracker a 360°

HUAWEI Band 6 è dotata di un display AMOLED FullView da 1,47 pollici con una risoluzione di 194×368 pixel e 282 PPI. Rispetto al suo predecessore, il display è più grande del 148%, e il rapporto screen-to-body è aumentato del 64%. Il display offre maggiori possibilità di personalizzazioni con watch faces piene di colori e fornisce agli utenti una maggiore chiarezza delle informazioni con dati di allenamento a tutto schermo.

Design compatto con due settimane di durata della batteria

HUAWEI Band 6 eredita l’autonomia della batteria dei wearable Huawei, conservando performance notevoli, nonostante un display più grande. Supportato da un chipset ad alta efficienza e da algoritmi intelligenti di risparmio energetico, HUAWEI Band 6 consente il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno e garantisce un’autonomia di 14 giorni con uso ininterrotto. Supporta inoltre la ricarica rapida tramite un caricatore magnetico, e soli cinque minuti possono caricare la smartband per due giorni di utilizzo medio.

Le funzioni di monitoraggio della salute sono una delle caratteristiche più richieste dagli utenti di smart band. Grazie a dei moduli hardware ottimizzati, basati su Huawei TruSeenTM 4.0 e al nuovo algoritmo di risparmio energetico, HUAWEI Band 6 ora supporta il monitoraggio All Day SpO2, che monitora la salute degli utenti e genera un allarme quando il livello di ossigeno nel sangue è basso, aiutandoli ad agire rapidamente e ad avere una gestione proattiva della propria salute. HUAWEI Band 6 fornisce anche un monitoraggio continuo, in tempo reale e accurato della frequenza cardiaca, del sonno, dello stress e del ciclo mestruale; avviserà inoltre l’utente se la frequenza cardiaca a riposo è troppo alta o troppo bassa.

HUAWEIBand 6 presenta11 modalità di allenamento professionale, come la corsa indoor e outdoor, il ciclismo e il salto della corda, e85 modalità personalizzate, tra cui fitness, sport con la palla e diversi stili di danza, offrendo un’ampia copertura del monitoraggio dell’allenamento.HUAWEIBand 6 utilizza l’algoritmoHUAWEITruSportTM, sviluppato per analizzare le capacità di esercizio degli utenti sulla base di parametri multidimensionali come la variabilità della frequenza cardiaca e i dati fisici, fornendo una valutazione scientifica e suggerimenti sulla base dei precedenti workout.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

HUAWEI Band 6 è disponibile nei colori Graphite Black, Amber Sunrise, Sakura Pink e Forest Green per adattarsi allo stile o all’abbigliamento di ogni utente. Il corpo in polimeri rinforzati con fibra di vetro – con il suo delicato rivestimento in metallo, combinato con il cinturino in gomma di silicone morbido e delicato sulla pelle – utilizza la tecnica di polimerizzazione indotta dalla luce UV, offrendo un design giovane e di tendenza.

HUAWEI Band 6 è disponibile per l’acquisto da oggi in esclusiva su Huawei Store al prezzo di 59,00 euro. Fino al 19 maggio, se si sceglie di acquistare una coppia di HUAWEI Band 6, la seconda sarà disponibile al prezzo speciale di 29,00 euro.

Fino al 26 aprile, inoltre, su Huawei Store sono disponibili una serie di promozioni pensate per tutti coloro che in questo periodo sono alla ricerca di uno strumento per gestire l’allenamento in maniera smart: HUAWEI WatchFit, nelle versioni classiche e nella versione Elegant, HUAWEI Watch GT 2 Gold e HUAWEI Watch GT 2 Pro sono solo alcuni degli smart device per l’allenamento in offerta in questo periodo. Tutte le promozioni attive sono disponibili al link:

Nei prossimi giorniHUAWEIBand 6 sarà disponibile anche su Amazon.it e sui consueti canali di vendita in tutte le colorazioni al prezzo al pubblico consigliato di 59,00 euro.

