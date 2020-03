Chiamata a raccolta per tutti i fan Huawei: dal 10 Marzo sarà attiva la nuova Community virtuale dedicata ai fan del brand e le candidature sono aperte già da domani 6 Marzo.

Ma cosa è Community Huawei? Si tratta di un luogo di aggregazione online dedicato a tutti i fan Huawei: sarà possibile scambiarsi informazioni sui prodotti Huawei così come scoprire le funzionalità e le performance dei nuovi dispositivi. Sarà possibile condividere contenuti, foto, tutorial e discutere degli argomenti più disparati – dalla musica al cinema. Sarà un posto per confrontarsi con altri utenti esperti dei prodotti e servizi Huawei dove potremo ricevere le ultime notizie così come promozioni ed eventi riservati ai suoi membri.

Come posso candidarmi al progetto Regional Brand Lover?

Huawei sta cercando 20 “ambasciatori” che saranno i punti di riferimento all’interno della propria regione per la nuova community virtuale e che dovranno relazionarsi con Huawei e con i fan locali così come organizzare eventi dedicati al brand.

Le candidature sono aperte da domani 6 marzo ed è possibile registrarsi a questo indirizzo.

I 20 Regional Brand Lover che verranno scelti avranno diritto a promozioni dedicate ed esclusive, potranno partecipare ad eventi internazionali e attività a loro dedicate. Inoltre, proveranno in anteprima i prodotti Huawei e potranno accedere alle versioni Beta degli aggiornamenti dei servizi.

Community Huawei sarà raggiungile online nell’apposita sezione del sito consumer a partire dal 10 marzo, mentre l’app mobile Community Huawei sarà scaricabile direttamente da HUAWEI AppGallery nelle prossime settimane. Per accedervi sarà sufficiente inserire il proprio HUAWEI ID che farà da credenziali di accesso. Se non ne possediamo uno sarà possibile registrarsi direttamente dal sito o dall’app.

Un regalo di benvenuto per tutti gli iscritti

Non mancheranno gadget e regali unici pensati per i membri più attivi della Community. Per l’arrivo in Italia, infatti, tutti coloro che si registreranno alla Community riceveranno in regalo un film su Huawei Video, il servizio disponibile per tutti i device Huawei, che offre un’ampia selezione di contenuti internazionali, europei ed italiani.

Il coupon per poter ottenere il film, sarà inviato tramite messaggio privato al profilo aperto sulla community. Copiando il codice ricevuto nell’apposita sezione dell’applicazione Huawei Video sarà possibile riscattare il voucher.

Chi può Candidarsi?

Elemento indispensabile è la passione per la tecnologia ed in particolare per Huawei e i suoi prodotti. Huawei selezionerà coloro che dimostreranno spiccate capacità organizzative e comunicative e che sapranno distinguersi per conoscenza del brand e partecipazione attiva nella propria area di competenza.

Ricordiamo che le candidature sono aperte da domani 6 marzo ed è possibile registrarsi sul sito ufficiale.