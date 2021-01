Huawei ha annunciato oggi una nuova iniziativa che darà modo ad artisti e designer di cimentarsi nell’impresa di creare progetti e idee per gli sfondi Themes di HUAWEI AppGallery e per le watchface dedicate ai vari dispositivi indossabili HUAWEI.

Il programma si chiama “EMPOWER DESIGNER INCENTIVE PROGRAMME”ed è pensato per gli studenti, i professionisti e tutti gli appassionati di design che attraverso il proprio talento vogliono mettersi alla prova, dare visibilità al proprio stile e siano in grado divalorizzare la creatività applicata alla tecnologia. In palio ci sono tantissimi prodotti HUAWEI come la nuova serie HUAWEI P40 e gli indossabili come HUAEI Watch GT 2.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia ha così commentato il nuovo programma:

“Il design è un aspetto fondamentale perHuawei, è in grado di unire due elementi come l’innovazione e l’ispirazione in un’unica sfera. Empower Designer Incentive Programme si inserisce in un ampio programma di progetti che stiamo portando avanti da qualche anno, con l’obiettivo di valorizzare e portare alla luce le idee, la creatività e il talento delle persone. Crediamo che questo sia illuogoperfetto, per tutti i designer e artisti di oggi, per esplorare la propria creatività a 360°”,commenta

Come partecipare e i premi in palio

Per Partecipare all’Empower Designer Incentive Programme basterà iscriversi al seguente linkentro e non oltre il 30 marzo 2021. Verranno premiati non solo le creazioni più belle ma anche i progetti “più veloci” ad essere inviati.

Iscrivendosi al programma, i designer migliori, vedranno pubblicate le proprie creazioni sugli sfondi Themesdi AppGallery e Watch Facesper i wearable Huawei, ma soprattutto, i più veloci che riusciranno a sottoporre20 progetti creativi entro il 31 marzo 2021si aggiudicheranno anche esclusivi premi. Il programma terminerà a Giugno 2021.

Per esempio, nella categoria“Winning Entries Selection”, i primi100 designer e artisti potranno ottenere come reward gli smartphone HUAWEIP40 oHUAWEIP40 Pro, gli auricolari HUAWEIFreeBuds Pro e ancora, lo smartwatch HUAWEI Watch GT 2 Pro.

Sempre dal mese di marzo fino a giugno 2021 – data di fine del programma –Huaweiorganizzerà una“Monthly Leader Board”che vedrà 3 designer vincitori in 3 diverse categorie del programma (Monthly Designers with Most Uploads of New Phone Themes – Monthly Most Downloaded Paid Themes–Monthly Designers with Most Uploads of New Watch Faces): anche in questa occasione, i top 3 designer si aggiudicheranno in omaggio tantissimi deviceHuawei.

Inoltre, gli iscritti avranno la possibilità di partecipare anche al “Promotion Resources”che darà l’opportunità di poter promuovere i propri progetti di design in diverse modalità su AppGallery, per esempio attraverso la schermata iniziale, i top banner o gli annunci a metà pagina.

Se siete pronti a raccogliere la sfida allora vi rimandiamo alla pagina per potersi iscrivere. In bocca al lupo!

