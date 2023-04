Huawei annuncia l’arrivo dei nuovi auricolari HUAWEI FreeBuds 5 true-wireless open-fit caratterizzati da un design e qualità del suono unici.

L’audio ad alta risoluzione end-to-end, la lunga durata della batteria e la connettività smart rendono HUAWEI FreeBuds 5 il device audio perfetto per chi ama ascoltare musica e per i più giovani consumatori attenti alle nuove tendenze.

Il design a forma di goccia, risultato di decine di migliaia di simulazioni ergonomiche e centinaia di ottimizzazioni, permette alle curve a doppia C di adattarsi alla forma dell’orecchio con un’area di contatto più ampia, per una maggiore traspirazione. Grazie allo stelo a forma sinusoidale, quando si tocca un auricolare la pressione è distribuita uniformemente facilitando così ogni occasione di interazione.

Inoltre, gestione separata degli altoparlanti, modulo della batteria e architettura del circuito di controllo contribuiscono a migliorare l’esperienza d’ascolto e non solo, poiché in questi nuovi auricolari wireless la velocità di ricarica e la risoluzione audio raggiungono un nuovo livello di efficienza.



Disponibili in tre colori vivaci, Ceramic White, Silver Frost e Coral Orange, HUAWEI FreeBuds 5 presentano una custodia di ricarica con apertura e chiusura facilitata caratterizzata da una superficie opaca che, alla luce del sole, sembra quasi brillare.

Qualità audio certificata ad alta risoluzione con bassi intensi I nuovi auricolari wireless HUAWEI FreeBuds 5 integrano un driver dinamico ultramagnetico dotato di tecnologia Bass Turbo che garantisce la riproduzione delle basse frequenze fino a 16 Hz .

Le curve si applicano solo agli auricolari, non alla custodia di ricarica.

Grazie ai magneti a doppio circuito, la risposta in frequenza è superiore del 50% rispetto al modello di auricolari precedente. Inoltre, il triplo equalizzatore adattivo ottimizza la qualità del suono in tempo reale, da 100 Hz a 2000 Hz, per eliminare eventuali problemi acustici causati da forma del condotto uditivo, usura e livello di volume, e garantire così una resa cristallina del suono anche in chiamata, grazie alla tecnologia di cancellazione intelligente del rumore in chiamata. Resistenti ad acqua e polvere con impermeabilità IP54, HUAWEI FreeBuds 5 supportano i codec L2HC e LDAC™ 5 e sono certificati HWA e Hi-Res Audio Wireless. La velocità di trasmissione audio arriva fino a 990 kbps 6 e l’audio HD è supportato fino a 96 kHz/24 bit 7 , per un suono puro e

fedele senza la minima perdita di dettagli.

Autonomia e ricarica Super

Gli auricolari wireless possono essere utilizzati per ben 30 ore con ricarica completa e una ricarica rapida di 5 minuti può supportare fino a 2 ore di ascolto, velocità del 200% più rapida 9 rispetto ai modelli precedenti.

Compatibilità con iOS, Android e Windows HUAWEI FreeBuds 5 sono forniti di finestra pop-up personalizzata, widget di servizi audio, centro di connessione audio e una serie di interazioni intelligenti senza soluzione di continuità basate su EMUI13 e sull’app HUAWEI AI Life.

È possibile connettere simultaneamente gli auricolari a un secondo device e, in caso di

smartphone, supporta sia iOS sia Android. Il meccanismo di accoppiamento è semplice e

permette di sperimentare la qualità del suono degli auricolari su qualsiasi dispositivo utilizzando il Bluetooth, indipendentemente dal sistema operativo, per un’esperienza di ascolto confortevole in diversi scenari di utilizza, dal PC al TV.

Agli utenti che cercano la possibilità di controlli personalizzati, Huawei consiglia di provare l’app HUAWEI AI Life.

Chi utilizza Android può installare l’app in modo semplice e sicuro da HUAWEI AppGallery, lo store di app proprietario di Huawei; chi, invece, possiede iOS può beneficiare delle funzioni smart semplicemente utilizzando tutte le funzioni principali di HUAWEI FreeBuds 5 disponibili tramite l’associazione diretta del dispositivo con uno smartphone iOS.



Prezzo e disponibilità

HUAWEI FreeBuds 5 sono disponibili Huawei Store a partire da oggi, 17 aprile, al prezzo di 159,90 euro. Fino al 27 aprile è possibile ottenere una custodia protettiva in omaggio e 10% di sconto inserendo il codice AFREEBUDS7 al momento del pagamento.

