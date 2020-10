Se stavate aspettando una buona scusa per acquistare le nuove FreeBuds Pro di HUAWEI allora il 31 Ottobre potrebbe essere il giorno buono: infatti questo Halloween Huawei propone una promo ‘da paura’ per HUAWEI FreeBuds Pro, gli auricolari True Wireless con cancellazione attiva e dinamica del rumore.

Tutti coloro che acquisteranno HUAWEI FreeBuds Pro il 31 ottobre sul sito Huawei Store, oltre a ricevere Band 4 Pro e 6 mesi di Huawei Music inclusi nel prezzo, avranno uno sconto ulteriore di 30 euro inserendo il codice voucher AHLWN30OFF in fase di acquisto.

✂ Codice Sconto: AHLWN30OFF



HUAWEI FreeBuds Pro sono degli auricolari TWS del 2020 con cancellazione intelligente e dinamica del rumore. Sono dotate poi di doppi microfoni, posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari, che identificano rapidamente l’ambiente circostante e consentono di passare automaticamente da una modalità di cancellazione del rumore all’altra – Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode – per eliminare efficacemente il rumore ambientale.

La Modalità Aware e Voice Mode 5 utilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o

stanno parlando. La possibilità di connettere gli auricolari con due device

contemporaneamente – Android, iOS o Windows – consente agli utenti di passare senza

problemi da un dispositivo all’altro, indipendentemente dal brand.

Promo e codice sconto

Solo il 31 ottobre chi acquista HUAWEI FreeBuds Pro su Huawei Store avrà uno sconto

immediato di 30€, oltre a HUAWEI Band 4 Pro 1 e 6 mesi di Huawei Music VIP Membership

