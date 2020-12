Il mondo dei dispositivi wearable sta diventando sempre più presente nelle nostre vite e questo lo sa molto bene anche HUAWEI che di recente ha aperto a Xi’an un centro di ricerca completamente dedicato a testare le nuove soluzioni tecnologiche pensate per smartwatch e smartband.

HUAWEI Health Lab è composto da ricercatori e sviluppatori con background professionali poliedrici, che abbracciano molte aree dello spettro degli sport e delle scienze umane.

Sono coinvolti professionisti dello sport e della fisiologia umana, della formazione e dell’educazione fisica, della riabilitazione sportiva, della medicina, dell’ingegneria del software, dell’ingegneria algoritmica, dell’ingegneria delle bioscienze, dell’hardware dei materiali, della progettazione strutturale e dell’ingegneria dei test.

La tecnologia per migliorare il benessere sportivo

Nel 2020, HUAWEI ha lanciato sette dispositivi wearable: smartwatch come Huawei WATCH GT 2, Huawei WATCH GT 2 Pro e Huawei WATCH FIT hanno ottenuto il plauso dei consumatori per le loro funzioni professionali di fitness, di monitoraggio del benessere e per l’eccellenza nella user experience.



Nel nuovo HUAWEI Health Lab sono presenti un’area di sperimentazione di test per smart

wearable device e un’area di innovazione per il benessere sportivo. Nel comparto dedicato ai test sui dispositivi, gli ingegneri hanno messo a punto oltre dieci test di affidabilità dei prodotti, basati su standard rigorosissimi.

Infatti, tutti i wearable Huawei vengono sottoposti a numerosi test di resistenza e soltanto i dispositivi che superano egregiamente questi e altri esami sono introdotti

sul mercato e messi a disposizione degli utenti finali.

Con oltre 20 device di ricerca che permettono di condurre test sui dispositivi Huawei, i ricercatori simulano scenari di allenamento, raccolgono dati su fitness e benessere ottimizzando di conseguenza gli algoritmi dei software.

In questa maniera tutti i consumatori con condizioni fisiche diverse tra loro possono

ottenere dati accurati direttamente dai loro wearable Huawei.

Richard Yu, CEO di Huawei Consumer Business Group ha così commentato l’inaugurazione del nuovo centro:



“I dispositivi wearable sono prodotti molto piccoli che racchiudono grandi tecnologie e permettono ai consumatori di avere un’esperienza sportiva smart e scientifica e di condurre uno stile di vita più sano”



Dopo il riposizionamento e la pianificazione, il team R&D dedicato a fitness e

benessere di Huawei ha dato vita al nuovissimo HUAWEI Health Lab per migliorare ulteriormente le capacità di innovazione.

Algoritmi precisi e semplici esperienze di allenamento scientifico attraverso test di ricerca e sviluppo complessi I segreti della nascita delle innovazioni scientifiche sono custoditi nel HUAWEI Health Lab.

Oltre 40 ricercatori, sviluppatori e tester lavorano insieme in laboratorio, realizzando la loro passione per uno stile di vita attivo e sano con l’aiuto di un’ampia gamma di

apparecchiature di ricerca specializzate e metodi di ricerca innovativi. Dietro l’esperienza

offerta dai wearable Huawei, ci sono sempre complessi processi di ricerca e sviluppo che

avvengono all’interno di HUAWEI Health Lab.

Ad esempio, durante la fase di sviluppo della modalità Golf Driving Range di HUAWEI WATCH GT 2 Pro, il dispositivo di simulazione del golf indoor ha giocato un ruolo fondamentale. Con 20.000 oscillazioni di prova, sono state raccolte oltre 2.500 serie di dati professionali, che gli ingegneri hanno utilizzato per mettere a punto gli algoritmi in modo da garantire che la funzione fornisse la migliore esperienza possibile ai consumatori.

Al fine di acquisire dati sul benessere, come il consumo di ossigeno, la postura, la frequenza cardiaca e le calorie bruciate durante la corsa, i ricercatori di HUAWEI Health Lab hanno progettato un sistema di raccolta dati per la corsa con l’aiuto di un tapis roulant professionale equipaggiato con tecnologia di rilevazione della pressione del piede, maschera cardio-metabolica, fascia cardio, sistema di cattura ottica delle gesture.



Esistono centinaia di test di affidabilità progettati dal team. Tra questi, un quarto sottopone i prodotti a test di resistenza estrema. Per gli smartwatch e le band Huawei che vengono sottoposti a queste prove, si tratta di un viaggio senza ritorno: se il test fallisce, i prodotti verranno smontati per essere analizzati e inviati alla fabbrica per la distruzione.

Sembra quindi che il futuro dei wearable sia importante per HUAWEI che sta continuando ad investire in ricerca e sviluppo per rendere questi compagni di vita sempre più utili ed affidabili.

