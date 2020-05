Arriva Huawei P30 Pro New Edition con Freebuds 3 e Wireless Charger in omaggio (Specifiche – Prezzo – Foto)

Huawei ha appena lanciato sul mercato Italiano una nuova versione dell’ottimo P30 Pro dello scorso anno che prende il nome di Huawei P30 Pro New Edition e che sarà disponibile in Italia a partire dal 1 Giugno al prezzo consigliato di 849,90€ nelle colorazioni Silver Frost, Aurora e Black.

‘Con la serie HUAWEI P30 abbiamo riscritto le regole della fotografia e ridisegnato la percezione che i consumatori avevano della fotografia mobile. Le innovazioni e il sistema di altissima qualità di HUAWEI P30 Pro hanno permesso di catturare la bellezza a portata di smartphone, facendo entrare così il prodotto nel cuore degli utenti, oltre ogni aspettativa’. Ha affermato Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei CBG Italia.

Scheda tecnica

Le Novità

A livello estetico il nuovo Huawei P30 Pro New Edition non differisce molto dalla versione originale se non per le nuove colorazioni che sono ispirate ai più recenti dispositivi della famiglia P40 di HUAWEI.

A livello hardware il Huawei P30 Pro New Edition ha in dotazione 8GB di RAM mentre la ROM è pari da 256GB.

Anche HUAWEI P30 Pro New Edition monta un sistema fotografico composto da una lente SuperZoom, un obiettivo Super Spectrum da 40MP, una fotocamera con lente ultragradangolare da 20MP e una fotocamera HUAWEI TOF.

A livello software, è presente la stabilizzazione OIS professionale e l’AIS, che consente di ottenere video sempre stabili. A questi si aggiunge la tecnologia HDR+ con AI che regola il colore e l’esposizione per donare lucentezza agli scatti, mentre Huawei Dual-View Video offre la registrazione simultanea in grandangolo ed in primo piano.

Prezzo e Promozioni

HUAWEI P30 Pro New Edition sarà in vendita in Italia a partire dal 1° giugno ad un prezzo consigliato di 849,90€ presso tutti i canali di vendita online e fisici.

Tutti coloro che acquisteranno Huawei P30 Pro New Edition dall’1 giugno al 30 giugno 2020 riceveranno inclusi nel prezzo Huawei Freebuds 3 dal valore di 179.90 euro e Huawei Wireless Charger dal valore di 49.90 euro.

Huawei P30 Lite New Edition Peacock Blue 6.15" 6gb/256gb Dual Sim € 251

€ 349.9 [-28%] Vedi l'offerta venduto da

Inolte coloro che acquisteranno Huawei P30 Pro New Edition dall’1 giugno al 31 agosto, riceveranno in omaggio anche 50GB extra su HUAWEI Cloud per poter archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite. Inoltre, in omaggio 3 mesi di abbonamento Vip gratuito a Huawei Music , la piattaforma di Huawei che conta oltre 50 milioni di brani e 1.2 milioni di album da ascoltare in streaming e senza pubblicità e 15 € di film spendibili su Huawei Video.