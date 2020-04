Promo Huawei: acquista un P40 Lite e ricevi in omaggio una Huawei Band 4 Pro ( fino al 24 Maggio )

Huawei annuncia una nuova promozione che parte da oggi 15 Aprile e durerà fino al 24 Maggio 2020 ed è rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di acquistare un nuovo P40 Lite, infatti in omaggio riceveremo una Huawei Band 4 Pro dal prezzo di listino di 79€.

Promozione Huawei P40 Lite + Huawei Band 3 Pro

La promozione per ricevere la Huawei Band 3 è disponibile sia per gli acquisti sul nuovo e-commerce Huawei Store.sia che nei negozi fisici o su store online come Amazon. Tuttavia nel caso si acquisti sullo store Huawei non bisognerà fare altro: insieme al nostro smartphone riceveremo anche la Huawei Band 3 Pro.

Per gli acquisti da altri negozi sarà invece necessario compilare entro e non oltre il 7 giugno il form online sulla pagina dedicata all’iniziativa e inserire la ricevuta di acquisto, entro il 24 maggio. Gli utenti riceveranno l’omaggio direttamente all’indirizzo indicato dopo le opportune verifiche.

Ulteriori informazioni e il regolamento dell’iniziativa saranno disponibile sulla pagina dedicata alla promozione: consumer.huawei.com/it/promo/p40lite-band/terms .

Qui sotto ecco un link diretto per acquistarlo da Amazon al miglior prezzo, con in omaggio anche un mini speaker Bluetooth.

HUAWEI P40 Lite Smartphone e Mini Bluetooth Speaker, Display Punch FullView da 6.4”, Kirin 810 Octa Core, Rosa (Versione Italiana) € 299.9 Vedi l'offerta venduto da

Huawei P40 Lite

Se ancora non avete modo di scoprire il nuovo HUAWEI P40 lite si tratta delnuovo medio di gamma dell’azienda che completa la famiglia HUAWEI P40 e troviamo tra la sua dotazione hardware un comparto fotografico di quattro obiettivi potenziato da AI, la capiente batteria da 4.200 mAh, assicura prestazioni e autonomia tipiche di un flagship, ad un prezzo molto aggressivo pari a 299,90€.

Per approfondire qui sotto vi lasciamo la nostra recensione di Huawei P40 Lite.

Assistenza dedicata e Riparazioni a domicilio

Ricordiamo che per venire incontro alle difficoltà del covid-19 tutti coloro infatti che acquisteranno HUAWEI P40 lite potranno contare su un servizio post vendita dedicato, che include supporto 7 giorni su 7, via linea fissa o whatsapp, e presso i Huawei Customer Service Center.

Inoltre, per venire incontro alle esigenze di coloro che non possono momentaneamente lasciare le loro case ma hanno bisogno di assistenza per i loro device, è possibile utilizzare il servizio, completamente gratuito, di ritiro e consegna a domicilio dei propri device che necessitano di una riparazione. Per usufruire del servizio è sufficiente registrare un account HW-CARE, accedervi e prenotare il ritiro del dispositivo.

I costi di trasporto saranno interamente a carico di Huawei che si occuperà di riparare il device in uno dei centri assistenza autorizzati. Una volta completata la riparazione, il device sarà riconsegnato all’indirizzo segnalato senza alcun costo addizionale per il consumatore, a seconda delle condizioni di garanzia.