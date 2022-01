Huawei ha presentato oggi in diretta streaming i nuovi arrivati della serie “P”: stiamo parlando del top gamma HUAWEI P50 Pro e della sua variante P50 Pocket che sono disponibili già da oggi sul sito HUAWEI Store.

HUAWEI P50 Pro fa del comparto fotografico il suo cavallo di battaglia con la fotocamera True to Life, le rivoluzionarie ottiche HUAWEI XD, di una nuova generazione di HUAWEI Image TM ed un’esperienza di fotografia tutta rinnovata.

Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia commenta così il debutto del nuovo P50 Pro:

“La serie HUAWEI P è da sempre votata alla nostra passione per la fotografia e alla ricerca della migliore qualità, estetica ed esperienza fotografica. Il nuovo HUAWEI P50 Pro rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’eccellenza delle fotocamere Huawei, nonché un cambio di paradigma nella fotografia mobile, nell’estetica del design e nelle esperienze in tutti gli scenari. Incorporando HUAWEI XD Optics in uno smartphone per la prima volta, stiamo continuando a rendere possibile l’impossibile dando il via a una nuova era della fotografia per smartphone”.

Scopriamo quindi HUAWEI P50 Pro a cominciare dalla sua scheda tecnica.

HUAWEI P50 PRO

Specifiche Tecniche

Display

Dimensioni: 6,6 pollici

Tipologia: OLED, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, dimmer PWM ad alta frequenza 1440 Hz, frequenza di campionamento touch fino a 300HzColore: 1,07 miliardi di colori

Touchscreen: Multi-touch fino a un massimo di 10 punti di contatto

Risoluzione: 2700 x 1228px, 450ppi

ProcessoreQualcomm® Snapdragon™ 888 4G Frequenza: 1 x Cortex X1 2.84GHz + 3 x Cortex A78 2.42GHz + 4 x Cortex A55 1.8GHz

Sistema Operativo EMUI 12.0

MemoriaInterna: 8GB RAM + 256GB ROM

Esterna: Scheda NM, supporta il formato exFAT e FAT32, fino a 256GB (non standard, si acquista separatamente)

Comparto Fotografico

Fotocamera posteriore: Fotocamera True-Chroma da 50MP (a colori, apertura f/1.8, OIS) Fotocamera True-Chroma da 40MP (mono, apertura f/1.6)

Fotocamera ultra grandangolare da 13MP (apertura f/2.2)

Fotocamera con teleobiettivo da 64 MP (apertura f/3.5, OIS, messa a fuoco automatica)

Fotocamera frontale: Fotocamera selfie da 13 MP (grandangolo, apertura f/2.4, messa a fuoco automatica) InterazioniTasti fisici di accensione e regolazione volume

Batteria

Capacità: 4360 mAh (valore tipico), 4260 mAh (valore stimato)

Tempo di ricarica teorico: circa 45 minuti con il caricatore in dotazione

Ricarica via cavo: HUAWEI SuperCharge™ max 66W

Ricarica Wireless: HUAWEI SuperCharge™ Wireless max 50W

Sensoristica Sensore di gravità, sensore infrarossi, sensore di impronta digitale, sensore di Hall, sensore di pressione barometrica, giroscopio, bussola, sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, sensore laser, sensore di temperatura cromatica

Classificazione IP IP68

Scheda SIM

Network5G: non disponibile

4G LTE TDD: B34/B38/B39/B40/B414G

LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B66 3G WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19ConnettivitàWiFi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2×2 MIMO, HE160, 4096 QAM, 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO (necessita del supporto del router) Bluetooth®: Bluetooth® 5.2 + BLE, SBC, AAC, LDAC

USB: USB di Tipo-C

Caratteristiche USB: Tethering, ricarica, OTG, MTP, audioNFC: Le modalità lettura-scrittura carta/modalità simulazione carta (effettua pagamenti con la scheda SIM2 o HCE) sono supportate.Peso⁴Circa 195 g (batteria inclusa)Dimensioni⁴158.8×72.8×8.5mm

HUAWEI P50 Pro ha un display in vetro curvo 3D, con un’unica fotocamera selfie grandangolare in un foro di perforazione del display molto discreto al centro dello schermo, che garantisce un’esperienza coinvolgente.

Sono supportati fino a 1,07 miliardi di colori, consentendo una vera esperienza HDR ed una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 300 Hz.

HUAWEI P50 Pro è inoltre certificato IP682 per la resistenza alla polvere ed è dotato di doppi altoparlanti stereo.

Al suo interno troviamo lo Snapdragon 888 4G mentre la diagonale del display è da 6,6″ con display OLED. Ovviamente al suo interno troveremo la suite HMS che sostituisce i servizi e le app Google. Per scaricare le app sarà quindi sufficiente accedere a HUAWEI Gallery.

HUAWEI P50 Pro è disponibile in due bellissime finiture premium: Cocoa Gold e Golden Black.

Campione di fotografia

Con gli avanzatissimi sistemi di elaborazione dell’immagine e resa dei dettagli HUAWEI XD Optics e HUAWEI XD Fusion Pro incorporati in un sistema di fotocamere a doppia matrice gli utenti possono godere di True-Chroma Shot, perfetta nitidezza dell’immagine, elevata gamma dinamica e funzionalità di snapshot intelligenti migliorate.

HUAWEI P50 Pro introduce un nuovissimo design con la fotocamera Dual-Matrix che richiama molto il linguaggio visivo dei precedenti modelli della serie.

Bilanciando le capacità di più obiettivi, sensore multi-spettro a 10 canali, HUAWEI XD Optics, XD Fusion Pro Image Engine e altre innovazioni, il sistema Dual-Matrix Camera offre incredibili capacità fotografiche.

Huawei ha introdotto l’XD Fusion Image Engine con la serie HUAWEI P40, offrendo un’esperienza fotografica ad altissima definizione. Questa volta, HUAWEI P50 Pro viene lanciato con XD Fusion Pro, una soluzione migliorata che incorpora un nuovo sistema di filtri Super Color, True-Chroma Image Engine e tecnologia Super HDR per migliorare significativamente i dettagli, il colore e la gamma dinamica.

Le nuovissime ottiche HUAWEI XD sfidano la fisica infatti per la prima volta, al sistema di imaging ottico vengono garantite capacità computazionali, creando il primo sistema comprensivo di ripristino del segnale dell’immagine del settore, in grado di applicare calcoli computazionali per correggere errori ottici e riprodurre dettagli minuziosi. Questo permette di superare i limiti del design ottico e ripristinare fino al 25% del segnale dell’immagine.

HUAWEI P50 Pro supporta uno zoom range di 200x senza precedenti, aiutando gli utenti a catturare qualsiasi oggetto indipendentemente dalla distanza. Il True-Chroma Image Engine offre la massima precisione cromatica possibile che raggiunge livelli professionali, creando immagini che riflettono ciò che viene visto dall’occhio umano. Il sistema di rilevamento della luce ambientale utilizza un sensore multi-spettro a 10 canali, abbinato alla calibrazione del colore di oltre 2.000 colori nell’ampia gamma cromatica P3, per migliorare la sua capacità di rilevare la luce ambientale e la precisione della tonalità di colore media rispettivamente del 50 e del 20%.

HUAWEI P50 Pro supporta la registrazione di video 4K su tutta la gamma focale. Non manca inoltre una nuovissima soluzione di stabilizzazione dell’immagine AIS Pro.

EMUI 12

HUAWEI P50 Pro utilizza l’interfaccia EMUI 12 che migliora l’utilizzo dell’ utente con un design ispirato al movimento degli oggetti celesti, consentendo agli utenti di “sentire” intuitivamente la grandezza dell’animazione. EMUI 12 è dotato di un pannello di controllo migliorato, che offre agli utenti un modo più semplice e intuitivo per connettere più dispositivi insieme.

Su HUAWEI P50 Pro, gli utenti possono aprire il Pannello di controllo scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra dello schermo. Questa azione non interferisce con le attività in esecuzione e consente agli utenti di accedere ai controlli musicali e alle impostazioni Wi-Fi e Bluetooth.

Le funzionalità di sicurezza distribuite consentono l’utilizzo di password e riconoscimento facciale su più dispositivi. Ciò garantisce che solo la persona corretta ottenga accesso ai dati sui propri dispositivi.

Prenditi cura del tuo dispositivo con HUAWEI Care

Un altro vantaggio chiave include l’accesso a tecnici certificati presso il centro di assistenza autorizzato HUAWEI -con tutte le riparazioni sottoposte a un servizio di qualità utilizzando parti di ricambio originali per coprire danni e problemi.

Questa offerta è disponibile per i prodotti acquistati tra il 26 gennaio e il 28 febbraio 2022 e può essere richiesta attraverso l’App MyHUAWEI tra il 26 gennaio e il 6 marzo 2022 ed entro 7 giorni dall’attivazione del prodotto.

Prezzo, disponibilità e promo di lancio

HUAWEI P50 Pro disponibile in due versioni da 8 GB di RAM e da 256 GB di spazio di archiviazione su HUAWEI Store.

Il nuovo flagship è disponibile apartire da oggi su Huawei Store al prezzo di 1.199,90 euro. Fino al 28 febbraio, con l’acquisto di HUAWEI P50 Pro sarà possibile ricevere in omaggio gli auricolari True Wireless con cancellazione attiva del rumore (ANC) HUAWEI FreeBuds Pro3.

Inoltre, nel primo anno successivo all’acquisto, Huawei offre una sostituzione gratuita dello schermo e della back cover. Tutti gli acquisti effettuati su Huawei Store beneficiano del servizio di consegna rapida gratuito.

I device saranno infatti consegnati all’utente entro uno o due giorni lavorativi. Oltre a una vetrina costantemente aggiornata con le promozioni Huawei, l’e-commerce del brand permette agli utenti di gestire pagamenti online in totale sicurezza o di scegliere di rateizzare il pagamento con la nuova funzione Klarna, in tre tranche senza interessi.

Tutti i clienti Huawei possono inoltre beneficiare del servizio di assistenza disponibile 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21 (festivi esclusi) e accessibile da Huawei Store, dall’app My Huawei o dal numero verde 800-191435. In aggiunta, i clienti che preferiscono ricevere assistenza direttamente a casa, possono richiedere il servizio di riparazione con ritiro e riconsegna a domicilio gratuiti, sempre tramite le funzionalità dell’app My Huawei o dal sito, da cui è possibile monitorare lo stato di avanzamento del servizio di riparazione.

